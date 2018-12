Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"970e40f8-a098-4fef-93ff-2efce023343f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magvasi Adrián 2014 óta volt főszerkesztő a portálnál, távozását nem indokolta.","shortLead":"Magvasi Adrián 2014 óta volt főszerkesztő a portálnál, távozását nem indokolta.","id":"20181130_Lemondott_a_Jobbikkozeli_Alfahir_foszerkesztoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970e40f8-a098-4fef-93ff-2efce023343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16981d8-b3ba-44c2-ba24-a2a5272fe736","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Lemondott_a_Jobbikkozeli_Alfahir_foszerkesztoje","timestamp":"2018. november. 30. 10:16","title":"Lemondott a Jobbik-közeli Alfahír főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy vizsgálat szerint a pilóták nem tudták irányítani a gépet, ezért történt katasztrófa.","shortLead":"Egy vizsgálat szerint a pilóták nem tudták irányítani a gépet, ezért történt katasztrófa.","id":"20181129_Nem_is_repulhetett_volna_a_Lion_Air_gepe_amely_oktoberben_a_tengerbe_zuhant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10672bf0-4de0-407c-b1a1-eb998539e045","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Nem_is_repulhetett_volna_a_Lion_Air_gepe_amely_oktoberben_a_tengerbe_zuhant","timestamp":"2018. november. 29. 21:51","title":"Nem is repülhetett volna a Lion Air gépe, amely októberben a tengerbe zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sima légi járattal megy Argentínába a kancellár.","shortLead":"Sima légi járattal megy Argentínába a kancellár.","id":"20181130_Vizsgaljak_Merkel_kenyszerleszallasat_felmerult_a_szandekos_szabotazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1992a2-5ed9-44cf-9457-61206be1c9c1","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_Vizsgaljak_Merkel_kenyszerleszallasat_felmerult_a_szandekos_szabotazs","timestamp":"2018. november. 30. 10:19","title":"Vizsgálják Merkel kényszerleszállását, felmerült a szándékos szabotázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba54b1e-d9c5-4f8f-ac35-06b7756fab58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Most sem sikerült nyerni Boriszovban.","shortLead":"Most sem sikerült nyerni Boriszovban.","id":"20181129_Ketgolos_Vidivereseg_Feheroroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ba54b1e-d9c5-4f8f-ac35-06b7756fab58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9cac97-ee67-4377-8d46-fc603d589a18","keywords":null,"link":"/sport/20181129_Ketgolos_Vidivereseg_Feheroroszorszagban","timestamp":"2018. november. 29. 20:51","title":"Kétgólos Vidi-vereség Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebca4ecb-6f28-420a-9930-ee0275cbd774","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mekkora eséllyel lehet egy ilyet összehozni?","shortLead":"Mekkora eséllyel lehet egy ilyet összehozni?","id":"20181201_baleset_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebca4ecb-6f28-420a-9930-ee0275cbd774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f077586d-36ba-4540-aec5-fcd6c2006656","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_baleset_autos","timestamp":"2018. december. 01. 09:26","title":"Fotók: Ez a baleseti helyszín is egészen kalandos körülmények eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388b88b-91d4-42e9-a001-a0845ed13f4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök 94 éves korában hunyt el. ","shortLead":"A volt amerikai elnök 94 éves korában hunyt el. ","id":"20181201_Meghalt_George_H_W_Bush","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f388b88b-91d4-42e9-a001-a0845ed13f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab2b2f1-8f44-4e2c-bc5e-50ea370957cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Meghalt_George_H_W_Bush","timestamp":"2018. december. 01. 07:05","title":"Meghalt az idősebb George Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kormánygép, csak a miniszterelnököt szállítják, ha kell.","shortLead":"Nem kormánygép, csak a miniszterelnököt szállítják, ha kell.","id":"20181201_Tenyleg_a_honvedseg_gepevel_utazott_Orban_Milanoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a39cce2-6176-4e15-acd9-659be9c3c8ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Tenyleg_a_honvedseg_gepevel_utazott_Orban_Milanoba","timestamp":"2018. december. 01. 15:52","title":"Tényleg a honvédség gépével utazott Orbán Milánóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c53606-b816-4dcc-a98f-d7c8c5176d1b","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"Az írás elsajátítását jobbára mindenki a ceruzával kezdi, de tudjuk-e vajon, hogy honnan erednek ezek az írószerszámok, amelyek a legmodernebb okostelefonok kiegészítőit is ihlették?","shortLead":"Az írás elsajátítását jobbára mindenki a ceruzával kezdi, de tudjuk-e vajon, hogy honnan erednek ezek az írószerszámok...","id":"lgelectronics_20181128_Ceruzatortenet_az_okortol_az_erintokepernyokig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92c53606-b816-4dcc-a98f-d7c8c5176d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca26b3b-2459-4fe6-8801-cbffff09b5dc","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20181128_Ceruzatortenet_az_okortol_az_erintokepernyokig","timestamp":"2018. november. 30. 07:30","title":"Ceruzatörténet az ókortól az érintőképernyőkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"}]