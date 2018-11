Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy újabb kisteherautó kel útra, de most a liberális EP-képviselő arcképével és Orbánék üzenetével az oldalán.","shortLead":"Egy újabb kisteherautó kel útra, de most a liberális EP-képviselő arcképével és Orbánék üzenetével az oldalán.","id":"20181128_Visszavag_a_kormany_Verhofstadtnak_az_Orbanellenes_plakatja_miatt__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989ca8a6-45af-4ee0-b1fc-44dc334b6a65","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Visszavag_a_kormany_Verhofstadtnak_az_Orbanellenes_plakatja_miatt__foto","timestamp":"2018. november. 28. 16:20","title":"Visszavág a kormány Verhofstadtnak az Orbán-ellenes plakátja miatt – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebd7178-c10e-48c6-9992-0a90dcad9aca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Régi barátok találkoztak Budapesten. ","shortLead":"Régi barátok találkoztak Budapesten. ","id":"20181128_Chuck_Norris_itt_epp_egy_fojtofogast_probal_meg_bemutatni_Andy_Vajnan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eebd7178-c10e-48c6-9992-0a90dcad9aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe93202d-8e4a-47b5-ad96-86b6bf524c79","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Chuck_Norris_itt_epp_egy_fojtofogast_probal_meg_bemutatni_Andy_Vajnan","timestamp":"2018. november. 28. 09:28","title":"Chuck Norris itt épp egy fojtófogást próbál meg bemutatni Andy Vajnán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d379487-f29e-49d1-a30a-7885a1f1b190","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban, hogy a munkahelyére igyekvő 8 millió polgár elintézhessen egy sürgős e-mailt. A Nikkei.com szerint Tokió így készül a 2020-as olimpiára, amikor a napi nyolcmillió utashoz még 1,3 millió sportrajongó is csatlakozik. Franciaország legnagyobb régiója, az Ile de France annyira fellelkesült a japán példán, hogy szerdától új programot hirdet meg a munkavállalóknak és a munkaadóknak – egyelőre kísérleti jelleggel – a La Défense negyedben.","shortLead":"A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban...","id":"20181128_Otmillio_forintnyi_eurot_kap_a_parizsi_kiserletben_az_a_dolgozo_aki_nem_a_reggeli_csucsban_megy_a_munkahelyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d379487-f29e-49d1-a30a-7885a1f1b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe271a0-8258-4745-9eeb-f4688a5db3c7","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Otmillio_forintnyi_eurot_kap_a_parizsi_kiserletben_az_a_dolgozo_aki_nem_a_reggeli_csucsban_megy_a_munkahelyere","timestamp":"2018. november. 28. 10:59","title":"Ötmillió forintnyi eurót kap a párizsi kísérletben az a dolgozó, aki nem a reggeli csúcsban megy a munkahelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6ea4e9-d4b1-4204-8bb2-94efc15b0b02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A házat az Operaház egykori karmestere építtette, most mélygarázsos szálloda épül a helyén. ","shortLead":"A házat az Operaház egykori karmestere építtette, most mélygarázsos szálloda épül a helyén. ","id":"20181127_Lebontanak_egy_tobb_mint_150_eves_hazat_a_VIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b6ea4e9-d4b1-4204-8bb2-94efc15b0b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff182c-8e27-4f03-bc5e-62ca6cdfe488","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Lebontanak_egy_tobb_mint_150_eves_hazat_a_VIII_keruletben","timestamp":"2018. november. 27. 19:29","title":"Hírneves művész házát bontják le a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes tájakon napközben sem lesz melegebb 0 Celsius-foknál.","shortLead":"Egyes tájakon napközben sem lesz melegebb 0 Celsius-foknál.","id":"20181127_Hideget_szelet_telet_hozott_a_kedd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5ef2eb-5cfd-4a97-a98a-24a1b1cefbe2","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Hideget_szelet_telet_hozott_a_kedd","timestamp":"2018. november. 27. 05:11","title":"Hideget, szelet, telet hozott a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon egy ilyen kampány, főleg karácsony előtt, elképzelhetetlen lenne.","shortLead":"Magyarországon egy ilyen kampány, főleg karácsony előtt, elképzelhetetlen lenne.","id":"20181127_A_svedek_vicces_reklamban_mutatjak_meg_milyen_nehez_a_postasok_elete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3efaf7-c78e-4fae-8a20-6314aef54dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_A_svedek_vicces_reklamban_mutatjak_meg_milyen_nehez_a_postasok_elete","timestamp":"2018. november. 27. 16:58","title":"A svédek vicces reklámban mutatják meg, milyen nehéz a postások élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e65ca6-01dd-4c42-945a-7ace49a04ee5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Felkerült a kékfestés hagyománya a szellemi kulturális világörökség listájára – döntött az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) illetékes bizottsága a Port Louis-i tanácskozásán.","shortLead":"Felkerült a kékfestés hagyománya a szellemi kulturális világörökség listájára – döntött az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos...","id":"20181128_Vilagorokseg_lett_a_kekfestes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e65ca6-01dd-4c42-945a-7ace49a04ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72851b1e-dac3-4d3e-8346-400f402c60a6","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Vilagorokseg_lett_a_kekfestes","timestamp":"2018. november. 28. 14:33","title":"Világörökség lett a kékfestés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","shortLead":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","id":"20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5fc03a-bd58-455f-815f-4d4f6eeb5380","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","timestamp":"2018. november. 28. 08:21","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]