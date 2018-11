Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újfehértó futballcsapatának játékosa, Lakatos Márk 12 éves volt.","shortLead":"Az Újfehértó futballcsapatának játékosa, Lakatos Márk 12 éves volt.","id":"20181113_meghalt_egy_fiatal_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d59eaea-4b70-4578-9cbc-e9fb1490c1f5","keywords":null,"link":"/sport/20181113_meghalt_egy_fiatal_focista","timestamp":"2018. november. 13. 12:38","title":"Meghalt egy fiatal focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"És még több mint 100-an meghalnak, ez következik a statisztikákból.","shortLead":"És még több mint 100-an meghalnak, ez következik a statisztikákból.","id":"20181114_Mar_tobb_mint_530an_meghaltak_iden_kozuti_balesetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0c8b8e-d5f9-407d-99a5-1f879972f518","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181114_Mar_tobb_mint_530an_meghaltak_iden_kozuti_balesetben","timestamp":"2018. november. 14. 19:37","title":"Már több mint 530-an meghaltak idén közúti balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e584deef-8a86-47be-9836-e3d3380a099d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-ben lehetőség van rá, hogy térhatású hangot közvetítsen a rendszer egy teljesen hagyományos fejhallgatón keresztül. 