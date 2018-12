Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80090043-1502-4f24-9213-0a12c98663f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181210_Adventi_irodalmi_naptar__december_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80090043-1502-4f24-9213-0a12c98663f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376d0194-ecf2-4439-98e3-62b68652f18a","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Adventi_irodalmi_naptar__december_10","timestamp":"2018. december. 10. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint a megállapodás parlamenti elvetésének súlyos bizonytalanság lenne a következménye.","shortLead":"A brit kormányfő szerint a megállapodás parlamenti elvetésének súlyos bizonytalanság lenne a következménye.","id":"20181209_May_cafolta_hogy_elhalasztanak_a_Brexitugyi_szavazast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a30b47-d8f2-4a59-a328-b49ba1ca8d00","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_May_cafolta_hogy_elhalasztanak_a_Brexitugyi_szavazast","timestamp":"2018. december. 09. 16:15","title":"May cáfolta, hogy elhalasztanák a Brexit-ügyi szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76767a8e-bf25-449d-8016-4f254f47b4a1","c_author":"Nagy Erzsébet","category":"gazdasag","description":"Válasz Mendrey Lászlónak.","shortLead":"Válasz Mendrey Lászlónak.","id":"20181209_Miert_tavozott_a_PDSZ_a_Ligabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76767a8e-bf25-449d-8016-4f254f47b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac16bbb1-c486-422b-b2e2-8717d03ef367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Miert_tavozott_a_PDSZ_a_Ligabol","timestamp":"2018. december. 09. 10:33","title":"Miért távozott a PDSZ a Ligából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban lépett volna fel a Sportarénában, a szervezők azt ígérik, később megtartják a koncertet.","shortLead":"Áprilisban lépett volna fel a Sportarénában, a szervezők azt ígérik, később megtartják a koncertet.","id":"20181209_Elmarad_Curtis_nagykoncertje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f2556-8645-4d1e-9b7d-610690aaeaaa","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Elmarad_Curtis_nagykoncertje","timestamp":"2018. december. 09. 19:18","title":"Elmarad Curtis nagykoncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1667c0-1d42-4fdf-b265-3a49060f07cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt a hegyekben akár hó is eshet, később elvékonyodik a felhőzet, és a szél veszi át a főszerepet.","shortLead":"Délelőtt a hegyekben akár hó is eshet, később elvékonyodik a felhőzet, és a szél veszi át a főszerepet.","id":"20181210_Szellel_es_esovel_indul_a_het_de_aztan_kisuthet_a_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e1667c0-1d42-4fdf-b265-3a49060f07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b456c0-6f0f-44f9-bc79-7f27a494064e","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Szellel_es_esovel_indul_a_het_de_aztan_kisuthet_a_nap","timestamp":"2018. december. 10. 05:11","title":"Széllel és esővel indul a hét, de aztán kisüthet a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4c0895-39a2-4a4a-b192-d78d437332b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt Hillary Clinton és Arianna Huffington is. India leggazdagabb emberének a lánya férjhez megy.","shortLead":"Sőt Hillary Clinton és Arianna Huffington is. India leggazdagabb emberének a lánya férjhez megy.","id":"20181210_Olyan_bazi_nagy_ez_az_indiai_lagzi_hogy_meg_Beyonce_is_tiszteletet_teszi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f4c0895-39a2-4a4a-b192-d78d437332b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdd88bb-565c-4a0c-897c-a0a921ce432d","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Olyan_bazi_nagy_ez_az_indiai_lagzi_hogy_meg_Beyonce_is_tiszteletet_teszi","timestamp":"2018. december. 10. 10:10","title":"Olyan bazi nagy ez az indiai lagzi, hogy még Beyoncé is tiszteletét teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia államfő a televízióban beszélt hétfő este. A sárgamellényesek elégedetlenségét jogosnak, az erőszakot azonban elfogadhatatlannak tartja.","shortLead":"A francia államfő a televízióban beszélt hétfő este. A sárgamellényesek elégedetlenségét jogosnak, az erőszakot azonban...","id":"20181210_emmanuel_macron_francia_elnok_sargamellenyesek_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59a01a7-c20f-43b4-a365-10ead22b0d28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_emmanuel_macron_francia_elnok_sargamellenyesek_tuntetes","timestamp":"2018. december. 10. 21:36","title":"Megszólalt Macron: Jogos az elégedetlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925770a9-af91-40ff-8cce-d5e35734c5c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katasztrófavédelem felszólította a lakosokat, hogy halmozzanak fel három napra elegendő élelmet és vizet.","shortLead":"A katasztrófavédelem felszólította a lakosokat, hogy halmozzanak fel három napra elegendő élelmet és vizet.","id":"20181209_Ho_eso_aradasok_rendkivuli_allapot_az_USA_deli_reszen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925770a9-af91-40ff-8cce-d5e35734c5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd66ff1-0aee-4476-a53e-c5ac6bbb4071","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Ho_eso_aradasok_rendkivuli_allapot_az_USA_deli_reszen","timestamp":"2018. december. 09. 19:15","title":"Hó, eső, áradások: rendkívüli állapot az USA déli részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]