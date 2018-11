Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba tiprásán keresztül vezet – mutat rá a filozófus-történész Hannah Arendt 1951-es főművében.","shortLead":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba...","id":"20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1e949c-6170-417a-95c9-7fd4d38c2dd1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","timestamp":"2018. november. 26. 20:42","title":"A tények lejáratásának nem lehet jó vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már a 20 négyzetméter alatti ingatlanokért is sorban állnak a vevők.","shortLead":"Már a 20 négyzetméter alatti ingatlanokért is sorban állnak a vevők.","id":"20181127_Kicsi_es_kulvarosi_lakast_keres_a_legtobb_vevo_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a7e5d3-269e-4500-bc6d-7ef302c55433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Kicsi_es_kulvarosi_lakast_keres_a_legtobb_vevo_Budapesten","timestamp":"2018. november. 27. 05:45","title":"Kicsi és külvárosi lakást keres a legtöbb vevő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bca539-b921-4fb4-b59d-2c76d3fe4d94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ricky Jay lenyűgöző kártyatrükkjeivel mindenkit elkápráztatott, és elég valószínű, hogy ön több filmben is látta.","shortLead":"Ricky Jay lenyűgöző kártyatrükkjeivel mindenkit elkápráztatott, és elég valószínű, hogy ön több filmben is látta.","id":"20181126_Meghalt_a_legnagyobb_buvesz_akit_on_is_lathatott_a_vasznon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23bca539-b921-4fb4-b59d-2c76d3fe4d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0756f63-d9da-4652-90e1-73f3578e5ac2","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Meghalt_a_legnagyobb_buvesz_akit_on_is_lathatott_a_vasznon","timestamp":"2018. november. 26. 11:07","title":"Meghalt a legnagyobb bűvész, aki a kollégáit is lenyűgözte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, és ezzel megnyílt az út az európai közös védelmi, hírszerzési rendszerek előtt. 