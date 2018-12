Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18992cc2-d2d7-47b8-9ff1-ace7b0af0096","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Deutsch Tamás szerint felesleges bürokrácia. ","shortLead":"Deutsch Tamás szerint felesleges bürokrácia. ","id":"20181213_Az_EPnek_mar_tetszik_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzek_kifizeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18992cc2-d2d7-47b8-9ff1-ace7b0af0096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5de1a6-d011-4b2b-b414-5e829eb55d80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Az_EPnek_mar_tetszik_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzek_kifizeteset","timestamp":"2018. december. 13. 16:49","title":"Az EP-nek már tetszik, hogy jogállamisághoz kössék az EU-pénzek kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiszáradt és sokkos állapotban volt.","shortLead":"Kiszáradt és sokkos állapotban volt.","id":"20181214_Meghalt_egy_heteves_menekult_kislany_akit_orizetbe_vettek_a_mexikoi_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a659b51c-f80c-4e22-8791-ab97c94be9c9","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Meghalt_egy_heteves_menekult_kislany_akit_orizetbe_vettek_a_mexikoi_hataron","timestamp":"2018. december. 14. 08:11","title":"Meghalt egy hétéves menekült kislány, akit őrizetbe vettek a mexikói határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botrányos jelenetek zajlanak a parlamentbe, de elvileg szabályos, hogy a levezető elnök a parlamenti patkóból vezényli le a szavazásokat. ","shortLead":"Botrányos jelenetek zajlanak a parlamentbe, de elvileg szabályos, hogy a levezető elnök a parlamenti patkóból vezényli...","id":"20181212_Mit_mond_a_hazszabaly_az_elnoki_emelvenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd046555-d840-4386-801c-f6d8509f3cde","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Mit_mond_a_hazszabaly_az_elnoki_emelvenyrol","timestamp":"2018. december. 12. 11:46","title":"Mit mond a házszabály a mai botrányos szavazásról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már tesztelik, jövőre pedig be is vezethetik az „alkotói fiókot”, amivel a korábbinál több lehetőséget kapnak a legnagyobb Instagram-sztárok a fiókjuk kezelésére.","shortLead":"Már tesztelik, jövőre pedig be is vezethetik az „alkotói fiókot”, amivel a korábbinál több lehetőséget kapnak...","id":"20181213_instagram_alkotoi_fiok_statisztika_uzenetek_szurese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc45fdd-0908-44e1-9d54-c6d41e4aa297","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_instagram_alkotoi_fiok_statisztika_uzenetek_szurese","timestamp":"2018. december. 13. 07:02","title":"Olyan funkció jöhet az Instagramra, amit csak a népszerű felhasználók kapnak majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt embert vettek őrizetbe szerda éjjel a Kossuth téri tüntetésen. Egyikük a CEU hallgatója.","shortLead":"Öt embert vettek őrizetbe szerda éjjel a Kossuth téri tüntetésen. Egyikük a CEU hallgatója.","id":"20181213_Ot_tuntetot_tartoztattak_le_tegnap_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aea903-8085-4c0d-a425-1ef85cfa29cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Ot_tuntetot_tartoztattak_le_tegnap_ejjel","timestamp":"2018. december. 13. 10:24","title":"Öt tüntetőt tartóztattak le tegnap éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán Viktor álma.","shortLead":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán...","id":"20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa92846-c208-4e53-aab8-dd324c7d3e90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","timestamp":"2018. december. 14. 05:44","title":"Eurostat: a második legszegényebb nép a magyar az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6cfb26-77a0-4157-bd9b-c982c5e68d57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szegényebb országokban körülbelül háromszor annyian halnak meg az utakon, mint ahol jobbak az életkörülmények.","shortLead":"A szegényebb országokban körülbelül háromszor annyian halnak meg az utakon, mint ahol jobbak az életkörülmények.","id":"20181212_evente_mintegy_135_millioan_halnak_meg_kozuti_balesetekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a6cfb26-77a0-4157-bd9b-c982c5e68d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ebf88e-3330-4855-99c8-25ac7b499c42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_evente_mintegy_135_millioan_halnak_meg_kozuti_balesetekben","timestamp":"2018. december. 12. 11:21","title":"Évente mintegy 1,35 millióan halnak meg közúti balesetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec3b12-9c26-4396-b913-a30256f44c12","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Valóban csak rajtunk múlik, és pusztán tudatos döntéseink függvénye, hogy mobileszközeink rombolják vagy építik a kapcsolatainkat? Ha élünk is a gyanúperrel, hogy a párunk titkol előlünk valamit, van-e jogunk belenézni a telefonjába? És mit tegyünk, ha találtunk valamit? A szorongás pedig jogos, ha nem kapunk azonnal választ a másiktól? \r

","shortLead":"Valóban csak rajtunk múlik, és pusztán tudatos döntéseink függvénye, hogy mobileszközeink rombolják vagy építik...","id":"samsungbch_20181214_samsung_mobilozas_kutatas_buek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bec3b12-9c26-4396-b913-a30256f44c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d381963-f003-4b6a-b719-6200fb0dd8c4","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181214_samsung_mobilozas_kutatas_buek","timestamp":"2018. december. 13. 19:30","title":"Titkok és kísértések: miért akarunk belenézni a párunk mobiljába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]