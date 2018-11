A világ egyelőre nem igazán tűnik kíváncsinak a Blizzard új Diablo-játékára, amely abban különbözik az eddigiektől, hogy kizárólag mobilokra készül. A platform ráadásul annyira megtetszett a stúdiónak, hogy állítólag egy másik, szintén telefonos projektet is fejleszteni kezdtek.

A Kotaku hívta fel rá a figyelmet, hogy a cégen belüli kisebb csapat egy új, Wacraft-témájú játékon dolgozik, amelyet a Niantic óriási pénzt termelő Pokémon Gója ihletett. A Blizzard egyik vezető dizájnere, a Warcrafton is dolgozó Cory Stockton sok alkalmazotthoz hasonlóan hatalmas Pokémon-rajongó, és nagyon sokan pokémonoznak együtt.

A cikk szerint ekkor (illetve egy házi bajnokság során) merült fel bennük, hogy akár ők is készíthetnének hasonlót, hiszen a játéktervezés a kisujjukban van, a technológia pedig számukra is adott. A projekttel kapcsolatban azt is tudni (persze mindez továbbra is csak pletyka), hogy alapját a Pokémon Go-féle kiterjesztett valóság, míg témáját a Warcraft világa adja majd.

Úgy tudni, hogy a program már javában készül, és hagyományos, sztori alapú résszel is rendelkezik, hogy az is jót játszon vele, aki inkább egyedül kalandozna.

