Lassan nem lesz értelme a "hagyományos" Facbook Messenger használatának, annyi mindent tud a karcsúsított változat, a Messenger Lite. Most ismét bővítették a kört a fejlesztők.

Bő két évvel ezelőtt, 2016 októerében mutatta be a Facebook a Messenger egy új változatát, ami nem csak, hogy kevesebb helyet foglal a készüléken, de az akkumulátort sem meríti olyan gyorsan, mint a "nagy testvér". A Messenger Lite-ot azóta több százmillióan használják, és bár alapvetően kevesebbet tud a sima Messengernél, az utóbbi időben több olyan funkció is került bele, amitől a kettő közti különbség jelentős mértékben csökkent.

Március óta már videotelefonálni is lehet az appal, októberben pedig bejelentették: iPhone-okra és iPadekre is elérhetővé vált az alkalmazás. Most ismét újabb funkciók kerültek bele, és még így sem ment a mérete 10 MB fölé.

A Messenger Lite-ban mostantól nemcsak szöveges üzeneteket, képeket, hivatkozásokat és matricákat küldhetünk egymásnak, hanem a GIF-eket is képes lesz lejátszani az app. Emellett azt is megváltoztathatjuk, hogy hogyan nézzen ki a beszélgetés, illetve már fájlokat is küldhetünk egymásnak.

© Facebook

A Facebook azt javasolja, a GIF-ek küldésére valamilyen harmadik fél által készített billenytűzetet – például a Google Gboardot – használjuk.

