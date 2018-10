Érthető, ha számolják a napokat a Fortnite mobiljáték fejlesztői, hiszen minden 24 órában nagyjából másfél millió dollárt termel iOS-es mobiljátékuk egymagában. És akkor a többi platformról még nem is beszéltünk.

A 2018-as év legtöbbet emlegetett mobiljátéka kétségkívül a Fortnite Battle Royale, amelyik először iOS-re jelent meg, majd azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy – a biztonsági kockázatok ellenére – kikerülte a Google alkalmazás-áruházát.

Egy ingyenes játékról van szó, és akkor is kompromisszumok nélkül lehet játszani, ha semmit sem költ rá a felhasználó, viszont vannak olyan, a játékban szereplő karaktereket érintő kiegészítők (pl. ruházat), amelyek már pénzbe kerülnek. S ez a stratégia igencsak bevált: a SensorTower aktuális jelentése szerint ugyanis az iOS-es változat indulása (azaz március 15.) óta 300 millió dollárt fizettek már a felhasználók, ami igazán elismerésre méltó teljesítmény. Rekordot azonban mégsem döntött, a Pokémon Go ugyanis 113 nap alatt hozott ugyanennyi bevételt.

© YouTube/Fortnite

Kedvezőbb lehet a Fortnite számára legnagyobb riválisával, a PlayerUnknow’s Battlegorundsszal (PUBG) vetik össze: ez utóbbi játék április 15-i indulása óta 47 millió dollárt hozott össze.

Az iOS-es Fortnite 300 millió dolláros bevételének 65 százaléka az Egyesült Államokból jött, s világviszonylatban napi 1,5 millió dolláros bevétellel lehet számolni (amiből persze az App Store-nak is szépen le kell adni). Az androidos Fortnite augusztus 9-én lépett be a mobiljátékok világába, és mindössze két hónap alatt 60 millió dollárt termelt. Figyelembe véve, hogy a Fortinite PC-n, Xbox One-on, PlayStation 4-en és Nintendo Switchen is játszható, az összes bevétel jócskán meghaladja az egymilliárd dollárt.

Ha érdeklik a Fortnite-tal kapcsolatos hírek, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.