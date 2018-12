Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f388b88b-91d4-42e9-a001-a0845ed13f4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök 94 éves korában hunyt el. ","shortLead":"A volt amerikai elnök 94 éves korában hunyt el. ","id":"20181201_Meghalt_George_H_W_Bush","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f388b88b-91d4-42e9-a001-a0845ed13f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab2b2f1-8f44-4e2c-bc5e-50ea370957cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Meghalt_George_H_W_Bush","timestamp":"2018. december. 01. 07:05","title":"Meghalt az idősebb George Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most elkészült jelentés szerint elsősorban az Egyesült Államoknak és Oroszországnak köszönhető, hogy az űrben is rengeteg a szemét.","shortLead":"Egy most elkészült jelentés szerint elsősorban az Egyesült Államoknak és Oroszországnak köszönhető, hogy az űrben is...","id":"20181130_urszemet_vilagur_muhold_europai_urugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8ffa94-105c-4c7a-a0d1-bdb4b4364baa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_urszemet_vilagur_muhold_europai_urugynokseg","timestamp":"2018. november. 30. 13:33","title":"Összeszámolták, hogyan szemetelik tele a világűrt a nagyhatalmak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f9221e-27a6-40c0-9c9e-db252b4bc149","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Lázban tartotta a szakértőket, vajon a világhírű festő vagy öccse, Theo van-e egy korai fényképen.","shortLead":"Lázban tartotta a szakértőket, vajon a világhírű festő vagy öccse, Theo van-e egy korai fényképen.","id":"20181130_Vege_van_megoldottak_a_van_Goghrejtelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f9221e-27a6-40c0-9c9e-db252b4bc149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d0696f-2d7b-42bd-a8b4-82ae4931ff70","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Vege_van_megoldottak_a_van_Goghrejtelyt","timestamp":"2018. november. 30. 19:28","title":"Vége van: megoldották a Van Gogh-rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ec3264-513e-4ee7-8973-dcfc0ca45735","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajlított kijelzőjű mobilok terén is első akart lenni a Samsung, de ez végül nem sikerült. Időközben pedig egy másik versenyt is elbuktak.","shortLead":"A hajlított kijelzőjű mobilok terén is első akart lenni a Samsung, de ez végül nem sikerült. Időközben pedig egy másik...","id":"20181130_huawei_nova_4_infinity_o_kijelzo_samsung_galaxy_s10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88ec3264-513e-4ee7-8973-dcfc0ca45735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b23e7e-19e8-4fc1-b81c-1d10bb456668","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_huawei_nova_4_infinity_o_kijelzo_samsung_galaxy_s10","timestamp":"2018. november. 30. 09:03","title":"A Huawei egy pillanatra megmutatta a telefont, amivel borsot törne a Samsung orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b0a050-0169-45af-b1be-663a59c3c7cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olasz kutatók megnézték, hogy a filmiparban mely alkotásokra hivatkoztak a legtöbbet a világon. Felállítottak egy sorrendet, és a lista élére bizony nem a Csillagok háborúja került, hanem az 1939-ben bemutatott Óz, a csodák csodája című musical Judy Garland főszereplésével. ","shortLead":"Olasz kutatók megnézték, hogy a filmiparban mely alkotásokra hivatkoztak a legtöbbet a világon. Felállítottak...","id":"20181130_Egy_80_eves_alkotas_a_vilag_legfontosabb_filmje__kitalalja_melyik_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b0a050-0169-45af-b1be-663a59c3c7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cea7a6-0410-4c02-80ef-fcaade72dc41","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Egy_80_eves_alkotas_a_vilag_legfontosabb_filmje__kitalalja_melyik_az","timestamp":"2018. november. 30. 10:25","title":"A mai napig nem született nagyobb hatású film a 80 éves musicalnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a szükséges személyi döntéseket meghozza, írja a főváros közleményében, miután kiderült, a BKK szerződést bontott a leszállító céggel.","shortLead":"A főpolgármester a szükséges személyi döntéseket meghozza, írja a főváros közleményében, miután kiderült, a BKK...","id":"20181129_Lesz_szemelyi_kovetkezmenye_az_elektronikus_jegyrendszerbenazasnak_igerik_Tarlosek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242d344c-8b20-4a5f-af42-7edeee03477e","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Lesz_szemelyi_kovetkezmenye_az_elektronikus_jegyrendszerbenazasnak_igerik_Tarlosek","timestamp":"2018. november. 29. 17:24","title":"Tarlósék azt ígérik, lesz személyi következménye az elektronikus jegyrendszer-ügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfcca8f-1e63-4d01-8758-2627dbd1a61a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nyereségesség javulását várják a Bayer nagy leépítéséből, 12 ezer dolgozót küldenek el.","shortLead":"A nyereségesség javulását várják a Bayer nagy leépítéséből, 12 ezer dolgozót küldenek el.","id":"20181129_Kirugjak_a_Bayerdolgozok_tizedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcfcca8f-1e63-4d01-8758-2627dbd1a61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64766456-4832-43f1-a9ca-2f469af9f726","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Kirugjak_a_Bayerdolgozok_tizedet","timestamp":"2018. november. 29. 16:43","title":"Kirúgják a Bayer-dolgozók tizedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Ügyészségről tartottak volna fórumot Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. De a rendezvény napján kiderült, mégsem tudják megtartani az eseményt.","shortLead":"Az Európai Ügyészségről tartottak volna fórumot Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. De a rendezvény napján...","id":"20181129_Azert_nem_tartathatott_forumot_Hadhazy_mert_nem_tudtak_kitakaritani_a_termet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021d5571-f71b-402f-a582-41030a641099","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Azert_nem_tartathatott_forumot_Hadhazy_mert_nem_tudtak_kitakaritani_a_termet","timestamp":"2018. november. 29. 12:17","title":"Azért nem tarthatott fórumot Hadházy, mert nem tudták kitakarítani a termet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]