[{"available":true,"c_guid":"e79332dc-0e0e-4d9b-876e-fee03627a61b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik támogatottsága tovább csökkent, az elpártolók többsége a bizonytalanok közé került, kisebb részük a Fideszre szavazna. ","shortLead":"A Jobbik támogatottsága tovább csökkent, az elpártolók többsége a bizonytalanok közé került, kisebb részük a Fideszre...","id":"20181127_Zavech_Ugyanakkora_az_MSZP_es_a_Jobbik_tabora_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79332dc-0e0e-4d9b-876e-fee03627a61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c3eb24-1591-4632-9c09-becfa362d3a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Zavech_Ugyanakkora_az_MSZP_es_a_Jobbik_tabora_is","timestamp":"2018. november. 27. 16:28","title":"Závecz: Ugyanakkora az MSZP és a Jobbik tábora is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kórházak tartozása minden év végére megnő, emiatt a beszállítók is bajba kerülhetnek.","shortLead":"A kórházak tartozása minden év végére megnő, emiatt a beszállítók is bajba kerülhetnek.","id":"20181127_Evi_ket_adossagkonszolidaciot_javasol_az_Orvostechnikai_Szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6d0513-5274-490e-9565-fede5c44e670","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Evi_ket_adossagkonszolidaciot_javasol_az_Orvostechnikai_Szovetseg","timestamp":"2018. november. 27. 08:54","title":"Évi két adósságkonszolidációt javasol az Orvostechnikai Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A polgármesternek át kell gondolnia és dolgoznia a tervezetet.","shortLead":"A polgármesternek át kell gondolnia és dolgoznia a tervezetet.","id":"20181126_Ugrott_a_luxusado_Siofokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ef0f46-5d7a-485c-a21c-3f406557425b","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Ugrott_a_luxusado_Siofokon","timestamp":"2018. november. 26. 11:27","title":"Ugrott a luxusadó Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e33de7-e2b4-4133-98fd-175747645f86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfőbb ügyész sem árulta el Varju László kérdésére, hogy van-e lakástakarék-pénztári megtakarítása. ","shortLead":"A legfőbb ügyész sem árulta el Varju László kérdésére, hogy van-e lakástakarék-pénztári megtakarítása. ","id":"20181127_Polt_Peter_lemasolta_Matolcsy_valaszat_lakastakarekugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28e33de7-e2b4-4133-98fd-175747645f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291f4163-191b-40c1-b072-7076e3009bef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Polt_Peter_lemasolta_Matolcsy_valaszat_lakastakarekugyben","timestamp":"2018. november. 27. 15:07","title":"Polt Péter lemásolta Matolcsy válaszát lakástakarék-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f189530-641b-42f4-947d-cd96661037be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Mike Shinoda, a Linkin Park rappere, Chester Bennington halálának traumáját is beledolgozta új számaiba.","shortLead":"Mike Shinoda, a Linkin Park rappere, Chester Bennington halálának traumáját is beledolgozta új számaiba.","id":"20181126_Linkin_Park_rappere_szoloban_koncertezik_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f189530-641b-42f4-947d-cd96661037be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5817ea6-64fd-4c4a-9f72-5e9c73f600ae","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Linkin_Park_rappere_szoloban_koncertezik_Budapesten","timestamp":"2018. november. 26. 11:45","title":"A Linkin Park rappere szólóban koncertezik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kibertámadásoktól, külföldi manipulációtól és a személyes adatok rosszindulatú felhasználásától tartanak a legtöbben az EP-választás előtt.","shortLead":"Kibertámadásoktól, külföldi manipulációtól és a személyes adatok rosszindulatú felhasználásától tartanak a legtöbben...","id":"20181126_Az_EPvalasztas_meghackelesetol_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eb7cb4-29d1-4ca8-9e34-dab4345be35a","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Az_EPvalasztas_meghackelesetol_tartanak","timestamp":"2018. november. 26. 13:27","title":"Az EP-választás meghackelésétől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje van, mindez nem is kamu, tényleg létezik.","shortLead":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje...","id":"20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053517e4-a79b-4d92-aa86-1fa3c9ef246c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","timestamp":"2018. november. 26. 17:27","title":"A Volkswagennél megcsinálták a Golf McDrive Editiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a Vajna-csatorna reggeli műsorának vezetője, Istenes László képtelen belátni, hogy a Tv2-től elvárt, kormánybarát alákérdezős interjúk és a zs-kategóriás celebekkel való bazsalygáson túlmenően kár erőltetnie az élő adásban beszélgetést bármilyen komoly kérdésben. Pláne az MTA egyik munkatársával, aki egyből kategorikusan helyre is tette.\r

\r

","shortLead":"Úgy tűnik, a Vajna-csatorna reggeli műsorának vezetője, Istenes László képtelen belátni, hogy a Tv2-től elvárt...","id":"20181127_Leegette_magat_a_Tv2_musorvezetoje_Civodo_ovisokhoz_hasonlitotta_az_ukran_hadiallapotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e0e358-e26b-48a9-a0c2-5909083835fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Leegette_magat_a_Tv2_musorvezetoje_Civodo_ovisokhoz_hasonlitotta_az_ukran_hadiallapotot","timestamp":"2018. november. 27. 14:18","title":"Leégette magát a Tv2 műsorvezetője: Civódó ovisokhoz hasonlította az ukrán hadiállapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]