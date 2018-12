Bár világszerte már 2,5 milliárd embernek van mobiltelefonja, részben az „új felhasználók”, részben a készülékcserék miatt továbbra is a mobil a legkeresettebb termék, ami bekerülhet a karácsonyfa alá. Gyakran kapják gyerekek is ajándékként, ma már egyáltalán nem ritka, hogy egy kisiskolásnak okostelefonja van. Ám a jó szívvel adott ajándékból veszélyforrás válhat, főleg ha a gyerek az első mobilját kapja, és nincs tisztában a kiberbiztonsági kérdésekkel, sem a szülők nem gondolnak arra, hogy gyermekük telefonján bármit is másképp kellene beállítaniuk, mint a sajátjaikon.

A szülőknek már jó előre érdemes felkészülniük arra, hogy felvilágosítsák gyereküket a mobil biztonságos használatáról. Ez a feladat nehezebb lehet, mint elsőre tűnik. Egy nemrég készült amerikai tanulmány szerint a legnagyobb probléma az, hogy a szülők és gyermekeik többet beszélgetnek az általuk használt mobileszközök működéséről, mint az azokon megtekintett tartalmakról. A kutatók úgy vélik, aggasztó, ahogy a szülők alig tudnak valamit arról, hogy gyerekeik mit néznek, mit töltenek le a mobileszközeikre. Ráadásul rendszerint nem is a szülők, hanem a gyerekek kezdik el megbeszélni a mobilon látottakat, egy idősebb testvér még fontosabb szerepet kap ezekben a beszélgetésekben, mint maguk a szülők.

A korlátok nélküli mobilhasználat nem csak a gyerekeket juttathatja kellemetlen – esetleg veszélyes – helyzetbe, de akár a családi költségvetést is megterhelheti. (Gondoljunk csak az alkalmazáson belüli vásárlásokról szóló költséges rémtörténetekre.) A problémák zöme egyszerűen megelőzhető, ha a gyerek eleve úgy kapja meg a mobilt, hogy arra bizonyos alkalmazásokat már feltelepítettek a szülők, illetve elvégeztek néhány fontos beállítást rajta.

1. Segítség androidosoknak

Az androidos okostelefon kicsomagolása után a gyerek útja elsőként minden bizonnyal a Google Play-be vezet majd, hogy valamilyen játékot, vagy más egyéb tartalmat – például zenét – töltsön le onnan magának. Az androidos alkalmazásboltban azonban mindenféle besorolású játék és alkalmazás megtalálható, nemcsak az, amelyik az ő korosztályának megfelelő. Természetesen a szülők nem lehetnek ott minden pillanatban, hogy ellenőrizzék, mi van a gyerek mobilján, és persze ez nem is vezetne túl sok jóra. Ám van olyan megoldás, ami enélkül is megóvhatja a gyerekeket a nem nekik való tartalmaktól.

A Google Play-ben lehetőség van arra, hogy beállítsunk egy olyan szűrőt, ami mind az alkalmazások, mind a tartalmak elérését korlátozza. Ehhez nyissuk meg a Google Play-t, majd a Beállításokban válasszuk ki a Szülői Felügyelet opciót. Ekkor egy PIN-kódot kell megadnunk, amit a későbbiekben fel kell használnunk, ha módosítani akarnánk a beállítást – így a gyerek nem tudja "megkerülni" azt.

Ezután már egyszerűen kiválaszthatjuk, hogy milyen korhatár-besorolású alkalmazásokat és játékokat jelenítsen meg a Google Play áruház, valamint azt is, hogy a tartalomszolgáltatók által szókimondóként megjelölt zenék elérését se tegye lehetővé.

Androidos készülék esetén nagy segítség lehet még a Google Családi Kapcsolat (Family Link) nevű szolgáltatása, ami hosszú évek várakozása után tavasszal Magyarországra is megérkezett.

A szolgáltatás alapvetően két alkalmazásból áll: a Google Family Link szülőknek, valamint a Google Family Link gyerekeknek és kamaszoknak nevű appokból, amelyek közül az elsőt a szülő, a másodikat pedig a gyerek mobiljára kell feltelepíteni. A segítségével Google-fiókot hozhatunk létre a gyerek számára, amin keresztül kezelni lehet a gyerekek által használt alkalmazásokat, figyelni lehet a kijelző előtt töltött idő mennyiségét, de beállíthatunk a használathoz tartozó korlátozást vagy akár zárolni is lehet a készüléket.

Ez utóbbi nemcsak szankcióként használható – sőt, ilyesmivel nem is nagyon érdemes szankcionálni –, hanem akkor is, ha véletlenül elveszne az eszköz, vagy ellopnák azt. A rendszer fontos része a kölcsönös bizalom is, a Google megoldása ugyanis azt nem teszi lehetővé, hogy a gyerek mobilján lévő üzenetküldő alkalmazások tartalmába is beleláthassanak a szülők. A Family Link alkalmazásakor ezt mindenképpen érdemes tisztázni a gyerekkel, hogy ne érezze úgy, hogy folyamatosan megfigyelik.

2. Segítség iPhone-osoknak

De mi a helyzet akkor, ha a gyerek nem androidos mobilt, hanem iPhone-t kap ajándékba? Természetesen ezen a rendszeren is rengeteg lehetőség van arra, hogy a szülő már jó előre úgy állítsa be a mobilt, hogy annak használata sem anyagi, sem más milyen szempontból ne veszélyeztesse a gyereket.

A mobilon beállíthatjuk a Képernyőidőt, ami megszabja, hogy naponta mennyi ideig használhatja a gyerek a készüléket. Ehhez nyissuk meg a Beállításokat, majd válasszuk ki a Képernyőidőt. Itt kiválaszthatjuk, hogy a saját (szülő) vagy a gyerek mobiljáról van-e szó, majd a megfelelő idő beállítása után megadhatjuk a kódot, amivel le tudjuk védeni a beállítást, így a gyerek nem fogja tudni azt módosítani.

Ugyanitt – a Beállítások – Képernyőidő menüpont alatt – lehetőségünk van arra is, hogy korlátozzuk a nem kívánt vásárlásokat, legyen szó akár az App Store-ról vagy az iTunesról. Ebben az esetben a Tartalmi és adatvédelmi korlátozások menüpontot kell kiválasztani, ahol egyrészt szintén meg kell adnunk egy, a későbbi módosításhoz szükséges kódot, másrészt beállíthatjuk, hogy milyen korlátozás legyen érvényben a vásárlásokra.

Ha pedig nem szeretnénk, hogy a gyerek olyan tartalommal találkozzon, amelyben szókimondó, vagy nem neki való szöveget találni, akkor a Tartalmi és adatvédelmi korlátozásokon belül a Tartalomkorlátozásokat kell megkeresni, majd kiválasztani a megfelelő tiltást.

De persze megszűrhetjük azt is, milyen webes tartalommal találkozzon a gyerek. Az iOS automatikusan szűrni tudja a webhelyek tartalmát, így a készülékén korlátozhatók a felnőtteknek szóló tartalmak a Safariban és az alkalmazásokban. Ugyanakkor egyenként is felvehetünk webhelyeket a jóváhagyott, illetve a tiltott webhelyek listájára, valamint beállíthatjuk, hogy csak a jóváhagyott webhelyeket lehessen megnyitni. Ehhez a már előbb említett Tartalmi és adatvédelmi korlátozások menüponton belül az Adatvédelmi korlátozások, majd a Webes tartalmak elemet kell megkeresni.

Ezek után kiválaszthatjuk, hogy milyen korlátozás vonatkozzon ezekre a tartalmakra.

3. Biztonságos keresés

Persze veszély nemcsak a Google Play-ből vagy az App Store-ból leselkedik a gyerekekre, a kereséséknél is találkozhat olyan tartalmakkal, amelyek nem neki valók. Mindez szerencsére megelőzhető, ha eleve beállítjuk, hogy biztonságos legyen a keresés. Androidos eszköz esetén ehhez a Google alkalmazást kell megnyitni a mobilon, majd a Beállítások – Fiók- és adatvédelem opciót kiválasztva bekapcsolni A Biztonságos Keresés szűrője opciót.

© hvg.hu

Ez a beállítás csak a Chrome-böngészővel működik.

4. Adatforgalom-csökkentő

Mivel a készülékhez minden bizonnyal előfizetés, így pedig jó eséllyel mobilinternet is tartozik, érdemes valamilyen szűrővel beállítani, hogy mennyi adatforgalmat használjon az eszköz. A böngészőkbe már beépítették ezt a funkciót, azonban a többi alkalmazás adatforgalmát ez nem szabályozza.

Erre lehet jó az androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető, My Data Manager nevű alkalmazás, amelyben beállíthatjuk, milyen mennyiségű adatforgalmat engedélyezzünk egy adott időszakra. Ezzel lehetővé válik, hogy a hó végéig is kitartson a mobilinternet.

5. Gyerekbarát YouTube

A fiatalok jelentős százaléka ma már a YouTube-on keres magának szórakoztató tartalmat, ez azonban – akár csak a Google Play vagy az iTunes esetében – azt is jelenti, hogy belefuthat olyan tartalomba, amibe nem kellene. Éppen ezért érdemes lehet lecserélni a YouTube alkalmazást a gyerekeknek készült verzióra.

Ehhez elsőként a(z androidos) mobilon a Beállítások – Alkalmazások és értesítések – Alkalmazások menüpontokon keresztül keressük ki az appok közül a YouTube-ot, majd tiltsuk le azt. Ezután csak töltsük le az androidos eszközökre, valamint az iPhone-ra és iPadre is elérhető, YouTube Kids nevű, a Google által készített appot, ami kifejezetten a gyerekeknek szóló tartalmakat mutatja. Fontos megjegyezni: nem minden androidos eszközzel kompatibilis az alkalmazás.

6. A zaklatás ellen

Egy 2016-os felmérés szerint Magyarországon minden harmadik gyereket érinthet az online zaklatás, erről azonban a szülők sokszor nem tudnak. Mindezt kivédeni úgy, hogy a gyerek ne érezze azt, hogy kémkednek utána a szülők és bizalmatlanok, nagyon nehéz, ugyanakkor van már rá hatékonynak ígért megoldás.

Az androidos eszközökre, valamint az iPhone-ra és iPadre is elérhető, Gallery Guardian nevű alkalmazást a szülő és a gyerek mobiljára is telepíteni kell. Miután a kettőt összepárosítottuk, működésbe is lép a rendszer: ha a gyerek pornográf, meztelen képet kap vagy készít magáról, figyelmezteti a szülőket. Az értesítés csak információkkal szolgál, a képet nem mutatja. Ezután a szülőre van bízva, hogy az információ birtokában mit tesz.

A hivatalos tesztelések alapján a rendszer már most 96 százalékos hatékonysággal szűri ki a zaklatásra gyanút adó fotókat, a BBC saját, 20 fotóval kísérletező tesztjén 60 százalék volt ez az arány. Ugyanakkor ez még mindig óriási segítség ahhoz képest, mint amekkora veszély egy ilyen megoldás nélkül fenyegeti a gyereket.

7. Ne használja szankcionáló eszközként!

Sokan aggódnak a digitális eszközök használatának hatásai miatt, de most egy nemzetközi és egy hazai kutatás is állítja, a technológia nem elvesz valamit a közösből, hanem hozzáad. A gyerekek pedig nem különálló világként tekintenek a digitális térre, így az attól való elzárást sokkal komolyabb szankcióként érzékelik, mint azt a szülő gondolja.

