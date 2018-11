Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A Beyond Meat nevű vegán burgeres cég azt tervezi, hogy tőzsdén keresztül von be forrásokat a további terjeszkedéshez – vette észre a Portfolio.hu.","shortLead":"A Beyond Meat nevű vegán burgeres cég azt tervezi, hogy tőzsdén keresztül von be forrásokat a további terjeszkedéshez –...","id":"20181125_Tozsdere_keszul_Leonardo_DiCaprio_vegan_burgeres_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c604e5-84df-4771-b1ea-d5f2a1d04673","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Tozsdere_keszul_Leonardo_DiCaprio_vegan_burgeres_cege","timestamp":"2018. november. 25. 20:59","title":"Tőzsdére készül Leonardo DiCaprio vegán burgeres cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokatlanul hűvös időjárás miatt tömegével mosta partra a víz az elpusztult teknősöket az Egyesült Államok keleti partján, Cape Codnál.","shortLead":"A szokatlanul hűvös időjárás miatt tömegével mosta partra a víz az elpusztult teknősöket az Egyesült Államok keleti...","id":"20181126_egyesult_allamok_cape_cod_obol_elpusztult_tengeri_teknos_hideg_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457891b4-c8a4-4fba-9f2a-942ac999d7e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_egyesult_allamok_cape_cod_obol_elpusztult_tengeri_teknos_hideg_ido","timestamp":"2018. november. 26. 15:33","title":"Közel 200 tengeri teknős fagyott halálra a hirtelen jött hideg miatt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkahelyén, az otthonról hozott ételt eszi az irodai dolgozók többsége. 