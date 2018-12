Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff11053c-520d-403e-8a6c-63fcdd6c0ac1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Zsolt nem volt szégyellős, kivette a Mikulás kezéből az ajándékokat, hogy ő adhassa át a beteg gyerekeknek.","shortLead":"Szabó Zsolt nem volt szégyellős, kivette a Mikulás kezéből az ajándékokat, hogy ő adhassa át a beteg gyerekeknek.","id":"20181205_Hatterbe_szoritotta_a_Mikulast_a_fideszes_kepviselo_a_hatvani_korhaz_gyerekosztalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff11053c-520d-403e-8a6c-63fcdd6c0ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ff834a-ebec-4fcc-9374-56e5e612a679","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Hatterbe_szoritotta_a_Mikulast_a_fideszes_kepviselo_a_hatvani_korhaz_gyerekosztalyan","timestamp":"2018. december. 05. 17:28","title":"Háttérbe szorította a Mikulást a fideszes képviselő a hatvani kórház gyerekosztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0646ea15-a89b-4b0c-89d9-6fcf937a365a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyit a versenyhatósági vizsgálatról.","shortLead":"Ennyit a versenyhatósági vizsgálatról.","id":"20181205_Nemzetstrategiai_jelentoseguve_tette_a_kormany_a_fideszes_mediabirodalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0646ea15-a89b-4b0c-89d9-6fcf937a365a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63039d77-8285-4cdc-a4c7-6a11696f8329","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Nemzetstrategiai_jelentoseguve_tette_a_kormany_a_fideszes_mediabirodalmat","timestamp":"2018. december. 05. 17:20","title":"Nemzetstratégiai jelentőségűvé tette a kormány a fideszes médiabirodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac46ddab-b8bd-43a7-8dff-84aa4b6ba9eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz Audioweld nemrég állt elő a Syntwatch nevű karórával, ami nemcsak az időt mutatja, de minihangszerként is használható. Most a Kickstarteren várják a megrendeléseket.","shortLead":"Az olasz Audioweld nemrég állt elő a Syntwatch nevű karórával, ami nemcsak az időt mutatja, de minihangszerként is...","id":"20181205_audioweld_synthwatch_karora_kickstarter_projekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac46ddab-b8bd-43a7-8dff-84aa4b6ba9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55e9ac2-2b37-4376-92c6-fe08cb8e78c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_audioweld_synthwatch_karora_kickstarter_projekt","timestamp":"2018. december. 05. 15:03","title":"Megcsinálják a karórát, ami egyben szintetizátor is – de nem biztos, hogy ez jó ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átfogó vizsgálatot indít a Kúria.","shortLead":"Átfogó vizsgálatot indít a Kúria.","id":"20181207_Ujabb_fordulat_a_devizahitelesek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c418438-5526-4977-9e2b-ffaf498da51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Ujabb_fordulat_a_devizahitelesek_ugyeben","timestamp":"2018. december. 07. 09:47","title":"Újabb fordulat a devizahitelesek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4837d98f-09f5-4016-b7ae-c91a1c662376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy összeurópai akció során 84 embert tartóztattak le, köztük többen közvetlen kapcsolatban állhatnak a bűnszervezettel.","shortLead":"Egy összeurópai akció során 84 embert tartóztattak le, köztük többen közvetlen kapcsolatban állhatnak a bűnszervezettel.","id":"20181205_Harom_tonna_kokain_masfel_mazsa_extasy__lecsapott_az_olasz_maffiara_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4837d98f-09f5-4016-b7ae-c91a1c662376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea4bbb9-4578-48f3-b6fc-9aa418b5b36a","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Harom_tonna_kokain_masfel_mazsa_extasy__lecsapott_az_olasz_maffiara_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 05. 15:58","title":"Három tonna kokain, másfél mázsa ecstasy – lecsapott az olasz maffiára a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152ed947-d22d-4ec5-906f-3d69032fd793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181205_Ki_tudunk_mondani_dolgokat_csak_nem_jut_el__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Kiricsi_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=152ed947-d22d-4ec5-906f-3d69032fd793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8d1747-343e-4a48-9100-92c766e698ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Ki_tudunk_mondani_dolgokat_csak_nem_jut_el__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Kiricsi_Gabor","timestamp":"2018. december. 05. 14:00","title":"\"Ki tudunk mondani dolgokat, csak nem jut el\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Kiricsi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661c23d7-fc74-4c78-aa1c-a79c58cd9547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos japán járgány tulajdonosának a jelek szerint egyszerre meglehetősen nagy szállítmányt kellett célba juttatnia.","shortLead":"A környezettudatos japán járgány tulajdonosának a jelek szerint egyszerre meglehetősen nagy szállítmányt kellett célba...","id":"20181207_a_nap_fotoja_toyota_priust_eddig_meg_nem_lattunk_ennyire_megpakolva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=661c23d7-fc74-4c78-aa1c-a79c58cd9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e083697d-1055-4910-b585-ff87a491102b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_a_nap_fotoja_toyota_priust_eddig_meg_nem_lattunk_ennyire_megpakolva","timestamp":"2018. december. 07. 06:41","title":"A nap fotója: Toyota Priust eddig még nem láttunk ennyire megpakolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy ötven, látásproblémával élő gyermeket vezet be a kódolás világába a Microsoft és a Digitális Tudásért Alapítvány. Az idei Kódolás órája eseményen azt szeretnék megmutatni, hogy a programozás alapjainak elsajátításával a fogyatékkal élő emberek is jókora lépést tehetnek kreativitásuk kibontakoztatása felé.","shortLead":"Mintegy ötven, látásproblémával élő gyermeket vezet be a kódolás világába a Microsoft és a Digitális Tudásért...","id":"20181205_microsoft_gyengenlato_gyerekek_kodolas_programozas_kodolas_oraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1027bb6-8b82-4a43-b7e7-a046c58864bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_microsoft_gyengenlato_gyerekek_kodolas_programozas_kodolas_oraja","timestamp":"2018. december. 05. 18:03","title":"Nagy esélyt jelent a gyengénlátó magyar gyerekeknek, hogy most kódolni tanítják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]