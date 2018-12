Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár több ellenzéki politikus sípolt és kiabált a Parlament ülésén a \"rabszolgatörvény\" miatt, Kövér László házelnök csak Varga László szocialista politikust tiltotta ki. A hvg.hu-nak elmondta, mit kiabált Kövérnek.","shortLead":"Bár több ellenzéki politikus sípolt és kiabált a Parlament ülésén a \"rabszolgatörvény\" miatt, Kövér László házelnök...","id":"20181210_Megkerdeztuk_a_kitiltott_ellenzekit_mivel_vivta_ki_Kover_haragjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fb9fc2-c60a-44a0-bade-6c47f6914c80","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Megkerdeztuk_a_kitiltott_ellenzekit_mivel_vivta_ki_Kover_haragjat","timestamp":"2018. december. 10. 17:23","title":"Megkérdeztük a kitiltott ellenzékit, mivel vívta ki Kövér haragját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Lehet, hogy Czeglédy Csaba mégsem követte el a költségvetési csalást, hanem felbujtóként mást vett rá erre? – váratlanul ez a fordulat bukkant fel egy ügyészi dokumentumban. A több mint másfél éve húzódó ügyben ez teljesen más minősítést jelentene, így még a baloldali politikus védelmén dolgozók sem értik. De egyelőre a letartóztatásának meghosszabbítása ellen harcolnak, hogy Czeglédy legalább karácsonyra hazamehessen.","shortLead":"Lehet, hogy Czeglédy Csaba mégsem követte el a költségvetési csalást, hanem felbujtóként mást vett rá erre? –...","id":"20181210_Meglepo_fordulat_Czegledy_Csababol_hirtelen_felbujto_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b54ed3-fb10-4e25-b139-b4904973faa9","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Meglepo_fordulat_Czegledy_Csababol_hirtelen_felbujto_lett","timestamp":"2018. december. 10. 14:00","title":"Meglepő fordulat a Czeglédy-ügyben: tettes helyett felbujtó volt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Szövegszerkesztő, képszerkesztő, videolejátszó, vírusvédelem – egy sor elengedhetetlen szoftvert kell telepítenünk, ha új laptop érkezik a családi vállalkozásba, vagy saját cégbe. De hogyan tudjuk kiválasztani a legmegbízhatóbbakat úgy, hogy közben pénzt is spóroljunk? Cikkünkben IT-szakemberek tanácsait gyűjtöttük össze. \r

","shortLead":"Szövegszerkesztő, képszerkesztő, videolejátszó, vírusvédelem – egy sor elengedhetetlen szoftvert kell telepítenünk, ha...","id":"lenovo_20181210_laptop_szoftver_kkv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177a4a64-80f7-4d4e-92ee-1754ef3a7d00","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181210_laptop_szoftver_kkv","timestamp":"2018. december. 10. 19:35","title":"Laptop már van, de mit telepítsek rá? – 6 tipp családi cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"b6a6c152-8c1f-45d3-919c-45fcc22258ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég egy érdi családi házba van bejegyezve, se honlapja, se alkalmazottja sincs. ","shortLead":"A cég egy érdi családi házba van bejegyezve, se honlapja, se alkalmazottja sincs. ","id":"20181209_Egy_alkalmazottja_sincs_a_cegnek_amely_122_millioert_szallit_ermeket_az_MLSZnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6a6c152-8c1f-45d3-919c-45fcc22258ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2024d171-77ee-4c0f-ada6-22b8bf407fd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Egy_alkalmazottja_sincs_a_cegnek_amely_122_millioert_szallit_ermeket_az_MLSZnek","timestamp":"2018. december. 09. 10:48","title":"Egy alkalmazottja sincs a cégnek, amely 122 millióért szállít érmeket az MLSZ-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5eba69f-c97e-4e54-896f-ca466f6aff1e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állami olajvállalat tulajdonában lévő olajmezőt törzsi fegyveresek rohanták le. ","shortLead":"Az állami olajvállalat tulajdonában lévő olajmezőt törzsi fegyveresek rohanták le. ","id":"20181210_Felfuggesztik_a_kitermelest_a_legnagyobb_libiai_olajmezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5eba69f-c97e-4e54-896f-ca466f6aff1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2a7bbf-ce44-4ebd-8fb7-3fc943374d34","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Felfuggesztik_a_kitermelest_a_legnagyobb_libiai_olajmezon","timestamp":"2018. december. 10. 06:03","title":"Felfüggesztik a kitermelést a legnagyobb líbiai olajmezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadas Miklós interjúja nem nyomtatásban, csak online jelent meg a genderről.","shortLead":"Hadas Miklós interjúja nem nyomtatásban, csak online jelent meg a genderről.","id":"20181210_A_Corvinus_egyetemi_lapjaban_nem_jelenhetett_meg_egy_interju_a_genderrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df9bce4-8aec-478c-95ad-25c1a1cf5eef","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_A_Corvinus_egyetemi_lapjaban_nem_jelenhetett_meg_egy_interju_a_genderrol","timestamp":"2018. december. 10. 10:40","title":"A Corvinus egyetemi lapjában nem jelenhetett meg egy interjú a genderről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Leechers Paradise üzemeltetője a napokban jelentette be, lehúzza a rolót, és többé nem segíti a torrentezők összekapcsolását. Mindezt a készülőben lévő új uniós szerzői jogi törvény miatt.","shortLead":"A Leechers Paradise üzemeltetője a napokban jelentette be, lehúzza a rolót, és többé nem segíti a torrentezők...","id":"20181211_torrent_leechers_paradise_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0d5aee-952d-4481-a3aa-6b445fe9fbe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_torrent_leechers_paradise_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv","timestamp":"2018. december. 11. 08:03","title":"Megszűnt az egyik legnagyobb torrentoldal, 12 év után zárták be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mentelmi jogától megfosztott képviselőt ugyan gyanúsítottként kihallgatták a hatóságok, de a képviselő úgy kampányol tovább, mintha semmi nem történt volna. Berágtak a Békés megyei szocik, a közgyűlésük rendkívüli ülésén döntenének Simonka „embereinek” eltávolításáról, mielőtt még ők döntenének az újabb 56 milliárd forint elosztásáról is.","shortLead":"A mentelmi jogától megfosztott képviselőt ugyan gyanúsítottként kihallgatták a hatóságok, de a képviselő úgy kampányol...","id":"20181209_Simonka_Gyorgy_tarsainak_fejet_is_kovetelik_Bekes_megyeben_nehogy_ujabb_milliardokrol_donthessenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2761b8-d9bb-4e30-a02c-489686ac3199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Simonka_Gyorgy_tarsainak_fejet_is_kovetelik_Bekes_megyeben_nehogy_ujabb_milliardokrol_donthessenek","timestamp":"2018. december. 09. 12:18","title":"Simonka György „társainak” fejét is követelik Békés megyében, nehogy újabb milliárdokról dönthessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]