98 milliót emésztett fel eddig a paksi atomerő, 80 százalékára orosz hitelt vett fel Magyarország. Süli: egy fillérrel sem tartozunk az oroszoknak

A fesztivál közzétette a biztos fellépők listáját. Balaton Sound: Marshmello, Armin van Buuren, Dj Snake is fellép jövőre

A nagyjából 15 perces hanganyag január elsején kerül adásba. Musicalt készítenek Meghan hercegné életéről

A környezettudatos japán járgány tulajdonosának a jelek szerint egyszerre meglehetősen nagy szállítmányt kellett célba juttatnia. A nap fotója: Toyota Priust eddig még nem láttunk ennyire megpakolva Akárcsak a Google, orosz megfelelője, a Yandex is több fába vágja bele a fejszéjét. Legutóbb például egy androidos okostelefonnal rukkolt ki. Okostelefont készített az „orosz Google", még hallgatózó digitális asszisztens is van benne 2019-ben lesz száz éve, hogy megalakult a németországi Bauhaus, ezért ismét tematikus hétvégével jelentkezik a rendezvény. A budapesti Bauhaus házakat nyitná meg jövőre a Budapest100 Közülük három budapesti. Ausztriából 20, de Szlovákiából egy étterem sem képviselteti magát a listán. Négy magyar is a világ legjobb 1000 étterme között A Figyelő címlapján pénzeső hullik Heisler András Mazsihisz-vezetőre. Orbán szerint a Zsidó Világkongresszus elnöke a sajtószabadság korlátozását kéri tőle. Orbán megmagyarázta a Figyelő címlapját a Zsidó Világkongresszus vezetőjének