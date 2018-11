Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33215998-3002-4adc-ae59-643728eeafa7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fura levelet kaptak a szülők.","shortLead":"Fura levelet kaptak a szülők.","id":"20181120_Kitiltotta_a_luxuskabatokat_egy_brit_iskola_hogy_ne_szegyenkezzenek_a_szegenyebb_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33215998-3002-4adc-ae59-643728eeafa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837c55a7-1f44-4d42-a4ba-44ed6eab6dd6","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Kitiltotta_a_luxuskabatokat_egy_brit_iskola_hogy_ne_szegyenkezzenek_a_szegenyebb_gyerekek","timestamp":"2018. november. 20. 13:56","title":"Kitiltotta a luxuskabátokat egy brit iskola, hogy ne szégyenkezzenek a szegényebb gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e79ea27-c79c-4f49-b834-8924e59de143","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2021-ben már repülhet a Lockheed Martin által fejlesztett X-59-es repülőgép, ami a hangsebesség átlépésekor csupán akkora hangot ad ki, mintha egy kocsiajtót csapnánk be.","shortLead":"A tervek szerint 2021-ben már repülhet a Lockheed Martin által fejlesztett X-59-es repülőgép, ami a hangsebesség...","id":"20181120_lockheed_martin_x59_szuperszonikus_repulogep_nasa_hangsebesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e79ea27-c79c-4f49-b834-8924e59de143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2eee5c-3430-4d67-97ce-7391bfed99bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_lockheed_martin_x59_szuperszonikus_repulogep_nasa_hangsebesseg","timestamp":"2018. november. 20. 16:33","title":"1500+ km/h-val repülhet, mégis szuperhalk lesz a Lockheed Martin és a NASA új repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01837080-1ea9-4939-ba7d-210a997f4bc7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Britannicot átépítették a Titanic-katasztrófa tapasztalatai alapján, de a sorsa ugyanaz lett, mint a híres „bátyjának”: 1916 november 21-én elsüllyedt.



","shortLead":"A Britannicot átépítették a Titanic-katasztrófa tapasztalatai alapján, de a sorsa ugyanaz lett, mint a híres...","id":"20181121_November_21en_sullyedt_el_a_Titanic_testverhajoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01837080-1ea9-4939-ba7d-210a997f4bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f713de-cc13-42c2-abe4-92365862fa8d","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_November_21en_sullyedt_el_a_Titanic_testverhajoja","timestamp":"2018. november. 21. 10:01","title":"Megépült a Titanic testvérhajója, de az is elsüllyedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","shortLead":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","id":"20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039372cf-c53f-4811-9ed5-e9afb1e9ecc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","timestamp":"2018. november. 19. 17:27","title":"Románia megnyerte: ott a legtöbb a kerti WC az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaso Mijalkovot ugyanis letartóztatták. ","shortLead":"Szaso Mijalkovot ugyanis letartóztatták. ","id":"20181121_Gruevszki_unokatestvere_mar_nem_volt_olyan_szerencses_mint_a_volt_macedon_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219e622f-56fd-4ebb-bd62-5b31af354c99","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Gruevszki_unokatestvere_mar_nem_volt_olyan_szerencses_mint_a_volt_macedon_kormanyfo","timestamp":"2018. november. 21. 05:05","title":"Gruevszki unokatestvére már nem volt olyan szerencsés, mint a volt macedón kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e60f81-715a-4db5-9df1-72b16f748cb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tervezet most már lehetővé teszi, hogy a nyugalmazott bírák visszatérjenek munkahelyükre.","shortLead":"A tervezet most már lehetővé teszi, hogy a nyugalmazott bírák visszatérjenek munkahelyükre.","id":"20181121_Engedett_az_Europai_Bizottsagnak_a_lengyel_kormanypart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35e60f81-715a-4db5-9df1-72b16f748cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd89094-0a42-4a0a-96a1-edd7ebe8838d","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Engedett_az_Europai_Bizottsagnak_a_lengyel_kormanypart","timestamp":"2018. november. 21. 10:01","title":"Engedett az Európai Bizottságnak a lengyel kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Okosabb, mint Zuckerberg.","shortLead":"Okosabb, mint Zuckerberg.","id":"20181120_15_milliardot_termelt_Meszaros_biztositoja_kilenc_honap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8c7d94-f271-4985-b600-2e5d42886cfc","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_15_milliardot_termelt_Meszaros_biztositoja_kilenc_honap_alatt","timestamp":"2018. november. 20. 08:25","title":"1,5 milliárdot termelt Mészáros biztosítója kilenc hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Hivatalosan is bejegyezték azt az új állami vállalatot, amely a levitézlett nemzeti kereskedőházak jogutódja. A vezérigazgató még a cég megalakítása előtt kilépett Mészáros Lőrinc bankjának leányvállalatától, ám a felcsúti milliárdos birodalma másképpen is profitálhat a kapcsolati tőkéből.","shortLead":"Hivatalosan is bejegyezték azt az új állami vállalatot, amely a levitézlett nemzeti kereskedőházak jogutódja...","id":"20181119_A_kormany_es_Meszaros_most_adnak_a_latszatra_Vagy_megsem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f998500f-1d6a-4ffe-9995-799ea69b6761","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_A_kormany_es_Meszaros_most_adnak_a_latszatra_Vagy_megsem","timestamp":"2018. november. 19. 13:32","title":"A kormány és Mészáros most adnak a látszatra. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]