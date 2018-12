Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kézbesítésben vetik be a háromkerekűeket.","shortLead":"A kézbesítésben vetik be a háromkerekűeket.","id":"20181211_Elektromos_triciklikkel_erosit_a_posta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d39168-55d9-447d-b803-a5558b7b550e","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Elektromos_triciklikkel_erosit_a_posta","timestamp":"2018. december. 11. 15:34","title":"Elektromos triciklikkel erősít a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Áder János a botrányos parlamenti ülésről távozóban állt meg egy pillanatra az újságíróknak.","shortLead":"Áder János a botrányos parlamenti ülésről távozóban állt meg egy pillanatra az újságíróknak.","id":"20181212_Ader_Janos_a_parlamentben_Nyugodt_keszulodest_aldott_karacsonyt_mindenkinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d54e9cd-248c-4a66-82ac-0db0d9d42df7","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Ader_Janos_a_parlamentben_Nyugodt_keszulodest_aldott_karacsonyt_mindenkinek","timestamp":"2018. december. 12. 13:26","title":"Áder János a parlamentben: \"Nyugodt készülődést, áldott, békés karácsonyt mindenkinek!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S10 az elsők között (ha nem legelsőként) kapja majd meg a Snapdragon 855 lapkakészletet. Egy teszt szerint ezzel akár erősebb lehet majd az Exynos chipkészletet tartalmazó modelleknél.","shortLead":"A Samsung Galaxy S10 az elsők között (ha nem legelsőként) kapja majd meg a Snapdragon 855 lapkakészletet. Egy teszt...","id":"20181212_samsung_galaxy_s10_plus_antutu_teszt_qualcomm_snapdragon_855_samsung_exynos_9820","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4f6f2a-5cbc-429c-9ba8-4c2ad9aa32ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_samsung_galaxy_s10_plus_antutu_teszt_qualcomm_snapdragon_855_samsung_exynos_9820","timestamp":"2018. december. 12. 13:03","title":"Jobb lesz a Snapdragon chipes Galaxy S10, mint a Samsung chipjével szerelt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke nem akar már tárgyalni az ügyről.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke nem akar már tárgyalni az ügyről.","id":"20181211_Juncker_a_Brexitrol_nem_lesz_jobb_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14eafc-5b8b-493c-b501-93803b28139a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Juncker_a_Brexitrol_nem_lesz_jobb_megoldas","timestamp":"2018. december. 11. 14:44","title":"Juncker a Brexitről: Nem lesz jobb megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7b7cf-6c9f-4018-bea4-1184bfcb7781","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"Vastapssal fogadta, vastapssal búcsúztatta a Budapesti Kongresszusi Központ közönsége Bródy Jánost, akinek ezúttal is valamennyi verssora a szabadság hiányáról szólt. És persze arról, hogy „ezek ugyanazok”.\r

\r

","shortLead":"Vastapssal fogadta, vastapssal búcsúztatta a Budapesti Kongresszusi Központ közönsége Bródy Jánost, akinek ezúttal is...","id":"20181211_A_ketharmados_tobbseg_onfeledten_zikzikelt_a_Brodykoncerten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c7b7cf-6c9f-4018-bea4-1184bfcb7781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4df190-05da-49c4-aa78-926e92d4526a","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_A_ketharmados_tobbseg_onfeledten_zikzikelt_a_Brodykoncerten","timestamp":"2018. december. 11. 20:00","title":"A kétharmados többség önfeledten zikzikelt – ilyen volt a Bródy-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67bbdf31-cdd0-4d85-86be-4505e618b478","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ most egyértelműen a SUV-okról szól, és ennek a trendnek lett az áldozata a C-Max.","shortLead":"A világ most egyértelműen a SUV-okról szól, és ennek a trendnek lett az áldozata a C-Max.","id":"20181212_ket_egykor_nepszeru_europai_fordot_is_kinyirtak_a_divatterepjarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67bbdf31-cdd0-4d85-86be-4505e618b478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c5133c-1169-4a9e-9e36-a9d6187c644d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_ket_egykor_nepszeru_europai_fordot_is_kinyirtak_a_divatterepjarok","timestamp":"2018. december. 12. 15:21","title":"Két praktikus európai Fordot is kinyírtak a divatterepjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tordai Bence élő közvetítése tekintélyes nézettséget hozott.","shortLead":"Tordai Bence élő közvetítése tekintélyes nézettséget hozott.","id":"20181213_A_Facebook_ereje_millioan_lattak_Orban_feszult_arcat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cea92b-2ca7-4f38-89b6-38aa3a6e0347","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_A_Facebook_ereje_millioan_lattak_Orban_feszult_arcat","timestamp":"2018. december. 13. 10:01","title":"A Facebook ereje: millióan látták Orbán feszült arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legutóbb egy kínai telefongyártó is csatlakozott azon cégekhez, akiktől hamarosan összehajtható telefon érkezhet. A sor már igen hosszú.","shortLead":"Legutóbb egy kínai telefongyártó is csatlakozott azon cégekhez, akiktől hamarosan összehajtható telefon érkezhet. A sor...","id":"20181212_osszehajthato_androidos_telefonok_gyartok_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77633028-29ea-4220-9df2-be9187a76ef4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_osszehajthato_androidos_telefonok_gyartok_lista","timestamp":"2018. december. 12. 17:33","title":"Lesz miből válogatni 2019-ben: ezek a telefongyártók csinálnak jövőre összehajtható mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]