Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most szomorú 13 brit.","shortLead":"Most szomorú 13 brit.","id":"20181126_Jobb_keson_mint_soha_az_Europai_Birosag_engedi_a_Brexittargyalasok_elinditasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8bcf4c-4e7d-4cab-bd48-48c585e9d570","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Jobb_keson_mint_soha_az_Europai_Birosag_engedi_a_Brexittargyalasok_elinditasat","timestamp":"2018. november. 26. 11:21","title":"Jobb későn, mint soha: az Európai Bíróság engedi a Brexit-tárgyalások elindítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Riadókészültségbe helyezték az ukrán haditengerészet teljes állományát a fekete-tengeri orosz agresszió miatt, minden hadihajót kivezényelnek a tengerre - közölte az ukrán haditengerészet.\r

","shortLead":"Riadókészültségbe helyezték az ukrán haditengerészet teljes állományát a fekete-tengeri orosz agresszió miatt, minden...","id":"20181125_Ukrajna_riadokeszultseget_rendelt_el_az_orosz_agresszio_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8428d0e9-c279-4a82-b8d8-211f0988abc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Ukrajna_riadokeszultseget_rendelt_el_az_orosz_agresszio_miatt","timestamp":"2018. november. 25. 23:24","title":"Az ukrán haditengerészet riadókészültséget rendelt el az orosz agresszió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151705fe-53ca-46c3-b770-f2621e19d941","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kórház műemléki épületegyüttese lesz a CEU bécsi campusa, értesült a Fühü. A kormánynak még egy hete van dönteni, ha továbbra sem ír alá, az egyetem költözik.","shortLead":"Egy kórház műemléki épületegyüttese lesz a CEU bécsi campusa, értesült a Fühü. A kormánynak még egy hete van dönteni...","id":"20181125_Egy_korhazba_koltozik_a_CEU_ha_Becsbe_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=151705fe-53ca-46c3-b770-f2621e19d941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1487341-929f-4602-8212-b9ad41718be5","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Egy_korhazba_koltozik_a_CEU_ha_Becsbe_megy","timestamp":"2018. november. 25. 15:32","title":"Egy kórházba költözik a CEU, ha Bécsbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13dbd91-97ec-456f-87a1-2b579f242593","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy vádlottjai közül kettőnél lőszereket is találtak a rendőrök.","shortLead":"Az ügy vádlottjai közül kettőnél lőszereket is találtak a rendőrök.","id":"20181126_Az_agynemutartobol_arultak_a_drogot_egy_mosonmagyarovari_kollegiumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b13dbd91-97ec-456f-87a1-2b579f242593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2aaed2-f5bc-4436-afa8-7cc6418e49b3","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Az_agynemutartobol_arultak_a_drogot_egy_mosonmagyarovari_kollegiumban","timestamp":"2018. november. 26. 08:38","title":"Az ágyneműtartóból árulták a drogot egy mosonmagyaróvári kollégiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1f2ec8-61f0-48bd-a399-4fdaf5924edb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aleppóra lőttek ki vegyi anyagot tartalmazó lövedékeket, 107 embert kellett mérgezéses tünetekkel kórházba szállítani. A törökök által felfegyverzett ellenzéki csoportokat vádolják a támadással, akik ezt tagadják.","shortLead":"Aleppóra lőttek ki vegyi anyagot tartalmazó lövedékeket, 107 embert kellett mérgezéses tünetekkel kórházba szállítani...","id":"20181125_Ujabb_mergesgaztamadas_Sziriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a1f2ec8-61f0-48bd-a399-4fdaf5924edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e63ded3-26b6-42ad-99ea-5f772ef45289","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Ujabb_mergesgaztamadas_Sziriaban","timestamp":"2018. november. 25. 11:08","title":"Újabb mérgesgáztámadás Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy 500 ember összetűzésbe keveredett a mexikói hatóságokkal, és megpróbáltak átmászni a határon felhúzott kerítésen. A mexikói külügyminisztérium közölte, hogy kitoloncolják őket.","shortLead":"Mintegy 500 ember összetűzésbe keveredett a mexikói hatóságokkal, és megpróbáltak átmászni a határon felhúzott...","id":"20181126_Menekultek_rohamoztak_meg_az_amerikai_hatart_Mexikoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b283ce2-4efa-4f28-abdf-7ae73ac3cff3","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Menekultek_rohamoztak_meg_az_amerikai_hatart_Mexikoban","timestamp":"2018. november. 26. 06:57","title":"Menekültek rohamozták meg az amerikai határt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abf82bc-e6e3-49d0-bd8c-be77f0d28983","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt ennél emlékezetesebb diadala a magyar focinak.","shortLead":"Nem volt ennél emlékezetesebb diadala a magyar focinak.","id":"20181125_65_eves_a_magyar_foci_leghiresebb_es_legemlekezetesebb_merkozese_a_londoni_63","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9abf82bc-e6e3-49d0-bd8c-be77f0d28983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c337de0e-8f8f-4461-ad25-46f97ea832bf","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_65_eves_a_magyar_foci_leghiresebb_es_legemlekezetesebb_merkozese_a_londoni_63","timestamp":"2018. november. 25. 12:39","title":"65 éves a magyar foci leghíresebb és legemlékezetesebb mérkőzése, a londoni 6-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán festői környezetben, Hawaiin mutatja be a Qualcomm a legújabb, bivalyerős lapkakészletét, a Snapdragon 8150-et.","shortLead":"Igazán festői környezetben, Hawaiin mutatja be a Qualcomm a legújabb, bivalyerős lapkakészletét, a Snapdragon 8150-et.","id":"20181126_qualcomm_snapdragon_8150_bemutatoja_december_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332c8618-dcc0-44ec-b654-f8ab9dd36c3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_qualcomm_snapdragon_8150_bemutatoja_december_4","timestamp":"2018. november. 26. 10:03","title":"Kimentek a meghívók: végre tudni, mikor jön a Qualcomm minden mást verő lapkakészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]