A laborban már működik a debreceni csodaszer, ami meggátolja a baktériumok fertőzőképességét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4837d98f-09f5-4016-b7ae-c91a1c662376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy összeurópai akció során 84 embert tartóztattak le, köztük többen közvetlen kapcsolatban állhatnak a bűnszervezettel.","shortLead":"Egy összeurópai akció során 84 embert tartóztattak le, köztük többen közvetlen kapcsolatban állhatnak a bűnszervezettel.","id":"20181205_Harom_tonna_kokain_masfel_mazsa_extasy__lecsapott_az_olasz_maffiara_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4837d98f-09f5-4016-b7ae-c91a1c662376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea4bbb9-4578-48f3-b6fc-9aa418b5b36a","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Harom_tonna_kokain_masfel_mazsa_extasy__lecsapott_az_olasz_maffiara_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 05. 15:58","title":"Három tonna kokain, másfél mázsa ecstasy – lecsapott az olasz maffiára a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485799d9-6ae2-4157-8709-54a2754473ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A MÁV úgy tudja, hogy a vonaton senki nem sérült meg.","shortLead":"A MÁV úgy tudja, hogy a vonaton senki nem sérült meg.","id":"20181206_Autoval_utkozott_a_szemelyvonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=485799d9-6ae2-4157-8709-54a2754473ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756062fe-173e-408f-a99d-64cb61e8b524","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Autoval_utkozott_a_szemelyvonat","timestamp":"2018. december. 06. 07:49","title":"Autóval ütközött a személyvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdbb1e5-1e42-4440-ad0a-63f63335a898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Marabu_Feknyuz_Orban_kikiseri_a_CEUt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cdbb1e5-1e42-4440-ad0a-63f63335a898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7caf1d9-3aba-4964-87e9-4f794c3aebca","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Marabu_Feknyuz_Orban_kikiseri_a_CEUt","timestamp":"2018. december. 05. 18:33","title":"Marabu Féknyúz: Orbán kikíséri a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446a26f-3656-4841-9e9d-85430683cd8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint M. Richárd túllépte a sebességhatárt, a Citroën sofőrje pedig szabálytalanul kanyarodott, így mindkettőjüknek halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt kell felelnie.","shortLead":"Az ügyészség szerint M. Richárd túllépte a sebességhatárt, a Citroën sofőrje pedig szabálytalanul kanyarodott...","id":"20181206_M_Richard_es_a_masik_sofor_ellen_is_vadat_emeltek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_baleset_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e446a26f-3656-4841-9e9d-85430683cd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51adba9-8797-4a4a-9b6b-4e04199e7b19","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_M_Richard_es_a_masik_sofor_ellen_is_vadat_emeltek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_baleset_ugyeben","timestamp":"2018. december. 06. 14:41","title":"M. Richárd és a másik sofőr ellen is vádat emeltek a Dózsa György úti baleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 11-én egy új sorozatot indít a YouTube-on a National Geographic, de 2019-ben is lesz két meglepetésük.","shortLead":"December 11-én egy új sorozatot indít a YouTube-on a National Geographic, de 2019-ben is lesz két meglepetésük.","id":"20181206_youtube_national_geographic_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a95ddf-c4c2-4594-80e6-4a3a6dad5810","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_youtube_national_geographic_sorozat","timestamp":"2018. december. 06. 10:33","title":"Összeállt a YouTube és a National Geographic, ütős dobásra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0562871e-f3b6-41b7-aa47-ababdbda012b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, új megoldás született a vidéki jelöletlen területek megjelölésére, hogy azoknak is legyen postai címük, akik ilyen helyen élnek.","shortLead":"Úgy tűnik, új megoldás született a vidéki jelöletlen területek megjelölésére, hogy azoknak is legyen postai címük, akik...","id":"20181206_facebook_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0562871e-f3b6-41b7-aa47-ababdbda012b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40be33a-9b76-4083-928a-0f090297cbb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_facebook_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 06. 15:03","title":"4 milliárd embernek adna lakcímet a Facebook és a világ egyik legjobb egyeteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccbe1e4-532f-4c93-a509-e6272912b6cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak fontosabb, hogy megússza az uniós ellenőrzést, mint a külföldön munkát vállaló magyarok jogainak védelme.","shortLead":"A kormánynak fontosabb, hogy megússza az uniós ellenőrzést, mint a külföldön munkát vállaló magyarok jogainak védelme.","id":"20181207_A_kormany_sikertelenul_probalta_megfurni_az_EUban_dolgozokat_vedo_szervezetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bccbe1e4-532f-4c93-a509-e6272912b6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c6c11-adfc-4785-9c0b-95d36f0d6129","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_A_kormany_sikertelenul_probalta_megfurni_az_EUban_dolgozokat_vedo_szervezetet","timestamp":"2018. december. 07. 11:32","title":"A kormány sikertelenül próbálta megfúrni az EU-ban dolgozókat védő szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy Írországba tartó business jet nem jelentkezett be.","shortLead":"Egy Írországba tartó business jet nem jelentkezett be.","id":"20181205_Nema_repulogep_miatt_riasztottak_a_Magyar_Honvedseg_Gripenjeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6bd39a-13c0-4ca9-b97e-9b14f95a7ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Nema_repulogep_miatt_riasztottak_a_Magyar_Honvedseg_Gripenjeit","timestamp":"2018. december. 05. 21:52","title":"Néma repülőgép miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]