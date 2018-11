Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egyes játékosok intravénásan kapták az anyagot, amelytől a klubok azt remélték, segíti a regenerációt.","shortLead":"Egyes játékosok intravénásan kapták az anyagot, amelytől a klubok azt remélték, segíti a regenerációt.","id":"20181129_Szivelegtelenseget_allapitottak_meg_3_focistanal_miutan_ciprusi_klubok_ismeretlen_szert_adtak_be_nekik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bba99a4-a73e-4f91-8a18-fa83e1d06e28","keywords":null,"link":"/sport/20181129_Szivelegtelenseget_allapitottak_meg_3_focistanal_miutan_ciprusi_klubok_ismeretlen_szert_adtak_be_nekik","timestamp":"2018. november. 29. 17:27","title":"Szívelégtelenséget állapítottak meg 3 focistánál, miután ciprusi klubok ismeretlen szert adtak be nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram azt szeretné, ha a vakok és gyengénlátók is használni tudnák a szolgáltatást, ezért két új funkcióval bővítik a képmegosztót. Az egyik azonban csak akkor működik, ha a látók besegítenek kicsit. ","shortLead":"Az Instagram azt szeretné, ha a vakok és gyengénlátók is használni tudnák a szolgáltatást, ezért két új funkcióval...","id":"20181130_instagram_facebook_objektumfelismeres_alternativ_szoveg_latasserult_vakok_gyengenlatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e6f57a-a668-4239-b7f2-6c9a5fe0c475","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_instagram_facebook_objektumfelismeres_alternativ_szoveg_latasserult_vakok_gyengenlatok","timestamp":"2018. november. 30. 14:03","title":"Kitalálták, hogyan tudnának a látássérültek is instagramozni, de az ön segítségére is szükség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt hitte, várandós, de minden terhességi teszt negatív lett.","shortLead":"Azt hitte, várandós, de minden terhességi teszt negatív lett.","id":"20181129_26_kilogrammos_cisztat_operaltak_ki_egy_fiatal_no_hasabol_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94250730-3a76-4e84-bd89-46d8557860d7","keywords":null,"link":"/elet/20181129_26_kilogrammos_cisztat_operaltak_ki_egy_fiatal_no_hasabol_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. november. 29. 20:29","title":"26 kilogrammos cisztát operáltak ki egy fiatal nő hasából Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy nem fogynak igazán jól az idén ősszel bemutatott iPhone-ok. Hogy ösztönözze a vásárlást, bónuszként akár 100 dollárt is kínál az Apple azoknak a felhasználóknak, akik régebbi iPhone-jukat iPhone XR-re vagy iPhone Xs-re cserélik.","shortLead":"Nem titok, hogy nem fogynak igazán jól az idén ősszel bemutatott iPhone-ok. Hogy ösztönözze a vásárlást, bónuszként...","id":"20181128_apple_promocio_bonusz_csereprogram_kereteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1f835d-fe0b-4972-b7f4-5eae799833f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_apple_promocio_bonusz_csereprogram_kereteben","timestamp":"2018. november. 28. 18:18","title":"Inkább belefizet az új telefonba az Apple, csak vegyék már az emberek idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21db08b1-bc50-4d6c-b125-802668872064","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elengedi a kormány a legreménytelenebb lakáshiteladósok kezét, miután bezárja a Nemzeti Eszközkezelőt. Aki viszont már bejutott, az további előnyöket kap.","shortLead":"Elengedi a kormány a legreménytelenebb lakáshiteladósok kezét, miután bezárja a Nemzeti Eszközkezelőt. Aki viszont már...","id":"20181129_300400_ezer_ember_lakhatasa_kerul_veszelybe_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_bezarasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21db08b1-bc50-4d6c-b125-802668872064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9357ac-89f0-471d-90a5-ee66d3094b9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_300400_ezer_ember_lakhatasa_kerul_veszelybe_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_bezarasaval","timestamp":"2018. november. 29. 12:40","title":"300-400 ezer ember lakhatása kerül veszélybe a Nemzeti Eszközkezelő bezárásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdea4b8d-2d93-4fed-8c66-4488deb0e03d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feltörekvő kis gyártótól érkező divatterepjáróba egy igen nagy kapacitású akkumulátor került.","shortLead":"A feltörekvő kis gyártótól érkező divatterepjáróba egy igen nagy kapacitású akkumulátor került.","id":"20181130_650_kilometeres_hatotavval_hodit_ez_az_uj_7_szemelyes_villanyterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdea4b8d-2d93-4fed-8c66-4488deb0e03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b6033f-9abe-41ba-ad82-b9ecf13969ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_650_kilometeres_hatotavval_hodit_ez_az_uj_7_szemelyes_villanyterepjaro","timestamp":"2018. november. 30. 11:21","title":"650 kilométeres hatótávval hódít ez az új 7 személyes villanyterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt állította, a szervezet „járta ki” az olaszliszkai lincselés egyik vádlottjának megítélt kártérítést, a Helsinki szerint viszont nem ők képviselték a férfit. ","shortLead":"A kormánypárti lap azt állította, a szervezet „járta ki” az olaszliszkai lincselés egyik vádlottjának megítélt...","id":"20181128_Magyar_Idok_Helsinki_Bizottsag_olaszliszkai_lincseles_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac88be0-ddf5-40e8-a1df-e804b58d5370","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Magyar_Idok_Helsinki_Bizottsag_olaszliszkai_lincseles_karterites","timestamp":"2018. november. 28. 17:19","title":"A kormánylap az olaszliszkai lincselő miatt támadta a Helsinki Bizottságot, de nagyon mellényúltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aad252c-befa-4e04-910e-55ab17bb8654","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óriási tűz miatt riasztották Hamburg tűzoltóit, de kiderült, hogy csak a naplemente volt az. A tűzoltók szerint nincs ezzel baj, inkább vakriasztás legyen, mint hogy valódi bajt ne vegyenek észre.","shortLead":"Óriási tűz miatt riasztották Hamburg tűzoltóit, de kiderült, hogy csak a naplemente volt az. A tűzoltók szerint nincs...","id":"20181128_Annyira_szepek_volt_a_hamburgi_naplemente_szinei_hogy_valaki_kihivta_a_tuzoltokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aad252c-befa-4e04-910e-55ab17bb8654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b478ef61-ddec-4a39-b688-a0804c3f8457","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Annyira_szepek_volt_a_hamburgi_naplemente_szinei_hogy_valaki_kihivta_a_tuzoltokat","timestamp":"2018. november. 28. 17:42","title":"Annyira szépek volt a hamburgi naplemente színei, hogy valaki kihívta a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]