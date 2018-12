A The New York Times négy hónapon át figyelte meg, mennyi helyadatot rögzít az állandóan magunkkal hordott okostelefon. Az eredmény igen ijesztő.

Azzal a legtöbb felhasználó valószínűleg már tisztában van, hogy a különböző alkalmazások képesek arra, hogy nyomon kövessék, merre jár a felhasználó. A The New York Times azonban most egy terjedelmes cikkében azt állítja, nemcsak a közismerten erre készült appok (navigációs alkalmazások, Facebook, Google Térkép és a többiek) képesek erre, hanem számos másik, androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre készült népszerű applikáció is.

A beszámoló szerint ezek között olyanok is vannak, amelyekre nem is gondolna az ember: az időjárást megjelenítő alkalmazások, vagy épp a sporteredményeket közlők. Ezek azonban nemcsak gyűjtik rólunk az adatokat, de el is adják azokat.

A The New York Times mintegy négy hónapon át figyelte meg ugyanannak a New York-i személynek a mobiltelefonját, ami alapján kiderült: a fent említett idő alatt mintegy 8600 alkalommal rögzítették a felhasználó helyadatait az alkalmazások. Mindez azt jelenti, hogy átlagosan 21 percenként történt egy ilyen rögzítés. Emiatt könnyű szerrel lehetett őt nyomon követni az otthonába, az iskolába, az edzőterembe és bárhová máshová is.

A beszámoló megjegyzi, hogy csak az Egyesült Államok területén 75 cég mintegy 200 millió felhasználótól kap helyadatokat, ezek értékesítése pedig az idei évben meghaladhatja a 21 milliárd dollárt (kb. 5967 milliárd forint). Ez az ár az, amit az ingyenes alkalmazások használatáért fizetünk.

Hogy ez – mármint a nyomonkövetés – miért rendkívül veszélyes a felhasználókra nézve, azt talán mondanunk sem kell. Ennek fényében külön érdekes az a szabadalom, amit épp nemrég nyújtott be a Facebook, és ami talán még ennél a módszernél is ijesztőbb.

