Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ec32b4c-507a-4cbd-8c35-361689e347c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181209_Bikinis_es_felmeztelen_Mikulasok_kocogtak_a_belvarosban_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ec32b4c-507a-4cbd-8c35-361689e347c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b33882-d67d-4452-9952-c2ab8d1d49a6","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Bikinis_es_felmeztelen_Mikulasok_kocogtak_a_belvarosban_fotok","timestamp":"2018. december. 09. 17:31","title":"Bikinis és félmeztelen Mikulások kocogtak a belvárosban (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4db4d9-2a69-4178-ae36-dd2ce4344ecb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok helyen a több tízezer forintos pluszpénz és az útiköltség-térítés sem segít.","shortLead":"Sok helyen a több tízezer forintos pluszpénz és az útiköltség-térítés sem segít.","id":"20181211_Tobb_mint_300_ovono_hianyzik_a_rendszerbol_szolgalati_lakassal_sem_lehet_oket_odacsabitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc4db4d9-2a69-4178-ae36-dd2ce4344ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa05d2d-a50f-42c4-b05a-5383253a4cac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Tobb_mint_300_ovono_hianyzik_a_rendszerbol_szolgalati_lakassal_sem_lehet_oket_odacsabitani","timestamp":"2018. december. 11. 09:24","title":"Több mint 300 óvónő hiányzik a rendszerből, szolgálati lakással sem lehet őket odacsábítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter békülni ment volna, végül hirtelen úgy döntott, el sem megy az MTA közgyűlésére.","shortLead":"A miniszter békülni ment volna, végül hirtelen úgy döntott, el sem megy az MTA közgyűlésére.","id":"20181209_MTAbotrany_Palkovics_nem_erzekelte_a_robbanasveszelyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cf1b4d-2025-4d8d-89eb-ba31bc87a76d","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_MTAbotrany_Palkovics_nem_erzekelte_a_robbanasveszelyt","timestamp":"2018. december. 09. 18:07","title":"MTA-botrány: Palkovics nem érzékelte a robbanásveszélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360f7149-c678-44bd-bec2-0de9fe21cffd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nem valószínű, hogy az első Snapdragon 855 lapkakészlettel szerelt telefont a OnePlus jegyzi, valami másban még első lehet jövőre a cég: először adhat 5G-s telefont Európának.","shortLead":"Bár nem valószínű, hogy az első Snapdragon 855 lapkakészlettel szerelt telefont a OnePlus jegyzi, valami másban még...","id":"20181211_oneplus_elso_5g_europai_telefon_varhato_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=360f7149-c678-44bd-bec2-0de9fe21cffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4410380-8d09-4619-b0b3-2c1af2825895","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_oneplus_elso_5g_europai_telefon_varhato_ara","timestamp":"2018. december. 11. 17:03","title":"Ennyibe kerülhet majd az első 5G-s telefon Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a325fb-2260-4d2c-8deb-f4d944c29590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idén a világ ötödik legjobb egyetemének rangsorolt Massachusetts Institute of Technology által kiadott MIT Technology Review minden évben kiválasztja a 35 legtehetségesebb 35 év alatti feltalálót. Az európai kiadvány 2018-as kiadásába beválasztották Szalay Kristófot is, akinek a fejlesztése a rákgyógyszerek kutatását igyekszik előmozdítani mesterséges intelligencia segítségével.","shortLead":"Az idén a világ ötödik legjobb egyetemének rangsorolt Massachusetts Institute of Technology által kiadott MIT...","id":"20181210_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_szalay_kristof_turbine_mit_technology_review_innovators_under_35","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1a325fb-2260-4d2c-8deb-f4d944c29590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbcd852-4ab4-4201-9ffc-407b7c8510ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_szalay_kristof_turbine_mit_technology_review_innovators_under_35","timestamp":"2018. december. 10. 12:33","title":"A mesterséges intelligenciával lépne a rák nyakára a 33 éves magyar feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8cca27-3612-49b2-a2db-818d0b582f45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több üzletben is fizettek a hamis pénzekkel, mire lekapcsolták őket. ","shortLead":"Több üzletben is fizettek a hamis pénzekkel, mire lekapcsolták őket. ","id":"20181210_Nyomtatoval_hamisitottak_penzt_Bekes_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e8cca27-3612-49b2-a2db-818d0b582f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e7822d-8be1-4487-abb1-e0b2294234e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Nyomtatoval_hamisitottak_penzt_Bekes_megyeben","timestamp":"2018. december. 10. 09:05","title":"Nyomtatóval hamisítottak pénzt Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4d1a4-5a16-4b26-aa27-300c1b903167","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz napokat él át a brit kormány. A Brexit megállapodásról szóló parlamenti szavazás - ha kedden tényleg meglesz - eredménye bizonytalan. Akár bekövetkezhet az a verzió is, hogy London megállapodás nélkül hagyja el az uniót a jövő év március végén.","shortLead":"Nehéz napokat él át a brit kormány. A Brexit megállapodásról szóló parlamenti szavazás - ha kedden tényleg meglesz...","id":"20181209_Ez_a_ceg_teljesen_fejre_allhat_ha_nincs_egyezseg_a_Brexitrol_nincs_egyedul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40f4d1a4-5a16-4b26-aa27-300c1b903167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3f874-aeaa-480c-a1f7-1d505d984e49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Ez_a_ceg_teljesen_fejre_allhat_ha_nincs_egyezseg_a_Brexitrol_nincs_egyedul","timestamp":"2018. december. 09. 21:48","title":"Ez a cég teljesen fejre állhat, ha nincs egyezség a Brexitről, nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament mai plenáris ülésén néhány perccel ezelőtt jobb- és baloldali nagy többséggel döntöttek a tagállamok az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, melyet a Fidesz már múlt héten is igyekezett megfúrni. ","shortLead":"Az Európai Parlament mai plenáris ülésén néhány perccel ezelőtt jobb- és baloldali nagy többséggel döntöttek...","id":"20181211_Az_EP_megszavazta_a_munkavallalok_vedelmet_a_Fidesz_nemmel_voksolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff8041a-31b7-4764-aca4-e1bdbc63c3e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Az_EP_megszavazta_a_munkavallalok_vedelmet_a_Fidesz_nemmel_voksolt","timestamp":"2018. december. 11. 13:01","title":"Az EP megszavazta a munkavállalók védelmét, a Fidesz nemmel voksolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]