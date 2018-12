Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nálunk forgatja a Witcher című Netflix-sorozatot. ","shortLead":"Nálunk forgatja a Witcher című Netflix-sorozatot. ","id":"20181217_Egy_budapesti_haz_kertjebol_jelentkezett_be_Henry_Cavill","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a47c8e0-bb2b-4ab4-8dee-e7ec39a2ca0d","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Egy_budapesti_haz_kertjebol_jelentkezett_be_Henry_Cavill","timestamp":"2018. december. 17. 20:40","title":"Egy budapesti ház kertjéből jelentkezett be Henry Cavill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért fakadt sírva, mert Varju László szerint odabent megverték.","shortLead":"Azért fakadt sírva, mert Varju László szerint odabent megverték.","id":"20181217_Vadai_zokogott_a_teveszekhaz_elott_Hadhazy_meg_nem_tudja_hogy_alakul_az_este","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb4d9e9-91d1-4757-8bd4-35cc7dc8027c","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Vadai_zokogott_a_teveszekhaz_elott_Hadhazy_meg_nem_tudja_hogy_alakul_az_este","timestamp":"2018. december. 17. 16:48","title":"Vadai zokogott a tévészékház előtt, Hadházy még nem tudja, hogy alakul az este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0636636-748d-47be-996e-09f4584e5978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kíváncsian várjuk a következő lapszámot!","shortLead":"Kíváncsian várjuk a következő lapszámot!","id":"20181217_Hetfon_mar_csak_egy_cikk_fert_el_a_Lokalban_az_allami_hirdetesektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0636636-748d-47be-996e-09f4584e5978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8dd8ca-280d-4d3b-97f6-27976e575356","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Hetfon_mar_csak_egy_cikk_fert_el_a_Lokalban_az_allami_hirdetesektol","timestamp":"2018. december. 17. 10:11","title":"Hétfőn már csak egy cikk fért el a Lokálban az állami hirdetésektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef2be1b-6bc4-42a8-9b66-12fb5290faa5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cég korábbi elnökét Carlos Ghosnt egy hónapja tartóztatták le. ","shortLead":"A cég korábbi elnökét Carlos Ghosnt egy hónapja tartóztatták le. ","id":"20181217_Egyelore_fonok_nelkul_marad_a_Nissan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ef2be1b-6bc4-42a8-9b66-12fb5290faa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281190ea-160f-45e4-96f5-a25471909c7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Egyelore_fonok_nelkul_marad_a_Nissan","timestamp":"2018. december. 17. 18:17","title":"Egyelőre főnök nélkül marad a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt nevezték úgy, ahogy először Simicska, a 2-es metró egyik szerelvényének tábláján.","shortLead":"A miniszterelnököt nevezték úgy, ahogy először Simicska, a 2-es metró egyik szerelvényének tábláján.","id":"20181217_Mit_gondol_kit_es_mihez_hasonlitva_irtak_at_a_Kossuth_ter_nevet_a_metron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fd11c5-1855-4d3e-8996-25f830cbe136","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Mit_gondol_kit_es_mihez_hasonlitva_irtak_at_a_Kossuth_ter_nevet_a_metron","timestamp":"2018. december. 17. 16:04","title":"Mit gondol, kit, és mihez hasonlítva írták át a Kossuth tér nevét a metrón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Amióta januárban bevezették a nyelvvizsgadíj-visszatérítést, 30 ezren éltek ezzel a lehetőséggel, a KRESZ-tanfolyam díját pedig tízezren kapták vissza.","shortLead":"Amióta januárban bevezették a nyelvvizsgadíj-visszatérítést, 30 ezren éltek ezzel a lehetőséggel, a KRESZ-tanfolyam...","id":"20181217_Harmincezer_ember_nyelvvizsgadijat_fizette_vissza_az_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c3c85b-2c0e-46f9-a487-8118ae8329a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Harmincezer_ember_nyelvvizsgadijat_fizette_vissza_az_allam","timestamp":"2018. december. 17. 12:39","title":"Harmincezer ember nyelvvizsgadíját fizette vissza az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd05651-54e5-448a-b47c-52fa2aec6a3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy kell végigfüstöli a bolygót Svédországtól, a poros vadnyugatig. ","shortLead":"Ahogy kell végigfüstöli a bolygót Svédországtól, a poros vadnyugatig. ","id":"20181217_Nincs_a_kozepkoruak_kriziseben_Ken_Block__itt_a_Gymkhana_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bd05651-54e5-448a-b47c-52fa2aec6a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90535668-c65a-4dde-8e56-7a5bcce92112","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Nincs_a_kozepkoruak_kriziseben_Ken_Block__itt_a_Gymkhana_10","timestamp":"2018. december. 18. 04:07","title":"Nincs a középkorúak krízisében Ken Block – itt a Gymkhana 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcfc56f-f877-459c-803a-3260837f194f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hacsak nem fellebbeznek, pont az Újpest-Fradi lesz zárt kapus. A Debrecennek is le kell zárnia két szektorát a következő NB I-es meccsen.","shortLead":"Hacsak nem fellebbeznek, pont az Újpest-Fradi lesz zárt kapus. A Debrecennek is le kell zárnia két szektorát...","id":"20181218_Az_MLSZ_zartkapus_merkozesre_es_1_millio_forintos_buntetesre_itelte_az_Ujpestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcfc56f-f877-459c-803a-3260837f194f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d68125-5d62-4201-b340-ad9314456c9e","keywords":null,"link":"/sport/20181218_Az_MLSZ_zartkapus_merkozesre_es_1_millio_forintos_buntetesre_itelte_az_Ujpestet","timestamp":"2018. december. 18. 17:11","title":"Az MLSZ zártkapus mérkőzésre, és 1 millió forintos büntetésre ítélte az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]