[{"available":true,"c_guid":"92e2dcee-e018-407c-b423-2d9941a6dbd7","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"A karácsonyi ünnepek környékén különösen hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat, próbálunk megfelelni különböző vélt és valós elvárásoknak. Például jóval több ételt veszünk és készítünk el annál, mint amennyi valóban el is fogy az ünnepi asztalnál. Megválaszoljuk a nagy kérdést: idén hogyan kerüljük el a szokásos, frusztráló hibákat? ","shortLead":"A karácsonyi ünnepek környékén különösen hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat, próbálunk megfelelni különböző vélt...","id":"spar_20181214_4_stresszcsokkento_tipp__igy_keszuljon_fel_fajdalommentesen_az_unnepekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92e2dcee-e018-407c-b423-2d9941a6dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1dd825-3285-400d-a569-42a7091e473b","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20181214_4_stresszcsokkento_tipp__igy_keszuljon_fel_fajdalommentesen_az_unnepekre","timestamp":"2018. december. 17. 07:30","title":"4 stresszcsökkentő tipp – így készüljön fel fájdalommentesen az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ globális migrációs csomagja olyan eszköz, amely révén felelősséggel, szolidaritással és könyörülettel lehet segíteni azokat, aki elhagyják hazájukat - jelentette ki Ferenc pápa a római Szent Péter téren Advent harmadik vasárnapján mondott beszédében.","shortLead":"Az ENSZ globális migrációs csomagja olyan eszköz, amely révén felelősséggel, szolidaritással és könyörülettel lehet...","id":"20181216_A_papa_az_ENSZ_migracios_csomagja_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a817ed2d-75d4-4d4c-8726-1c38dc8a56cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_A_papa_az_ENSZ_migracios_csomagja_mellett","timestamp":"2018. december. 16. 14:34","title":"A pápa támogatja ENSZ migrációs csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","shortLead":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","id":"20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e009c5-1ea2-45d4-83f7-0116afe7eb7b","keywords":null,"link":"/sport/20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","timestamp":"2018. december. 16. 16:42","title":"Hosszú Katinka az év legjobbja a FINA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c781f0f2-0547-49b1-bae0-7d19028f0d46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lakóautó kivételesen nem a hatalmas méretekről és a mindent átható luxusról szól.","shortLead":"Ez a lakóautó kivételesen nem a hatalmas méretekről és a mindent átható luxusról szól.","id":"20181217_keves_cukibb_jargany_letezik_mint_ez_az_egyszemelyes_lakoauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c781f0f2-0547-49b1-bae0-7d19028f0d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b03bc66-89c3-450d-85cb-b5b8b1bf70c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_keves_cukibb_jargany_letezik_mint_ez_az_egyszemelyes_lakoauto","timestamp":"2018. december. 17. 11:21","title":"Kevés cukibb járgány létezik, mint ez az egyszemélyes lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c0ed4e-44a1-404d-9a17-7823c19971ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumosok vezetésével a tüntetők egy csoportja a Kunigunda útja felé indult, az MTVA székház felé.","shortLead":"A Momentumosok vezetésével a tüntetők egy csoportja a Kunigunda útja felé indult, az MTVA székház felé.","id":"20181216_A_tuntetok_egy_resze_a_koztevehez_vonul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19c0ed4e-44a1-404d-9a17-7823c19971ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50201323-603e-4600-aeb2-bb656f31c905","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_A_tuntetok_egy_resze_a_koztevehez_vonul","timestamp":"2018. december. 16. 18:52","title":"Kiürült a Kossuth tér, a tüntetők nagy része a köztévéhez vonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13f3187-113e-424a-9444-572375a3a568","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hétvégén több spanyol nagyvárosban a nyugdíjasok tüntettek. Jelszavuk ez volt: „A tisztességes megélhetéshez szükséges havi 1080 eurós nyugdíjat követelünk”.","shortLead":"Az elmúlt hétvégén több spanyol nagyvárosban a nyugdíjasok tüntettek. Jelszavuk ez volt: „A tisztességes megélhetéshez...","id":"20181217_A_spanyol_idosek_a_tisztesseges_atszamitva_havi_340_ezer_forintos_atlagnyugdijert_tuntettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a13f3187-113e-424a-9444-572375a3a568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5132f68-0702-4393-a7a5-5a730f34bac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_A_spanyol_idosek_a_tisztesseges_atszamitva_havi_340_ezer_forintos_atlagnyugdijert_tuntettek","timestamp":"2018. december. 17. 11:55","title":"A spanyol idősek a tisztességes, átszámítva havi 340 ezer forintos átlagnyugdíjért tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozás élére álló Momentum persze a hétfő esti tiltakozáson is ott lesz. A párt elnökségi tagja kitért az éjjel történtekre és az erőszakos cselekményekre is.","shortLead":"A tiltakozás élére álló Momentum persze a hétfő esti tiltakozáson is ott lesz. A párt elnökségi tagja kitért az éjjel...","id":"20181217_Momentum_josolni_sem_lehet_mi_fog_ma_este_tortenni_a_teveszekhaznal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514b6fff-3e1c-4f56-ac08-44e8377d5ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Momentum_josolni_sem_lehet_mi_fog_ma_este_tortenni_a_teveszekhaznal","timestamp":"2018. december. 17. 13:49","title":"Momentum: jósolni sem lehet, mi fog ma este történni a tévészékháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy percről percre tudósításunkban megírtuk, Varju Lászlót lökdösték azok a fegyveres biztonsági őrök, akik egy stúdió ajtaját őrzik az MTVA Kunigunda utcai székházában. ","shortLead":"Ahogy percről percre tudósításunkban megírtuk, Varju Lászlót lökdösték azok a fegyveres biztonsági őrök, akik...","id":"20181217_varju_laszlo_mtva_biztonsagi_orok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be08dd5e-4911-47fa-9862-0abf75ff73b7","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_varju_laszlo_mtva_biztonsagi_orok","timestamp":"2018. december. 17. 11:38","title":"Így teperték le Varju Lászlót a köztévé őrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]