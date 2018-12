Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f86a9cb-9821-43d3-9619-b610435bc911","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mediaworks-höz tartozó teol.hu azt írja, békés tüntetők adták át szerkesztőségüknek Hadházyék 5 pontját, amit ők le is közöltek. Ez persze így is kellene, hogy történjen, de a gyakran egyen-címlappal jelentkező többi vidéki oldalon ilyesminek nem találtuk nyomát, sőt.","shortLead":"A Mediaworks-höz tartozó teol.hu azt írja, békés tüntetők adták át szerkesztőségüknek Hadházyék 5 pontját, amit ők le...","id":"20181218_Homokszem_kerult_a_propagandagepezetbe_az_egyik_Meszaroslap_megirta_a_tuntetok_koveteleseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f86a9cb-9821-43d3-9619-b610435bc911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811262b5-5c13-4e7f-9972-19e6463bb532","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Homokszem_kerult_a_propagandagepezetbe_az_egyik_Meszaroslap_megirta_a_tuntetok_koveteleseit","timestamp":"2018. december. 18. 16:49","title":"Homokszem került a propagandagépezetbe: az egyik Mészáros-lap megírta a tüntetők követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar rendőrség meg tudja védeni a családot, ha a volt férj bántani akarna bárkit is - állítják a kanadaiak, akik kiutasítanak egy menedékkérő magyar családot.","shortLead":"A magyar rendőrség meg tudja védeni a családot, ha a volt férj bántani akarna bárkit is - állítják a kanadaiak, akik...","id":"20181217_Kiutasitanak_egy_magyar_csaladot_Kanadabol_akik_a_bantalmazo_apa_miatt_menekultek_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9618412-6e00-49e8-9803-45c49a989734","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Kiutasitanak_egy_magyar_csaladot_Kanadabol_akik_a_bantalmazo_apa_miatt_menekultek_el","timestamp":"2018. december. 17. 13:30","title":"Kiutasítanak egy magyar családot Kanadából, akik a bántalmazó apa miatt menekültek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyugat.hu szerint a szombathelyi Vas Népéhez már felvettek egy biztonsági őrt, miután a momentumosok be akarták nekik olvasni az 5 pontot.","shortLead":"A Nyugat.hu szerint a szombathelyi Vas Népéhez már felvettek egy biztonsági őrt, miután a momentumosok be akarták nekik...","id":"20181218_Biztonsagiakat_rendelhettek_az_osszes_Meszaros_Lorinclaphoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df82433-1c97-486c-a5da-378182c3f1db","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Biztonsagiakat_rendelhettek_az_osszes_Meszaros_Lorinclaphoz","timestamp":"2018. december. 18. 15:24","title":"Biztonságiakat rendelhettek a vidéki Mediaworks-kiadványok épületeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb24eddf-bdf9-418d-9d94-5b8c0a64b6a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így akarnak “köszönetet” mondani, hogy megszűnt a hajléktalanság, hogy nem kell többet bajlódni a független bíróságokkal. ","shortLead":"Így akarnak “köszönetet” mondani, hogy megszűnt a hajléktalanság, hogy nem kell többet bajlódni a független...","id":"20181219_Osszkaracsonyi_Bekemenetet_szervez_halabol_a_Ketfarku","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb24eddf-bdf9-418d-9d94-5b8c0a64b6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e38304-a6a2-47a4-824a-ec8b4971bdee","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Osszkaracsonyi_Bekemenetet_szervez_halabol_a_Ketfarku","timestamp":"2018. december. 19. 05:52","title":"Összkarácsonyi Békemenetet szervez “hálából” a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU-Afrikai fórumra volt hivatalos a kormányfő. ","shortLead":"Az EU-Afrikai fórumra volt hivatalos a kormányfő. ","id":"20181217_Mikozben_nagyban_tuntetnek_Budapesten_Orban_Viktor_atugrott_Becsbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17811d35-7f1d-4471-b2de-9648502ec857","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Mikozben_nagyban_tuntetnek_Budapesten_Orban_Viktor_atugrott_Becsbe","timestamp":"2018. december. 17. 21:30","title":"Miközben nagyban tüntetnek, Orbán átugrott Bécsbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérést közölt az Idea Intézet, a Jobbik is veszített támogatóiból.","shortLead":"Felmérést közölt az Idea Intézet, a Jobbik is veszített támogatóiból.","id":"20181217_Csokkent_a_Fidesz_tamogatottsaga_erosodik_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df72effd-3f09-4c56-b4e8-65f5d9e2be4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Csokkent_a_Fidesz_tamogatottsaga_erosodik_a_Momentum","timestamp":"2018. december. 17. 11:06","title":"Csökkent a Fidesz támogatottsága, erősödik a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29856a43-982b-4803-9990-25150286a6b6","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Ráfordultunk az ünnep előtti utolsó hétre, most van az, hogy egyre sürgetőbb a karácsonyfa beszerzése. Mielőtt azonban lélekszakadva elrohanna fáért, megmutatjuk a legszimpatikusabb környezettudatos dekorációs megoldásokat, amelyekkel a meghitt hangulat is garantált, a Földet is védi és még tízezreket is spórolhat.\r

\r

","shortLead":"Ráfordultunk az ünnep előtti utolsó hétre, most van az, hogy egyre sürgetőbb a karácsonyfa beszerzése. Mielőtt azonban...","id":"20181218_Karacsonyfa_nelkul_is_van_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29856a43-982b-4803-9990-25150286a6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b1149f-8c4b-421e-9b6c-305a87487027","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Karacsonyfa_nelkul_is_van_karacsony","timestamp":"2018. december. 18. 11:10","title":"Karácsonyfa nélkül is van karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Online applikációban és telefonon is lehet majd tőlük rendelni, nagy terveik vannak. ","shortLead":"Online applikációban és telefonon is lehet majd tőlük rendelni, nagy terveik vannak. ","id":"20181218_Uj_taxisceg_alakult_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9a8cb5-767d-4c24-804a-6044541baf10","keywords":null,"link":"/kkv/20181218_Uj_taxisceg_alakult_Budapesten","timestamp":"2018. december. 18. 11:10","title":"Új taxiscég alakult Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]