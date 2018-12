Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e866a04c-a735-4160-919e-e2a71b3bcfb8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kamerák felvételei alapján sikerült azonosítani.","shortLead":"A kamerák felvételei alapján sikerült azonosítani.","id":"20181203_Orizetbe_vettek_a_Tottenhamszurkolot_aki_bananhejjal_dobta_meg_az_Arsenal_gaboni_tamadojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e866a04c-a735-4160-919e-e2a71b3bcfb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d976801-4852-4359-8272-335a4c3ab173","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Orizetbe_vettek_a_Tottenhamszurkolot_aki_bananhejjal_dobta_meg_az_Arsenal_gaboni_tamadojat","timestamp":"2018. december. 03. 13:20","title":"Őrizetbe vették a Tottenham-szurkolót, aki banánhéjjal dobta meg az Arsenal gaboni támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527e2d03-b2a9-4632-8624-9855e522a91d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan nem általános problémáról van szó, de feltehetően ez nem vigasztalja azokat az érintetteket, akiknek fura kijelzőhibát produkál OnePlus 6T telefonjuk.","shortLead":"Ugyan nem általános problémáról van szó, de feltehetően ez nem vigasztalja azokat az érintetteket, akiknek fura...","id":"20181203_oneplus_6t_kijelzohiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=527e2d03-b2a9-4632-8624-9855e522a91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40e17ea-f62d-4ca9-a1bf-ed974d81e88b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_oneplus_6t_kijelzohiba","timestamp":"2018. december. 03. 14:03","title":"Kellemetlen kijelzőhibára panaszkodnak OnePlus 6T tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d937ac-299d-4454-9319-5b41455565c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 25 ezer fonttal, azaz kilencmillió forinttal járó Turner-díjat egy glasgow-i médiaművész kapta, aki egy éven keresztül rögzítette élete eseményeit az iPhone-jával. ","shortLead":"A 25 ezer fonttal, azaz kilencmillió forinttal járó Turner-díjat egy glasgow-i médiaművész kapta, aki egy éven...","id":"20181205_Egy_iPhonemuvesz_kapta_iden_Europa_legrangosabb_kepzomuveszeti_dijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77d937ac-299d-4454-9319-5b41455565c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76ac5f5-62db-441e-bdce-10797028cb16","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Egy_iPhonemuvesz_kapta_iden_Europa_legrangosabb_kepzomuveszeti_dijat","timestamp":"2018. december. 05. 11:05","title":"Egy iPhone-művész kapta idén Európa legrangosabb képzőművészeti díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család segíti őt élelemmel, de most már a családnak is segítségére van szüksége ahhoz, hogy Matyit a fagyos időkben is életben tartsák. ","shortLead":"Matyi már évek óta Ásotthalmon tölti a teleket ahelyett, hogy a többi gólyával együtt délebbre vonulna. Egy család...","id":"20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980ab845-f4b8-493a-86a1-780bb35eb4e9","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Nyolcadjara_karacsonyozik_itthon_Matyi_a_golya","timestamp":"2018. december. 04. 16:41","title":"Nyolcadjára karácsonyozik itthon Matyi, a gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb közösségi oldalt, hogy úgy gondolta, ideje megemelni a hibavadászok jutalmát.","shortLead":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb...","id":"20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f4d6b8-451e-4ad6-a427-fe89d2bb5380","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","timestamp":"2018. december. 05. 08:03","title":"Törje fel a Facebookot, nem fogja megbánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Országos sztrájkkal hívják fel a figyelmet a nők elleni erőszakra.","shortLead":"Országos sztrájkkal hívják fel a figyelmet a nők elleni erőszakra.","id":"20181204_Oriasi_akciora_keszulnek_a_nok_Izraelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6b1517-669a-4825-8e1e-891497df1a41","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Oriasi_akciora_keszulnek_a_nok_Izraelben","timestamp":"2018. december. 04. 08:27","title":"Óriási akcióra készülnek a nők Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b801588-7626-443a-8082-8bc8635c04d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen biztos, hogy az ikonikus sportkocsi alternatív hajtáslánccal is elérhető lesz, de erre néhány évet még várnunk kell.","shortLead":"Teljesen biztos, hogy az ikonikus sportkocsi alternatív hajtáslánccal is elérhető lesz, de erre néhány évet még várnunk...","id":"20181204_szentsegsertes_vagy_sem_de_jon_az_elso_hibrid_porsche_911_zold_rendszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b801588-7626-443a-8082-8bc8635c04d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5001bc-df2d-4885-a098-97db73c327d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_szentsegsertes_vagy_sem_de_jon_az_elso_hibrid_porsche_911_zold_rendszam","timestamp":"2018. december. 04. 11:21","title":"Szentségsértés vagy sem, de jön az első hibrid Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c55a4f-44c4-43ad-a401-a7488444d982","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egyház megfélemlítésnek nevezte a műveletet.","shortLead":"Az egyház megfélemlítésnek nevezte a műveletet.","id":"20181204_Templomokban_es_papok_otthonaiban_razziaztak_az_ukran_hatosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c55a4f-44c4-43ad-a401-a7488444d982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8334b18b-41bd-4787-8683-f8b41c59fd36","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Templomokban_es_papok_otthonaiban_razziaztak_az_ukran_hatosagok","timestamp":"2018. december. 04. 05:21","title":"Templomokban és papok otthonaiban razziáztak az ukrán hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]