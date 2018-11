Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"221bfb10-bb44-4f9d-84e6-e82f109185e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Huawei már decemberben előjönne az Infinity O kijelzővel szerelt mobiljával. A Samsung is készül ilyesmire, de kérdés, ki előz majd be kit.","shortLead":"A jelek szerint a Huawei már decemberben előjönne az Infinity O kijelzővel szerelt mobiljával. A Samsung is készül...","id":"20181127_huawei_infinity_o_kijelzo_androidos_mobil_samsung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221bfb10-bb44-4f9d-84e6-e82f109185e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf9e2f-2aeb-44ed-9909-f9808707fd1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_huawei_infinity_o_kijelzo_androidos_mobil_samsung","timestamp":"2018. november. 27. 11:03","title":"Közzétett egy képet a Huawei, főhet a Samsung feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor- és lőszergyártás is lesz Magyarországon.","shortLead":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor...","id":"20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871e7f87-2d6c-43ad-941a-ef42216e2fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","timestamp":"2018. november. 26. 08:47","title":"Németh Szilárd: 50 évre emelnék a hadkötelezettséget, mert „ekkorra válnak férfivá az ifjak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4ab275-0dee-466d-84c4-8ef3c848d336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára ott is elvitte a legtöbb szavazatot, hogy a válaszadók, ha halaszthatatlan dolguk akadna, őrá bízná gyermekét.","shortLead":"Dobrev Klára ott is elvitte a legtöbb szavazatot, hogy a válaszadók, ha halaszthatatlan dolguk akadna, őrá bízná...","id":"20181127_Felmeres_ha_valasztani_kell_Gyurcsany_feleseget_akarjak_miniszterelnoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e4ab275-0dee-466d-84c4-8ef3c848d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff547fd-484a-4037-8375-d1390bf3d42f","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Felmeres_ha_valasztani_kell_Gyurcsany_feleseget_akarjak_miniszterelnoknek","timestamp":"2018. november. 27. 13:19","title":"Felmérés: ha választani kell, Gyurcsány feleségét akarják miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a Makó Híradónak beszélt a jövő évi EP-választásról. Budapesten lehet, hogy propagandának tűnik a határvédelem, mondta.","shortLead":"A volt miniszter a Makó Híradónak beszélt a jövő évi EP-választásról. Budapesten lehet, hogy propagandának tűnik...","id":"20181126_Lazarnak_a_kommunistak_es_a_nacik_jutottak_eszebe_Manfred_Weberrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2ccd7b-54ae-4a03-897b-1e66f5a04bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Lazarnak_a_kommunistak_es_a_nacik_jutottak_eszebe_Manfred_Weberrol","timestamp":"2018. november. 26. 10:13","title":"Lázárnak a kommunisták és a nácik jutottak eszébe Manfred Weberről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7086b14-e66b-4ce6-9ce9-51edd4734978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De mi megmutatjuk!","shortLead":"De mi megmutatjuk!","id":"20181127_Annyira_eros_lett_DrMarias_Geronazzo_Mariaportreja_hogy_a_Facebook_letiltotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7086b14-e66b-4ce6-9ce9-51edd4734978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8609fdd5-c21f-47f3-a0a0-f856ae32253b","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Annyira_eros_lett_DrMarias_Geronazzo_Mariaportreja_hogy_a_Facebook_letiltotta","timestamp":"2018. november. 27. 11:39","title":"Annyira erős lett DrMáriás Geronazzo Mária-portréja, hogy a Facebook letiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a Vajna-csatorna reggeli műsorának vezetője, Istenes László képtelen belátni, hogy a Tv2-től elvárt, kormánybarát alákérdezős interjúk és a zs-kategóriás celebekkel való bazsalygáson túlmenően kár erőltetnie az élő adásban beszélgetést bármilyen komoly kérdésben. Pláne az MTA egyik munkatársával, aki egyből kategorikusan helyre is tette.\r

\r

","shortLead":"Úgy tűnik, a Vajna-csatorna reggeli műsorának vezetője, Istenes László képtelen belátni, hogy a Tv2-től elvárt...","id":"20181127_Leegette_magat_a_Tv2_musorvezetoje_Civodo_ovisokhoz_hasonlitotta_az_ukran_hadiallapotot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e0e358-e26b-48a9-a0c2-5909083835fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Leegette_magat_a_Tv2_musorvezetoje_Civodo_ovisokhoz_hasonlitotta_az_ukran_hadiallapotot","timestamp":"2018. november. 27. 14:18","title":"Leégette magát a Tv2 műsorvezetője: Civódó ovisokhoz hasonlította az ukrán hadiállapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig közel 50 orosz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a hétfő este kihirdetett hadiállapot óta. ","shortLead":"Eddig közel 50 orosz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a hétfő este kihirdetett hadiállapot óta. ","id":"20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b881967-6342-4ffa-9e6d-f612e4a89305","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","timestamp":"2018. november. 27. 15:15","title":"Fokozódik a helyzet, nem nagyon engedik belépni Ukrajnába az orosz állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cce61aa-c2f1-40d8-9e0c-017fc0b54eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha túl hosszú ideje hajtjuk magunkat, talán észre sem vesszük a bajt - csak amikor már késő. Tanuljuk meg felismerni a kiégés jeleit, és vigyázzunk magunkra!","shortLead":"Ha túl hosszú ideje hajtjuk magunkat, talán észre sem vesszük a bajt - csak amikor már késő. Tanuljuk meg felismerni...","id":"20181125_Mik_a_kieges_jelei_Es_hogyan_kerulhetjuk_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cce61aa-c2f1-40d8-9e0c-017fc0b54eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf2dc4d-0922-4fee-85e5-f3e05cb4a263","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181125_Mik_a_kieges_jelei_Es_hogyan_kerulhetjuk_el","timestamp":"2018. november. 25. 19:15","title":"Mik a kiégés jelei? És hogyan kerülhetjük el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]