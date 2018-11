Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"357e2c01-2fcb-4ba0-b0cb-68674c13dcda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tajvan népszavazást tart az azonos neműek házasságáról. Kemény, álinformációkkal és félelemkeltéssel teli kampányon vannak túl.","shortLead":"Tajvan népszavazást tart az azonos neműek házasságáról. Kemény, álinformációkkal és félelemkeltéssel teli kampányon...","id":"20181122_Szex_hazugsag_szavazas_hosszu_az_ut_a_meleghazassagig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=357e2c01-2fcb-4ba0-b0cb-68674c13dcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dbb1c3-2a22-498a-beff-51a64a57e562","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Szex_hazugsag_szavazas_hosszu_az_ut_a_meleghazassagig","timestamp":"2018. november. 22. 10:42","title":"Szex, hazugság, szavazás: hosszú az út a melegházasságig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe6389e-629f-4312-969f-e5d9674e2e2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól járnak Mészáros Lőrinc vidéki lapjai is.","shortLead":"Jól járnak Mészáros Lőrinc vidéki lapjai is.","id":"20181122_Hadhazy_egy_MSZPs_szakit_nagyot_a_csatornafelujitasokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbe6389e-629f-4312-969f-e5d9674e2e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d77ce9-4662-4a2b-b60f-e173e1ab5946","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Hadhazy_egy_MSZPs_szakit_nagyot_a_csatornafelujitasokkal","timestamp":"2018. november. 22. 10:56","title":"Hadházy: Egy MSZP-s szakít nagyot a csatornafelújításokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","shortLead":"A dohányzás 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot, a szmog ennél is többel. ","id":"20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f97d197-d07c-47c2-aed5-2c23ee9ef85d","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Kozel_ket_evet_is_elvehet_eletunkbol_a_szmog","timestamp":"2018. november. 20. 15:05","title":"Közel két évet is elvehet életünkből a szmog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak köszöhetően élő adásban követhetik majd figyelemmel a műveletet.","shortLead":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak...","id":"20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275003b0-7d55-4a6c-b83d-f9fa97f90c0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","timestamp":"2018. november. 21. 15:03","title":"Élőben adja a NASA a pillanatokat, amikor hétfőn űrszonda lép a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismerjék meg a hősöket, akik egy novemberi hétköznap estén élőben néznek magyar NB I-es meccset!","shortLead":"Ismerjék meg a hősöket, akik egy novemberi hétköznap estén élőben néznek magyar NB I-es meccset!","id":"20181121_orban_vidi_stadionavato_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dad80f9-7e74-4577-bed3-638bec1e802a","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_orban_vidi_stadionavato_fotok","timestamp":"2018. november. 21. 19:53","title":"A NER elitje Orbánnal nézi a Vidi stadionavatóját a díszpáholyból - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1387e7-e817-4b1e-87f2-dc733f753f2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ferencvárosi Imre utcában levő egykori dunai halászház helyi védettségének feloldását javasolja az ingatlan tulajdonosa, hogy aztán nagyobb épületet lehessen a helyére felhúzni. A főépítész tiltakozik.","shortLead":"A ferencvárosi Imre utcában levő egykori dunai halászház helyi védettségének feloldását javasolja az ingatlan...","id":"20181121_Veszelyben_az_utolso_pesti_halaszhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd1387e7-e817-4b1e-87f2-dc733f753f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e030896-d01e-40fa-b759-ab1be4cb3f33","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Veszelyben_az_utolso_pesti_halaszhaz","timestamp":"2018. november. 21. 13:38","title":"Veszélyben az utolsó pesti halászház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c924af96-fec1-4232-8641-c4dbd470c227","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jogvédő szervezet szerint az Európai Unió elszigetelési politikája csupán súlyosbítja a menedékkérők helyzetét.","shortLead":"A jogvédő szervezet szerint az Európai Unió elszigetelési politikája csupán súlyosbítja a menedékkérők helyzetét.","id":"20181121_Humanitarius_valsag_Leszboszbol_lassan_szabadteri_borton_valik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c924af96-fec1-4232-8641-c4dbd470c227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005015cf-6a53-48f1-b62b-b24dd91169c9","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Humanitarius_valsag_Leszboszbol_lassan_szabadteri_borton_valik","timestamp":"2018. november. 21. 08:49","title":"Humanitárius válság: \"Leszboszból lassan szabadtéri börtön válik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7f1d19-f1dc-47ff-8e37-378b146534e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretű háromtengelyes újdonság már inkább hasonlít egy gördülő otthonra, mint egy normál lakókocsira.","shortLead":"A hatalmas méretű háromtengelyes újdonság már inkább hasonlít egy gördülő otthonra, mint egy normál lakókocsira.","id":"20181121_ezt_a_lakokocsit_sokan_akar_az_otthonuknak_is_szivesen_elfogadnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da7f1d19-f1dc-47ff-8e37-378b146534e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d564a6-0646-47ac-b0cd-c60bbfee2db1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_ezt_a_lakokocsit_sokan_akar_az_otthonuknak_is_szivesen_elfogadnak","timestamp":"2018. november. 21. 11:21","title":"Ezt a lakókocsit sokan akár az otthonuknak is szívesen elfogadnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]