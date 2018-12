Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik az MNB műkincsbevásárlása, egy Munkácsy-festményt és magyar történelmi személyiségeket ábrázoló sorozatot is vásárol a jegybank.","shortLead":"Folytatódik az MNB műkincsbevásárlása, egy Munkácsy-festményt és magyar történelmi személyiségeket ábrázoló sorozatot...","id":"20181204_890_millio_forintert_vasarol_festmenyeket_az_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e22747-26cd-4c52-a284-6eab6f67ca66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_890_millio_forintert_vasarol_festmenyeket_az_MNB","timestamp":"2018. december. 04. 12:57","title":"890 millió forintért vásárol festményeket az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","shortLead":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","id":"20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097079a9-cac6-4137-9bf9-f563c17781b0","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","timestamp":"2018. december. 03. 20:10","title":"Ingyen elvihető kabátokat akasztottak ki Szegeden egy parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök arra kérte Édouard Philippe miniszterelnököt, fogadja valamennyi parlamenti párt vezetőjét és a tüntetők képviselőit. Közösen keresnek kiutat abból a válságból, amely az üzemanyagadó emelése ellen tiltakozó sárgamellényesek megmozdulásait kísérő, egyre erőszakosabb zavargások nyomán alakult ki.","shortLead":"A francia elnök arra kérte Édouard Philippe miniszterelnököt, fogadja valamennyi parlamenti párt vezetőjét és...","id":"20181203_sargamellenyesek_parizs_tuntetes_zavargasok_emmanuel_macron_francia_elnok_edouard_philippe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668027ac-4dfa-44a3-b97e-300e4a0acd19","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_sargamellenyesek_parizs_tuntetes_zavargasok_emmanuel_macron_francia_elnok_edouard_philippe","timestamp":"2018. december. 03. 05:41","title":"Macronék a sárgamellényesekkel egyeztetnének a benzinárról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dán rendező nagyot küzd az alkoholizmusával és a depressziójával. Az új filmjét egyfajta hattyúdalnak szánja.","shortLead":"A dán rendező nagyot küzd az alkoholizmusával és a depressziójával. Az új filmjét egyfajta hattyúdalnak szánja.","id":"20181203_Lars_von_Trier_Neha_az_alkohol_az_egyetlen_ami_segit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d42370-0f2f-4676-a075-8e11f3bef3e5","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Lars_von_Trier_Neha_az_alkohol_az_egyetlen_ami_segit","timestamp":"2018. december. 03. 12:40","title":"Lars von Trier: Néha az alkohol az egyetlen, ami segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család segíti őt élelemmel, de most már a családnak is segítségére van szüksége ahhoz, hogy Matyit a fagyos időkben is életben tartsák. ","shortLead":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család...","id":"20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980ab845-f4b8-493a-86a1-780bb35eb4e9","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","timestamp":"2018. december. 04. 16:41","title":"Nyolcadjára karácsonyozik itthon Matyi, a gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c225de-4d05-46e1-83c7-fb651e3b2cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztők a mesterséges intelligenciát hívták segítségül, hogy megkönnyítsék a hallássérült emberek életét.","shortLead":"A fejlesztők a mesterséges intelligenciát hívták segítségül, hogy megkönnyítsék a hallássérült emberek életét.","id":"20181204_skype_videochat_valos_ideju_feliratozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31c225de-4d05-46e1-83c7-fb651e3b2cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf232c3-789a-4edc-9305-301272eadfb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_skype_videochat_valos_ideju_feliratozas","timestamp":"2018. december. 04. 09:33","title":"Jön egy új funkció a Skype-ba, sokak életét könnyíti majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1","c_author":"RTL Hírek","category":"kkv","description":"Az RTL Klub híradójának nyilatkozó elemzők szerint jól járhatnak azok a bedőlt hitelesek, akik az Eszközkezelőtől bérlik korábbi saját ingatlanukat. 7 millióért juthatnának a ma már 40 milliót érő otthonukhoz. ","shortLead":"Az RTL Klub híradójának nyilatkozó elemzők szerint jól járhatnak azok a bedőlt hitelesek, akik az Eszközkezelőtől...","id":"20181202_Jol_jarhatnak_a_bedolt_hitelesek_mar_akik_vissza_tudjak_vasarolni_lakasukat_az_Eszkozkezelotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15138cc5-3009-4827-a165-ecb22a27804b","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Jol_jarhatnak_a_bedolt_hitelesek_mar_akik_vissza_tudjak_vasarolni_lakasukat_az_Eszkozkezelotol","timestamp":"2018. december. 02. 19:43","title":"Jól járhatnak a bedőlt hitelesek, már akik vissza tudják vásárolni lakásukat az Eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c5d63d-2f5c-4026-9f24-aeb2290d1faa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Aranyból van, ízléses, 743 millió forint.","shortLead":"Aranyból van, ízléses, 743 millió forint.","id":"20181204_Munchenben_all_Europa_legdragabb_karacsonyfaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32c5d63d-2f5c-4026-9f24-aeb2290d1faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463c1484-c97f-4e2c-813a-053b9d93e4f1","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Munchenben_all_Europa_legdragabb_karacsonyfaja","timestamp":"2018. december. 04. 14:23","title":"Münchenben áll Európa legdrágább karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]