[{"available":true,"c_guid":"8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez képest.","shortLead":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez...","id":"20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dbc790-cd6b-43cc-9b1d-de9879f72efe","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","timestamp":"2018. október. 28. 18:23","title":"A Zöldek örülhetnek a legjobban Hessenben, a CDU 10 százalékot esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e7188f-3c5a-4d73-9895-c5ef2f314a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját rekordját megdöntve állt elő a Western Digital az új, 15 TB-os merevlemezzel. A konkurencia ugyan 2018-ra ígérte a 16 TB-os változatot, de ennek egyelőre se híre, se hamva.","shortLead":"Saját rekordját megdöntve állt elő a Western Digital az új, 15 TB-os merevlemezzel. A konkurencia ugyan 2018-ra ígérte...","id":"20181029_western_digital_15_tb_merevlemez_tarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e7188f-3c5a-4d73-9895-c5ef2f314a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34865a24-77f7-46f1-bde1-78492f84d2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_western_digital_15_tb_merevlemez_tarhely","timestamp":"2018. október. 29. 15:03","title":"Ennyi tárhely elég lesz? Bemutatták a 15 TB-os winchestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24788a14-21e0-4774-90e4-9389b8818f97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hét legolvasottabb anyagait szedtük össze az autó rovatból. ","shortLead":"A hét legolvasottabb anyagait szedtük össze az autó rovatból. ","id":"20181028_Tolatoradar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24788a14-21e0-4774-90e4-9389b8818f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5eced96-3f25-47e8-9457-a914bf7e00ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_Tolatoradar","timestamp":"2018. október. 28. 12:21","title":"Tolatóradar: Komoly tűzveszély miatt 1,6 millió BMW-t kell szervizbe vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bee647c-0f9b-4ec5-8fa4-a8feb05484e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Súlyos rendbontás volt a Borussia Dortmund-Hertha meccsen, öt rendőrt sebesítettek meg a berlini szurkolók.","shortLead":"Súlyos rendbontás volt a Borussia Dortmund-Hertha meccsen, öt rendőrt sebesítettek meg a berlini szurkolók.","id":"20181028_Video_Rendort_vertek_botranyosan_viselkedtek_a_Herthaszurkolok_Dortmundban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bee647c-0f9b-4ec5-8fa4-a8feb05484e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c093210-e68a-460b-aac0-02e0c53a1821","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Video_Rendort_vertek_botranyosan_viselkedtek_a_Herthaszurkolok_Dortmundban","timestamp":"2018. október. 28. 09:25","title":"Videó: Rendőrt vertek, botrányosan viselkedtek a Hertha-szurkolók Dortmundban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc412f05-33b8-4201-88e5-1d132a394371","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A Kocsis családban 1845 óta száll apáról fiúra a küzdelmes szűcsmesterség, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi börtönét is megjárta miatta. Most az újabb generációnak kellene továbbvinnie ezt a testileg-lelkileg megterhelő szakmát.","shortLead":"A Kocsis családban 1845 óta száll apáról fiúra a küzdelmes szűcsmesterség, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi...","id":"20181029_kocsis_gyula_szucsmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc412f05-33b8-4201-88e5-1d132a394371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce6942b-13c2-431a-afea-7b82b384247e","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_kocsis_gyula_szucsmester","timestamp":"2018. október. 29. 16:00","title":"Apám két évet ült egy bőrkabát miatt – 170 év családi küzdelmeiről mesél a szűcsmester ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megoszlanak a vélemények arról, mennyire sikerült jól a RED Hydrogen One nevű mobilja. A cég a holografikus kijelzőt emlegetve reklámozta a mobilt az elmúlt több mint egy évben, az elő tesztek szerint viszont nem sikerült túl jól a dolog. Annyira egészen biztosan nem, hogy 370 ezer forintot megérjen a dolog.","shortLead":"Megoszlanak a vélemények arról, mennyire sikerült jól a RED Hydrogen One nevű mobilja. A cég a holografikus kijelzőt...","id":"20181029_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461bb7ad-6aca-43fd-99e3-f3115b8fb03b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","timestamp":"2018. október. 29. 20:03","title":"Az év bukása lesz? Sokat ígért, de keveset adhat a holografikus kijelzős mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megerősítette a mentés vezetője, amit sejteni lehetett: senki nem élte túl a fedélzeten lévő 188 ember közül a repülőgép-szerencsétlenséget.","shortLead":"Megerősítette a mentés vezetője, amit sejteni lehetett: senki nem élte túl a fedélzeten lévő 188 ember közül...","id":"20181029_Nincs_tuleloje_az_indoneziai_repulokatasztrofanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be73721a-a134-4139-b474-a7151d078300","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Nincs_tuleloje_az_indoneziai_repulokatasztrofanak","timestamp":"2018. október. 29. 10:10","title":"Nincs túlélője az indonéziai repülőkatasztrófának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök így kommentálta azt, hogy a német kancellár fokozatosan visszavonul a politikától. ","shortLead":"A francia elnök így kommentálta azt, hogy a német kancellár fokozatosan visszavonul a politikától. ","id":"20181029_Macron_Merkel_meltosagteljes_dontest_hozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb2191-06b4-4370-9006-44ef955e07d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Macron_Merkel_meltosagteljes_dontest_hozott","timestamp":"2018. október. 29. 20:52","title":"Macron: Merkel méltóságteljes döntést hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]