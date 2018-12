Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túrkeve a baglyok fővárosa, meg is érkeztek oda telelni a madarak.","shortLead":"Túrkeve a baglyok fővárosa, meg is érkeztek oda telelni a madarak.","id":"20181210_Ezer_fulesbagoly_szallta_meg_Turkevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a75957-db30-4315-9afc-7887435d12d2","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Ezer_fulesbagoly_szallta_meg_Turkevet","timestamp":"2018. december. 10. 14:48","title":"Ezer fülesbagoly szállta meg Túrkevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257cebdc-6df6-4b47-940d-283977464a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"64 hasznos tárgyat rejt a kiságyként is funkcionáló doboz - még óvszert is. ","shortLead":"64 hasznos tárgyat rejt a kiságyként is funkcionáló doboz - még óvszert is. ","id":"20181210_80_eves_a_finn_babakelengye_mely_minimalisra_csokkentette_a_csecsemohalandosagot_Finnorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=257cebdc-6df6-4b47-940d-283977464a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14deb26f-5bea-48d0-a511-d928b7d7b1b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_80_eves_a_finn_babakelengye_mely_minimalisra_csokkentette_a_csecsemohalandosagot_Finnorszagban","timestamp":"2018. december. 10. 14:25","title":"80 éves a finn babakelengye, mely minimálisra csökkentette a csecsemőhalandóságot Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c0bcd7-084e-4148-9209-e708ab00dd2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 8-ig 23 ember fagyott halálra, ebből 16-an október 15-e óta hűltek ki végzetesen.","shortLead":"December 8-ig 23 ember fagyott halálra, ebből 16-an október 15-e óta hűltek ki végzetesen.","id":"20181210_23an_fagytak_halalra_eddig_ezen_a_telen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c0bcd7-084e-4148-9209-e708ab00dd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f20b84-b447-4a6e-8309-6842008cff0e","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_23an_fagytak_halalra_eddig_ezen_a_telen","timestamp":"2018. december. 10. 14:18","title":"23-an fagytak halálra eddig ezen a télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8360d3c0-4031-4c33-8d68-e265dfa05680","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kampányolt az államtitkár egy jelölt mellett, nem ő nyert az időközi polgármester-választáson. ","shortLead":"Hiába kampányolt az államtitkár egy jelölt mellett, nem ő nyert az időközi polgármester-választáson. ","id":"20181210_Legyoztek_Tallai_Andras_jeloltjet_a_tobolddaroci_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8360d3c0-4031-4c33-8d68-e265dfa05680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d3fb5c-0c5e-450d-8130-9af2fed18562","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Legyoztek_Tallai_Andras_jeloltjet_a_tobolddaroci_valasztason","timestamp":"2018. december. 10. 07:31","title":"Legyőzték Tállai András jelöltjét a tibolddaróci választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f907b953-de05-4423-9500-e82c0af9f889","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A \"füstölő hegy\" az utóbbi hetekben ismételten fokozott aktivitást mutat, csak vasárnap és hétfőn 102 kisebb vízgőz- és gázkitörést regisztráltak.","shortLead":"A \"füstölő hegy\" az utóbbi hetekben ismételten fokozott aktivitást mutat, csak vasárnap és hétfőn 102 kisebb vízgőz- és...","id":"20181211_Popocatepetl_vulkan_Mexiko_vulkankitores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f907b953-de05-4423-9500-e82c0af9f889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a77ee-1cdd-41f2-8b68-ccafe26a74e3","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Popocatepetl_vulkan_Mexiko_vulkankitores","timestamp":"2018. december. 11. 06:10","title":"Ismét ébredezik a mexikói Popocatépetl vulkán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron hétfőn állítólag konkrét intézkedéseket fog javasolni. A sárgamellényesek újabb szombati akciónapján több mint ezer ember került őrizetbe. ","shortLead":"Emmanuel Macron hétfőn állítólag konkrét intézkedéseket fog javasolni. A sárgamellényesek újabb szombati akciónapján...","id":"20181209_Parbeszedet_iger_a_sargamellenyesekkel_a_francia_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d541a7-2980-4c0d-b958-33cc76d252a7","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Parbeszedet_iger_a_sargamellenyesekkel_a_francia_kormanyfo","timestamp":"2018. december. 09. 11:39","title":"Párbeszédet ígér a sárgamellényesekkel a francia kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A roma és a magyar nép kultúrája kölcsönösen hatott egymásra, illetve a két népben közös a hit, a hagyományok tisztelete és a család szeretete - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a Roma Koordinációs Tanács hétfői budapesti ülésén.","shortLead":"A roma és a magyar nép kultúrája kölcsönösen hatott egymásra, illetve a két népben közös a hit, a hagyományok...","id":"20181210_Kasler_Az_egyenloseg_alapja_nem_a_liberalizmusban_hanem_a_Bibliaban_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ec8d93-2279-4660-87fa-bdfd7df5ea33","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Kasler_Az_egyenloseg_alapja_nem_a_liberalizmusban_hanem_a_Bibliaban_van","timestamp":"2018. december. 10. 17:46","title":"Kásler: Az egyenlőség alapja nem a liberalizmusban, hanem a Bibliában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft megosztott néhány érdekességet a jövőre érkező új böngészőjével kapcsolatban. Kiderült, nemcsak, hogy a Google nyílt forráskódjára építenek, de a Chrome-bővítményeket is telepíthetjük majd a böngészőhöz.","shortLead":"A Microsoft megosztott néhány érdekességet a jövőre érkező új böngészőjével kapcsolatban. Kiderült, nemcsak...","id":"20181210_microsoft_edge_project_anaheim_google_chromium_chrome_bovitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbbfd40-0d63-4eea-9e34-8ca2c341454f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_microsoft_edge_project_anaheim_google_chromium_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. december. 10. 13:33","title":"A Chrome-bővítményeket is telepíthetjük majd a Microsoft új böngészőjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]