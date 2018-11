A következő hetekben többféle variációt is kipróbál majd az Instagram, mielőtt publikálná a végleges verziót.

Apró, mégis látványos változás érkezik hamarosan az Instagramra, a fejlesztők ugyanis itt-ott belenyúltak a profilokba. Az új változatot már teszteli is a cég, így vannak felhasználók, akik már láthatják a változást, a legtöbb embernek azonban még a megszokott verzió jelenik meg.

Az Instagram hivatalos blogján írtak szerint a változást a profilok tetejénél kell (majd) keresni. A következő hetekben többször is átrendezik a gombokat, az ikonokat, és a lapok közti navigálás is új kinézetet kap. A fotók elrendezésén azonban nem változtatnak.

A látványos változások közül az egyik, hogy kevésbé teszik szem elé a követők számát. Az ezt jelző számláló lejjebb kerül a profil tetejéről, és a betű mérete is kisebb lesz. Hasonló változást tett közzé nemrég a Twitter is az iPhone-okra és iPadekre kiadott alkalmazásában, mondván, hogy a fókusznak a beszélgetéseken kell lennie, nem pedig a számokon.

A Követem és az Üzenet gombok egymás mellé kerülnek, az adott profil követőit megnézve pedig külön láthatjuk majd azokat, akik mind a kettőnket követnek. Az új változatban a különböző lapok neveit is kiírják, nemcsak az ikonjuk jelenik meg, emellett pedig külön "gombot" kapott az Instagram tv-je, az IGTV is, amivel a tervek szerint lenyomnák a YouTube-ot. Az üzleti profiloknál a többi lapfül is kiírva látszik majd.

Az Instagram egyelőre csak teszteli az új kinézetet, ráadásul a következő hetekben több fajtáját is kipróbálja majd, a véglegeset pedig a felhasználók visszajelzései alapján alakítja ki.

