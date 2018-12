Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csépke András azt viszont elismerte, hogy november 4-én volt olyan vonat, amelyen legalább 1 állomásközben minden hely foglalt volt. A Közlekedő Tömegtől helyreigazítást kér. ","shortLead":"Csépke András azt viszont elismerte, hogy november 4-én volt olyan vonat, amelyen legalább 1 állomásközben minden hely...","id":"20181203_Tulzsufolt_InterCityk_Itt_a_MAVvezer_magyarazata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349eeb09-3d2d-40bb-8df1-6ce06948ccde","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Tulzsufolt_InterCityk_Itt_a_MAVvezer_magyarazata","timestamp":"2018. december. 03. 15:07","title":"Túlzsúfolt InterCityk? Itt a MÁV Start-vezér magyarázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal legfrissebb, szeptember végi állapotra vonatkozó statisztika szerint a harmadik negyedév végéig 150 százalékkal több külföldi érkezett Magyarországra munkavállalás céljából, mint egy éve.","shortLead":"A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal legfrissebb, szeptember végi állapotra vonatkozó statisztika szerint a harmadik...","id":"20181204_Csak_szeptemberben_45_ezer_kulfoldi_munkavallalo_kopogtatott_a_magyar_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cddd51c-79c8-4254-b770-5993d5982c95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Csak_szeptemberben_45_ezer_kulfoldi_munkavallalo_kopogtatott_a_magyar_hataron","timestamp":"2018. december. 04. 13:35","title":"Bevándorlási Hivatal: csak szeptemberben 45 ezer külföldi munkavállaló kopogtatott a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bolondnak nevezte Arnold Schwarzenegger volt kaliforniai kormányzó az amerikai elnököt, amiért kilépett a párizsi klímavédelmi egyezményből.","shortLead":"Bolondnak nevezte Arnold Schwarzenegger volt kaliforniai kormányzó az amerikai elnököt, amiért kilépett a párizsi...","id":"20181204_arnold_schwarzenegger_donald_trump_klimavedelmi_egyezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c8616a-9eea-4369-bdb4-027d61a7ab40","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_arnold_schwarzenegger_donald_trump_klimavedelmi_egyezmeny","timestamp":"2018. december. 04. 09:23","title":"Schwarzenegger szerint Trump bolond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17ecc33-db93-42e9-a5c8-350e7f73d85e","c_author":"Krémer Balázs","category":"gazdasag","description":"Az emberek, különösen a képzettebb, felső-középrétegek, egyre inkább attól félnek, hogy elveszítik a jelentőségüket. Ennek egyfajta megnyilvánulása maga a mesterséges intelligenciától és robotikától való félelem is. ","shortLead":"Az emberek, különösen a képzettebb, felső-középrétegek, egyre inkább attól félnek, hogy elveszítik a jelentőségüket...","id":"20181204_A_tomeges_elbizonytalanodas_es_a_kozeposztaly_valsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a17ecc33-db93-42e9-a5c8-350e7f73d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95019a3-0f81-4b79-af7a-864c5531815e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_tomeges_elbizonytalanodas_es_a_kozeposztaly_valsaga","timestamp":"2018. december. 04. 15:28","title":"A tömeges elbizonytalanodás és a középosztály válsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","shortLead":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","id":"20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b950b3ae-4ba3-4e10-a8a9-166d6c673d42","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2018. december. 04. 08:55","title":"Védelmi gyakorlatot tartanak a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatásos kereskedők mellett, helypénz ellenében bárki árusíthat saját készítésű ajándéktárgyakat, kézműves termékeket, házilag termelt, előállított élelmiszereket. Az Adózóna azt nézte át, milyen adózási előírásokra ügyeljenek ők.","shortLead":"A hivatásos kereskedők mellett, helypénz ellenében bárki árusíthat saját készítésű ajándéktárgyakat, kézműves...","id":"20181204_A_karacsonyi_vasarok_eladoira_is_raszallhat_a_NAV_ha_nem_vigyaznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792fd339-a9c6-486a-9e30-019fd3883a8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_karacsonyi_vasarok_eladoira_is_raszallhat_a_NAV_ha_nem_vigyaznak","timestamp":"2018. december. 04. 16:12","title":"A karácsonyi vásárok eladóira is rászállhat a NAV, ha nem vigyáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfd13fe-0425-4ba4-a5db-97651e497ae4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szicíliai Palermóban a helyi szervezett bűnözés 46 tagját vették őrizetbe, köztük a Cosa Nostra új vezetőjét, Settimo Mineót. Ezzel újabb csapást mértek a Kupolára, a szicíliai maffia folyamatosan újraszerveződő legfőbb vezető szervére. ","shortLead":"A szicíliai Palermóban a helyi szervezett bűnözés 46 tagját vették őrizetbe, köztük a Cosa Nostra új vezetőjét, Settimo...","id":"20181204_cosa_nostra_maffia_szervezett_bunozes_olaszorszag_razzia_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cfd13fe-0425-4ba4-a5db-97651e497ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a4c635-75ba-4bc4-a93f-c697ba0f1d3c","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_cosa_nostra_maffia_szervezett_bunozes_olaszorszag_razzia_elfogas","timestamp":"2018. december. 04. 15:11","title":"Elfogták a Cosa Nostra vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nigériai herceges csalás klasszikus példája az „ajtóba tett láb” technikának. Vagyis annak a jelenségnek, hogyha valaki már beleegyezett egy kisebb kérés teljesítésébe, később kapható nagyobb kérések teljesítésére is - mutat rá Maria Konnikova Az átverés művészete című könyvében.","shortLead":"A nigériai herceges csalás klasszikus példája az „ajtóba tett láb” technikának. Vagyis annak a jelenségnek, hogyha...","id":"20181204_nigeriai_csalas_technikaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129a8b44-f334-4d26-b8b7-f8a669267968","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181204_nigeriai_csalas_technikaja","timestamp":"2018. december. 04. 13:15","title":"Mi a titka a nigériai csalás technikájának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]