Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új eljárást rendel el a kormány a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakaszának fejlesztésére, miután az építkezés becsült költsége mintegy 10 százalékkal megemelkedett.","shortLead":"Új eljárást rendel el a kormány a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakaszának fejlesztésére, miután az építkezés...","id":"20181219_Dragallja_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat_uj_eljaras_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbcb21e-337f-402b-ba28-ce831a900c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Dragallja_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat_uj_eljaras_jon","timestamp":"2018. december. 19. 09:09","title":"Drágállja a kormány a Budapest–Belgrád-vasútvonalat, új eljárás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghatározott időszakban már semmilyen pirotechnikai eszközt nem lehet használni, még azokat sem, amelyeket pirotechnikusok kezelnek.","shortLead":"A meghatározott időszakban már semmilyen pirotechnikai eszközt nem lehet használni, még azokat sem, amelyeket...","id":"20181220_Tovabb_szigoritottak_a_teli_tuzijatekozast_korlatozo_rendeletet_Tatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5d4766-9fea-45a6-9dd4-00b9bb30751a","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Tovabb_szigoritottak_a_teli_tuzijatekozast_korlatozo_rendeletet_Tatan","timestamp":"2018. december. 20. 18:58","title":"Tovább szigorították a téli tűzijátékozást korlátozó rendeletet Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92","c_author":"","category":"elet","description":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi tanításától – derül ki a HVG által megkérdezett bencés atyák és evangélikus püspök helyzetértékeléséből.","shortLead":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi...","id":"20181219_Miert_serti_meg_a_kormanyt_azzal_hogy_bosszuallasat_feltetelezi_segito_szandeku_velemeny_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591710dc-79d3-48fc-9d44-eb1ce106fa83","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Miert_serti_meg_a_kormanyt_azzal_hogy_bosszuallasat_feltetelezi_segito_szandeku_velemeny_miatt","timestamp":"2018. december. 19. 14:10","title":"Fabinyi: Nem kell a kormány bosszúállását feltételezni segítő szándékú vélemény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Netanjahu közölte, fokozzák szíriai erőfeszítéseiket Iránnal szemben.","shortLead":"Netanjahu közölte, fokozzák szíriai erőfeszítéseiket Iránnal szemben.","id":"20181220_Amerikai_csapatkivonas_Izrael_bekemenyit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eb1d14-cf49-4448-bce4-b1e9e6ff4a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Amerikai_csapatkivonas_Izrael_bekemenyit","timestamp":"2018. december. 20. 13:38","title":"Amerikai csapatkivonás: Izrael bekeményít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által vázolt intézkedéseket sürgősségi kormányrendelettel akarja életbe léptetni a román kormány","shortLead":"A Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által vázolt intézkedéseket sürgősségi kormányrendelettel akarja életbe léptetni...","id":"20181219_Kapzsisagi_adot_vet_ki_a_bankokra_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2a90da-a7f7-47db-ba61-804cd2ac4232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Kapzsisagi_adot_vet_ki_a_bankokra_Romania","timestamp":"2018. december. 19. 05:35","title":"Kapzsisági adót vet ki a bankokra Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper karácsonyi ajándékokat vitt volna nekik, de aztán nem jelent meg. Curtis a Facebookon azt írta, ő már napokkal korábban jelezte, hogy nem tud részt venni az eseményen. ","shortLead":"A rapper karácsonyi ajándékokat vitt volna nekik, de aztán nem jelent meg. Curtis a Facebookon azt írta, ő már napokkal...","id":"20181219_Curtis_allami_gondozott_es_fogyatekkal_elo_gyermekeknek_okozott_csalodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f13c9b-7cbe-4738-8e24-2282dae7ad32","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Curtis_allami_gondozott_es_fogyatekkal_elo_gyermekeknek_okozott_csalodast","timestamp":"2018. december. 19. 13:11","title":"Curtis állami gondozott és fogyatékkal élő gyerekeknek okozott csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem láthatják a számokat.","shortLead":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem...","id":"20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b89907-b842-4ece-9ea8-91ae08d867e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","timestamp":"2018. december. 20. 09:57","title":"Putyin megtiltotta, hogy a pénzváltók kiírják, mennyire gyenge a rubel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d7db90-eaf0-474d-8733-422797b0e727","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus 13 évnyi kancellársága idején összesen 1694 törvény született, és ő volt a biztos pont nemcsak Németországban, de az európai politikában is. ","shortLead":"A politikus 13 évnyi kancellársága idején összesen 1694 törvény született, és ő volt a biztos pont nemcsak...","id":"20181220_Merkelnek_sikerult_az_ami_eddig_egyetlen_elodjenek_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30d7db90-eaf0-474d-8733-422797b0e727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52a4b6b-8fc1-44de-8593-baaaf0773b69","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Merkelnek_sikerult_az_ami_eddig_egyetlen_elodjenek_sem","timestamp":"2018. december. 20. 15:36","title":"Merkelnek sikerült az, ami eddig egyetlen elődjének sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]