[{"available":true,"c_guid":"350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","shortLead":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","id":"20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e009c5-1ea2-45d4-83f7-0116afe7eb7b","keywords":null,"link":"/sport/20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","timestamp":"2018. december. 16. 16:42","title":"Hosszú Katinka az év legjobbja a FINA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondta: szabad újságíró, ezért a saját eszközeivel nyilvánosságra hozza azt, amit tízezrek követelnek az utcán.","shortLead":"Azt mondta: szabad újságíró, ezért a saját eszközeivel nyilvánosságra hozza azt, amit tízezrek követelnek az utcán.","id":"20181217_Az_MTVA_helyett_Kalman_Olga_olvasta_fel_a_tuntetok_ot_pontjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44569702-c601-4feb-b6f3-2e2a5e9ec08c","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Az_MTVA_helyett_Kalman_Olga_olvasta_fel_a_tuntetok_ot_pontjat","timestamp":"2018. december. 17. 14:37","title":"Az MTVA helyett Kálmán Olga olvasta fel a tüntetők öt pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f2a04c-8a4a-4d62-b8a4-932d644c8115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai tisztán elektromos meghajtású divatterepjárója korrekt hatótávval rendelkezik és állami kedvezménnyel már nem is kerül túl sokba.","shortLead":"A Hyundai tisztán elektromos meghajtású divatterepjárója korrekt hatótávval rendelkezik és állami kedvezménnyel már nem...","id":"20181217_hosszu_hatotavu_villanyauto_elerheto_aron_van_ahol_ez_mar_nem_alom_hyundai_kona_electric","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10f2a04c-8a4a-4d62-b8a4-932d644c8115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc464f2e-9af7-4c56-bb38-44819b0b8793","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_hosszu_hatotavu_villanyauto_elerheto_aron_van_ahol_ez_mar_nem_alom_hyundai_kona_electric","timestamp":"2018. december. 17. 14:21","title":"Hosszú hatótávú villanyautó elérhető áron? Van ahol ez már nem álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szegeden is tüntettek, szervezetten vonultak át a belvárosi adventi vásáron. Eljöttek diákok, oktatók, politikusok, nyugdíjasok is. Többen közülük felszólaltak, és Tordai Bence is beugrott.","shortLead":"Szegeden is tüntettek, szervezetten vonultak át a belvárosi adventi vásáron. Eljöttek diákok, oktatók, politikusok...","id":"20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e73dab6-208d-49b1-9ec5-3ed7f9312e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","timestamp":"2018. december. 16. 20:23","title":"Nem leszünk rabszolgák! - Szegeden is tüntettek a kormány és a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52033a2c-a03b-48ca-8ed2-d8847c7f990d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újgenerációs CLA hivatalos leleplezésére január elején az Egyesült Államokban kerül majd sor.","shortLead":"Az újgenerációs CLA hivatalos leleplezésére január elején az Egyesült Államokban kerül majd sor.","id":"20181218_az_elso_gyari_foto_a_kovetkezo_kecskemeti_mercedesrol_cla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52033a2c-a03b-48ca-8ed2-d8847c7f990d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e5408d-f615-4749-aa41-190c0e1274cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_az_elso_gyari_foto_a_kovetkezo_kecskemeti_mercedesrol_cla","timestamp":"2018. december. 18. 08:21","title":"Az első gyári fotó a következő kecskeméti Mercedesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem az VIII. kerület az egyetlen a fővárosban, ahol megadóztatják az Airbnb-t. Összeszedtük, melyek azok az önkormányzatok, amelyek sarcolnak.","shortLead":"Nem az VIII. kerület az egyetlen a fővárosban, ahol megadóztatják az Airbnb-t. Összeszedtük, melyek azok...","id":"20181218_Tobb_onkormanyzat_jol_lehuzza_az_Airbnbzoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ef42f9-1f7c-4813-88f1-62501fa76ff8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181218_Tobb_onkormanyzat_jol_lehuzza_az_Airbnbzoket","timestamp":"2018. december. 18. 11:38","title":"Több önkormányzat jól lehúzza az Airbnb-zőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d34dde-8f0e-4907-ab60-63644db19834","c_author":"CEWE","category":"brandcontent","description":"Közeleg a karácsony, ha pedig egyszerre szeretnénk olcsó, de személyes és kreatív ajándékkal meglepni a szeretteinket vagy a kollegáinkat, érdemes átnézni a digitális fotótárunkat. Az alábbiakban adunk pár ötletet, hogyan tudjuk a képeket csodaszép meglepetésekké változtatni.","shortLead":"Közeleg a karácsony, ha pedig egyszerre szeretnénk olcsó, de személyes és kreatív ajándékkal meglepni a szeretteinket...","id":"20181206_karacsonyi_huzas_cewe_ajandek_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d34dde-8f0e-4907-ab60-63644db19834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d99db0c-e851-4a2b-8694-845fef29462f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181206_karacsonyi_huzas_cewe_ajandek_foto","timestamp":"2018. december. 17. 19:30","title":"Ne essen kétségbe, segítünk karácsonyi ajándékokat készíteni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz koalíciós pártok vezetői is elfogadták az EU vezetőinek kérései szerint átírt költségvetést.","shortLead":"Az olasz koalíciós pártok vezetői is elfogadták az EU vezetőinek kérései szerint átírt költségvetést.","id":"20181217_Megmenekult_az_olasz_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c405ccd-b0f8-4d97-bf7a-875036bdc69d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Megmenekult_az_olasz_kormany","timestamp":"2018. december. 17. 12:52","title":"Megmenekült az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]