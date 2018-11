Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24155291-85ab-4f54-b07d-332efb64e321","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi e-tron GT, amelyről a németek megmutatták az első képeket és egy kis videót, a Tesla Model S legkomolyabb ellenfele lehet.","shortLead":"Az Audi e-tron GT, amelyről a németek megmutatták az első képeket és egy kis videót, a Tesla Model S legkomolyabb...","id":"20181127_audi_e_tron_gt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24155291-85ab-4f54-b07d-332efb64e321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5604fb-37ed-4979-a188-58dc2889a08f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_audi_e_tron_gt","timestamp":"2018. november. 27. 16:56","title":"Lassan vége a Tesla helyzeti előnyének. Jön az Audi e-tron GT is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebd7178-c10e-48c6-9992-0a90dcad9aca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Régi barátok találkoztak Budapesten. ","shortLead":"Régi barátok találkoztak Budapesten. ","id":"20181128_Chuck_Norris_itt_epp_egy_fojtofogast_probal_meg_bemutatni_Andy_Vajnan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eebd7178-c10e-48c6-9992-0a90dcad9aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe93202d-8e4a-47b5-ad96-86b6bf524c79","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Chuck_Norris_itt_epp_egy_fojtofogast_probal_meg_bemutatni_Andy_Vajnan","timestamp":"2018. november. 28. 09:28","title":"Chuck Norris itt épp egy fojtófogást próbál meg bemutatni Andy Vajnán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439a6ac3-4ef1-4636-89c1-5ac15b3a625f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeleg a tél, az akkumulátorok esküdt ellensége. Vázoljuk, hogy mit kell tenni akkor, ha az aksi miatt nehezen, vagy egyáltalán nem indul az autó.","shortLead":"Közeleg a tél, az akkumulátorok esküdt ellensége. Vázoljuk, hogy mit kell tenni akkor, ha az aksi miatt nehezen, vagy...","id":"20181129_tamad_a_hideg_kelhet_a_bikazas_de_mit_es_hogyan_kell_tenni_ilyenkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=439a6ac3-4ef1-4636-89c1-5ac15b3a625f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b05da6-f678-43f9-95b3-8c6f32e72c0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_tamad_a_hideg_kelhet_a_bikazas_de_mit_es_hogyan_kell_tenni_ilyenkor","timestamp":"2018. november. 29. 06:41","title":"Támad a hideg, kellhet a bikázás, de mit és hogyan kell tenni ilyenkor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96218f2-3c41-4d23-a06e-5e994c6cef43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról ír a CNN csütörtöki címlapos anyagában, hogyan fehérítené a magyarok a holokausztban betöltött szerepét a Sorsok Háza.","shortLead":"Arról ír a CNN csütörtöki címlapos anyagában, hogyan fehérítené a magyarok a holokausztban betöltött szerepét a Sorsok...","id":"20181129_Sorsok_Haza_es_fideszes_tortenelemmanipulacio_a_CNN_cimlapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e96218f2-3c41-4d23-a06e-5e994c6cef43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f937b483-1855-42c9-8345-ca2c1e174df4","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Sorsok_Haza_es_fideszes_tortenelemmanipulacio_a_CNN_cimlapjan","timestamp":"2018. november. 29. 14:40","title":"A Sorsok Házáról és fideszes történelem-manipulációról ír címlapján a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap éléről.\r

