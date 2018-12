Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"779a3067-9600-4031-9910-cd4eb252dac2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mém lett a Csehországban készült hajlongós fotóból, amelyen szokatlan pózban látni a magyar miniszterelnököt. ","shortLead":"Mém lett a Csehországban készült hajlongós fotóból, amelyen szokatlan pózban látni a magyar miniszterelnököt. ","id":"20181210_orban_viktor_hajlongas_csehorszag_andrej_babis_evolucios_abra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779a3067-9600-4031-9910-cd4eb252dac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f33293-82d5-41a7-99c8-268bb90a45c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_orban_viktor_hajlongas_csehorszag_andrej_babis_evolucios_abra","timestamp":"2018. december. 10. 18:33","title":"A mémgyárosok megfejtették Orbán furcsa, hajlongós fotójának titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd9e5ab-96fc-40eb-b1ff-973e5e91f6d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181207_Adventi_irodalmi_naptar__december_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbd9e5ab-96fc-40eb-b1ff-973e5e91f6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ecd91d-65e5-4401-a801-4539d89d4a28","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Adventi_irodalmi_naptar__december_11","timestamp":"2018. december. 11. 08:03","title":"Adventi irodalmi naptár - december 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8cca27-3612-49b2-a2db-818d0b582f45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több üzletben is fizettek a hamis pénzekkel, mire lekapcsolták őket. ","shortLead":"Több üzletben is fizettek a hamis pénzekkel, mire lekapcsolták őket. ","id":"20181210_Nyomtatoval_hamisitottak_penzt_Bekes_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e8cca27-3612-49b2-a2db-818d0b582f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e7822d-8be1-4487-abb1-e0b2294234e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Nyomtatoval_hamisitottak_penzt_Bekes_megyeben","timestamp":"2018. december. 10. 09:05","title":"Nyomtatóval hamisítottak pénzt Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21033ac-8c6a-4c91-8748-46134d882d25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változatával hamarosan akár a közutakon is találkozhatunk. ","shortLead":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változatával hamarosan akár a közutakon is...","id":"201812010_utcara_kuldi_320_millio_forintos_hiperautojat_a_nissan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e21033ac-8c6a-4c91-8748-46134d882d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8b3c9a-9430-4eba-9084-8f135dd5c6a3","keywords":null,"link":"/cegauto/201812010_utcara_kuldi_320_millio_forintos_hiperautojat_a_nissan","timestamp":"2018. december. 10. 11:21","title":"Utcára küldi 320 millió forintos hiperautóját a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e1562b-0bf5-4ba5-bf7c-28958b0f1b64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy felolvashatta a petícióját, de nem biztos benne, hogy le is adják.","shortLead":"Hadházy felolvashatta a petícióját, de nem biztos benne, hogy le is adják.","id":"20181209_Itt_a_szoveg_amit_Hadhazy_beolvasott_a_kozmedia_kamerajaba_nezve__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e1562b-0bf5-4ba5-bf7c-28958b0f1b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65767d44-b7e6-4c5e-9497-fe39aca990a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Itt_a_szoveg_amit_Hadhazy_beolvasott_a_kozmedia_kamerajaba_nezve__video","timestamp":"2018. december. 09. 17:21","title":"Itt a szöveg, amit Hadházy beolvasott a közmédia kamerájába nézve - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393099ce-a8d0-43d6-963e-978abec98fd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még csak december elején járunk, Bill Gates már összefoglalta, számára mi volt fontos 2018-ban. Pontosabban: milyen könyvek voltak fontosak a számára.","shortLead":"Bár még csak december elején járunk, Bill Gates már összefoglalta, számára mi volt fontos 2018-ban. Pontosabban: milyen...","id":"20181210_bill_gates_olvasmanyai_konyvek_mit_olvas_bill_gates","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393099ce-a8d0-43d6-963e-978abec98fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbdf133-0467-4f0e-abb9-bd1fc15ef2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_bill_gates_olvasmanyai_konyvek_mit_olvas_bill_gates","timestamp":"2018. december. 10. 19:03","title":"Tanulságos: nézze meg, miket olvasott mostanság Bill Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak pár hónapot kell várnunk arra, hogy a korosodó 7-es Golf utódja megérkezzen a kereskedésekbe. ","shortLead":"Már csak pár hónapot kell várnunk arra, hogy a korosodó 7-es Golf utódja megérkezzen a kereskedésekbe. ","id":"20181211_a_volkswagen_mutatott_egy_kepet_hogy_milyen_lesz_a_teljesen_uj_8as_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fe9bfb-b059-4411-96d9-9b52e7c2ccae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_a_volkswagen_mutatott_egy_kepet_hogy_milyen_lesz_a_teljesen_uj_8as_golf","timestamp":"2018. december. 11. 08:21","title":"A Volkswagen mutatott egy képet, hogy milyen lesz a sokat ígérő teljesen új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A válsággal küszködő Európai Unió demokráciadeficittel néz szembe – állapítja meg az a kiáltvány, melyet 50 közgazdász, politikus és környezetvédő írt alá, és amely fordulatot szeretne elérni Európában. ","shortLead":"A válsággal küszködő Európai Unió demokráciadeficittel néz szembe – állapítja meg az a kiáltvány, melyet 50 közgazdász...","id":"20181210_Fizessenek_a_gazdagok_Az_50ek_haduzenete_az_europai_liberalis_gazdasagpolitikanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b874d930-6f79-4d5c-93c0-a41501fd956c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Fizessenek_a_gazdagok_Az_50ek_haduzenete_az_europai_liberalis_gazdasagpolitikanak","timestamp":"2018. december. 10. 11:16","title":"Fizessenek a gazdagok! Az 50-ek hadüzenete az európai liberális gazdaságpolitikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]