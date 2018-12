A legújabb hírek szerint a Samsung is csatlakozna a blockchain-világhoz, és elképzelhető, hogy ezt már a Galaxy S10-zel is bizonyítaná.

Eddig két okostelefon-gyártó neve került elő a blockchain-mobillal kapcsolatban: a HTC és a Sirin Labs mutatott be olyan okostelefonokat, amelyek lehetővé tették a kriptopénzek tárolását és a kapcsolódó tranzakciók biztonságos lebonyolítását.

Úgy tűnik, a Samsung is csatlakozna ehhez a világhoz, ugyanis – a legfrissebb hírek szerint – akár már a jövő év elején bemutatkozó Galaxy S10 is lehetővé tehetné a kriptopénzek biztonságos tárolását. A BGR talált rá, hogy a holland nyelvű Galaxy Club már ki is derítette, a Samsung több, ezzel kapcsolatos védjegyet is bejegyeztetett az Európai Unióban. Ezek neve sokatmondó: Blockchain KeyStore, Blockchain Key Box és Blockchain Core.

[Hogy mit jelent a „blockchain”? Egy szó, amelyet jobb, ha megismer, mert átalakíthatja az életét.]

A SamMobile pedig felfedezte, hogy a dél-koreai gyártó saját kriptopénz-szolgáltatáson is dolgozik, amely a Galaxy S10-zel mutatkozna be. Ez a szolgáltatás tartalmazni fog egy offline állapotban lévő hidegtárcát a kriptopénzek mentésére és tárolására, nyilvános és privát kulcsokat és külön privát kulcsokat a kriptopénzekkel folytatott tranzakciók hitelesítéséhez.

Egy másodlagos tárca kezelné a pénzmozgásokat, a fiókadatokat és a tranzakció-történetet. Természetesen a Samsung nem tudna hozzáférni a hidegtárcában tárolt adatokhoz. A felhasználó is csak egy 12-24 szóból álló mondattal férne ezekhez. A Samsung Bitcoin appjának használatához is hitelesítésre lenne szükség, azaz a felhasználónak meg kellene adnia a PIN kódját vagy az ujjlenyomatával kellene igazolnia magát. A másodlagos tárcáról egyelőre nincsenek részletek, de feltételezhető, hogy ez is erős biztonsági funkciókkal lesz felruházva.

