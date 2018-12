Aki szereti kifürkészni a sebezhetőségeket a neves weboldalakon, az most legálisan is jól járhat: akár 40 ezer dollárt (több mint 11 millió forintot) is hajlandó fizetni a Facebook a feltárt (és persze jelentett) sebezhetőségekért. Legújabb hibavadász programjába bevonta a tulajdonában lévő Instagramot, WhatsAppot és Oculust, szóval van hol keresgélniük a hibavadászoknak.

A Facebook elsősorban olyan biztonsági réseket kerestetne, amelyek lehetővé teszik, hogy a hackerek átvegyék az irányítást egy-egy felhasználói fiók felett, és adatokat szerezzenek meg. A 40 ezer dolláros jutalom akkor jár ha a hackeléshez nincsen szükség felhasználói beavatkozásra, minimális felhasználói interakciónál 25 ezer dollár a jutalom. A sikeres hibavadászoknak kifizetett összeg növelésével ösztönözni szeretné a Facebook a fehérkalapos hackereket, hogy segítsenek abban, nagyobb biztonságban legyen több mint kétmilliárd felhasználójuk.

Egyébként nem véletlen, hogy a Facebook ennyire bőkezű lett, egymás után érik az oldalt a hackertámadások. Nemrégiben például mintegy 30 millió facebookozó személyes adatait tudták megszerezni a (nem épp jóindulatú) hackerek, kihasználva egy nulladik napi sebezhetőséget a View As (Megtekintés mint) funkcióban, a hónap elején pedig 81 ezer felhasználó kényes adatai, privát üzenetei kerültek rossz kezekbe.

