A Huawei bejelentette, hogy eddig huszonkét távközlési szolgáltatóval kötött világszerte megállapodást valós 5G kereskedelmi hálózatok kiépítésére, és további 50 szolgáltatóval vesz részt 5G hálózatok tesztelésében. A londoni Global Mobile Broadband Forum-on (MBBF) a vállalat bemutatta azon megoldásait, amelyek segítik majd a szolgáltatókat az 5G kereskedelmi felhasználásának elindításában. A Huawei egyúttal azt is megerősítette, hogy 2019-től már elérhetőek lesznek az első 5G-képes, hajlítható kijelzőjű okostelefonjaik is.

A londoni Global Mobile Broadband Forumon tartott beszédében Ryan Ding, a Huawei ügyvezető igazgatója és vállalat mobiloperátorokkal dolgozó üzletágának elnöke az ötödik generációs (5G) mobilhálózati technológia előnyeit hangsúlyozta. Emlékeztetett: az 5G akár a tízszeresére is növelheti a hálózati kapcsolatok teljesítményét és eddig soha nem látott lehetőségeket teremthet a mobil iparágban is. Az 5G nagy sávszélességet biztosít majd a háztartások számára, ezenkívül szupergyors sebességet és ultraalacsony késleltetést tesz lehetővé, amelyek teljesen átalakíthatják az üzleti modelleket, és óriási üzleti értéket teremtenek a szolgáltatóknak.

A vállalat úgy látja, a mobilszolgáltatók is fokozottan érdekeltek az 5G mielőbbi kereskedelmi használatában, mivel az elsők részesülnek leghamarabb az új hálózatok hasznából is. Az 5G fejlődésének gyorsulása két tényezőnek köszönhető. Egyrészt annak, hogy az 5G első felhasználói nagy országok lesznek, melyek népessége a globális lakosság egyharmadát teszik ki – alkalmazásának terjedése ezért gyorsabb lesz, mint a 3G és a 4G bevezetése volt. A fejlődés másik kulcspontját az eszközök jelentik: az 5G okostelefonok – beleértve a hajlítható kijelzőjű 5G telefonokat – 2019-ben már elérhetők lesznek, teljesen új élményét nyújtva a felhasználók számára.

[Mire használhatja majd az 5G-t? A választ itt találja.]

Ding azt is mondta, hogy szerinte a vezető telefongyártók nem sokkal az 5G hálózatok kereskedelmi forgalomba állítását követően olcsóbb – 100 dollár értékű, azaz nagyjából 30 ezer forintos – 5G-képes készülékeket is bemutatnak majd, szintén gyorsítva az 5G és a ráépülő iparágak terjedését.

© Huawei

A Huawei Londonban bemutatta azokat az innovatív megoldásait is, melyek segítik majd a szolgáltatókat az 5G kereskedelmi felhasználásának elindításában. A Huawei antennamátrix megoldása (Massive MIMO) a cég szerint a világ eddigi legkönnyebb és legkisebb aktív antenna egysége (AAU), amely elég erős ahhoz, hogy akár 15-ös erősségű tájfunok idején is megbízhatóan teljesítsen. Mivel a jelenlegi antennatartó helyszínek – póznák, vázak, tornyok – már meglehetősen zsúfoltak, a Huawei az 1+1-es, egyszerűsített antenna megoldást szorgalmazza, amely kevés helyigényű és így csökkenti a távközlési szolgáltatók bérleti díjait az antennahelyszínek tulajdonosai felé. A Huawei emellett olyan úgynevezett uplink és downling szétválasztási (decoupling) megoldást is nyújt, amely egyszerre biztosítja a 4G és az 5G C-sáv lefedettségét. Emellett a vállalat kreatív 5G teljesítmény- és mikrohullámú megoldásai segítik a szolgáltatókat abban, hogy gyorsabban és könnyebben építhessenek ki 5G hálózatokat, alacsonyabb áron. A vállalat a mesterséges intelligencia biztosította előnyöket használja a távközlési hálózatok működési folyamatainak egyszerűsítésére és a működési költségek csökkentésére.

„A tettek többet mondanak, mint a szavak” – fogalmazott Ryan Ding, aki azt is elárulta, hogy a Huawei eddig huszonkét távközlési szolgáltatóval kötött megállapodást kereskedelmi 5G hálózat kiépítésére, és további több mint ötven szolgáltatóval működik együtt kereskedelmi 5G tesztekben.

Aki mielőbb ki szeretné próbálni, milyen is egy 5G-s mobilhálózatra kapcsolódni, érdemes ellátogatnia a következő hetekben a bécsi karácsonyi vásárba. Az osztrák üzemeltetők szerint a teszthez elég lesz egy 4G-s telefon is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.