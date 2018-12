Esetlegességeik ellenére is életeket menthetnek és új egészségtudatosságot hozhatnak a manapság sorra megjelenő mobil EKG-készülékek.

Ha valakinek szívinfarktust jelző mellkasi fájdalmai vannak, de még sosem élt át hasonlót, könnyen lehet, hogy csak legyint rá, és nem megy azonnal kórházba, (...) holott a túlélési esélyei annál jobbak, minél hamarabb szabadítjuk fel az elzáródott artériát" – hangsúlyozta J. Brent Muhlestein amerikai kardiológus (AHA) minapi chicagói konferenciáján. A professzor egy olyan új fejlesztésű, okostelefonnal kombinált, házilag is használható EKG-berendezés klinikai tesztjéről számolt be, amely alkalmasnak látszik az általában a koszorúér elzáródásával járó heveny szívinfarktus korai felderítésére. Ez azért is újdonság, mert a piacon lévő hasonló, ugyancsak mobiltelefonos applikáción keresztül működtethető készülékek nem ígérnek ilyen mélységű monitorozást.

Az Apple új okosóráját is azzal reklámozzák, hogy tulajdonosa bármikor elkészítheti vele az EKG-ját, amelynek alapján képes felismerni az esetleges pitvarfibrillációt, akár tünetmentes pácienseknél is. Az erre az Egyesült Államokban is csak múlt hét csütörtökétől használható órával kapcsolatban azonban sok a szakmai fenntartás.

Ami a mérés megbízhatóságát illeti, a "lakossági" EKG-k között van olyan, amelyiket a mellkasra helyezve kell használni, de a többség egy kis lapos készülékbe helyezte az elektródákat, azokat kell a két kéz ujjaival megérinteni. Így történik ez a magyar fejlesztésű, már több tucat hazai karidológiai szakrendelőben használt Wiwe esetében is, amely a pitvarfibrilláció kockázatán túl egy sor egyéb EKG-eltérést, például korai ütéseket vagy kóros pulzusingadozást is jelez, és a vér oxigéntelítettségét is méri.

Akárhogyan is, a fejlesztések kapcsán az is felvetődik, van-e szükség rendszeres szívmonitorozásra.

A témáról bővebben a friss HVG hetilap Tech + tudomány rovatában olvashat.