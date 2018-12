Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44eb5168-f8e0-4c00-81aa-4033e1d21ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Presztízs odaköltözni.","shortLead":"Presztízs odaköltözni.","id":"20181220_Budakeszi_a_legdragabb_a_budai_agglomeracioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44eb5168-f8e0-4c00-81aa-4033e1d21ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18561427-d92f-4f99-9b35-d8e7b1afc39a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Budakeszi_a_legdragabb_a_budai_agglomeracioban","timestamp":"2018. december. 20. 13:38","title":"Budakeszi a legdrágább a budai agglomerációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól, jövő január másodikán reggelig nem kell fizteni. ","shortLead":"Szombattól, jövő január másodikán reggelig nem kell fizteni. ","id":"20181221_parkolas_unnepek_karacsony_uj_ev_2018_december","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cef1cc2-a011-4d94-af7f-cc2ddda04127","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_parkolas_unnepek_karacsony_uj_ev_2018_december","timestamp":"2018. december. 21. 07:44","title":"Egy hétig lesz most ingyen a parkolás a fővárosban - de vannak kivételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indul.","shortLead":"Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indul.","id":"20181221_Az_unnepek_alatt_is_nyitva_lesznek_de_plusz_dijat_kerhetnek_az_ugyeletes_gyogyszertarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cb920b-0b9a-4f92-8a19-055b31232443","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Az_unnepek_alatt_is_nyitva_lesznek_de_plusz_dijat_kerhetnek_az_ugyeletes_gyogyszertarak","timestamp":"2018. december. 21. 10:53","title":"Az ünnepek alatt is nyitva lesznek, de pluszdíjat kérhetnek az ügyeletes gyógyszertárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország létezése során mindig valamilyen külföldi korlátozás alatt élt. A mostani szankciók azzal magyarázhatóak, hogy nő Oroszország ereje és a nemzetközi politikai élet egyre inkább megkerülhetetlen szereplőjévé válik – mondta szokásos év végi sajtótájékoztatóján Vlagyimir Putyin orosz államfő. Putyin már 14-szer áll ki a maratoni beszélgetésre, az idén 1700 újságíró akkreditáltatta magát. Ismét kiderült, Moszkvában is éberek a sajtószabadság őrei: bár volt akkreditációja, nem mehetett be a terembe Roman Dobrohotov, az Insider nevű orosz oknyomozó portál főszerkesztője. A bűne az volt, hogy az a Bellingcat nemzetközi oknyomozó portállal együtt az Insider derítette ki a márciusi Szkripal-mérgezés orosz elkövetőinek pontos személyazonosságát.","shortLead":"Oroszország létezése során mindig valamilyen külföldi korlátozás alatt élt. A mostani szankciók azzal magyarázhatóak...","id":"20181220_Putyin_14szer_is_pattogos_es_hatarozott_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad01dcc2-6e8a-4be7-9708-5c54731dca9f","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Putyin_14szer_is_pattogos_es_hatarozott_volt","timestamp":"2018. december. 20. 13:53","title":"Putyin tizennegyedszer is pattogós és határozott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csak! első lapszáma alapján bulvár, de az egyértelmű, hogy kinek az oldalán áll.","shortLead":"A Csak! első lapszáma alapján bulvár, de az egyértelmű, hogy kinek az oldalán áll.","id":"20181220_Orban_sajtosa_ingyenes_lapot_indit_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdae97d1-8fc8-401a-9fd4-1c934f7d9cef","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Orban_sajtosa_ingyenes_lapot_indit_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. december. 20. 14:47","title":"Orbán sajtósa ingyenes lapot indít Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Negyedik éve zárul többlettel Németország költségvetése, idén több mint 10 milliárd euró plusszal gazdálkodhat Olaf Scholz pénzügyminiszter – tudta meg a Handelsblatt című gazdasági lap. Még az sem kizárt, hogy a többlet eléri a 12,5 milliárd eurót, vagyis a 2015-ös rekordot! A szigorú szociáldemokrata pénzügyminiszter akár boldog is lehetne, de nem az, ugyanis mindenki pénzt kér tőle.","shortLead":"Negyedik éve zárul többlettel Németország költségvetése, idén több mint 10 milliárd euró plusszal gazdálkodhat Olaf...","id":"20181220_A_nemetek_nagyon_nem_szeretnenek_sok_kicsi_Trumpot_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc5cd39-7a1c-4611-86f2-dc92f10f7f8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_A_nemetek_nagyon_nem_szeretnenek_sok_kicsi_Trumpot_Europaban","timestamp":"2018. december. 20. 13:42","title":"A németek nagyon nem szeretnének sok kicsi Trumpot Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légikikötőben csütörtökön állt le a forgalom, mert a légtérben több drónt is észleltek. A reptér szándékos szabotázsra gyanakszik.","shortLead":"A légikikötőben csütörtökön állt le a forgalom, mert a légtérben több drónt is észleltek. A reptér szándékos...","id":"20181220_Bevetik_a_hadsereget_a_Gatwick_repuloteren_a_dronok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90a976b-8a44-4c33-a7e2-2a0df8ee4b4d","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Bevetik_a_hadsereget_a_Gatwick_repuloteren_a_dronok_miatt","timestamp":"2018. december. 20. 17:08","title":"Bevetik a hadsereget a Gatwick repülőtéren a drónok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nehezen tudják eladni a háziorvosok a körzetet, amelyet húsz éve ajándékként kaptak, hogy aztán az értékesítésével majd kiegészítsék a nyugdíjukat.","shortLead":"Nagyon nehezen tudják eladni a háziorvosok a körzetet, amelyet húsz éve ajándékként kaptak, hogy aztán...","id":"20181222_Eleg_nagy_a_baj_lesz_ha_nem_lodul_meg_a_haziorvosi_praxispiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e352f3-b682-4329-b979-ded146534e48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_Eleg_nagy_a_baj_lesz_ha_nem_lodul_meg_a_haziorvosi_praxispiac","timestamp":"2018. december. 22. 07:55","title":"Elég nagy baj lesz, ha nem lódul meg a háziorvosi praxispiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]