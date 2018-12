Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5910b40-df54-4a94-971b-3dbe299b4720","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Genius oldalán és mobilos alkalmazásaiban a szövegekhez magyarázatok, háttér információk, kulisszatitkok és történetek tartoznak, ami például a nyelvtanulás gyakorlásához is nagyobb kedvet hozhat. Ráadásul filmjelenetek is vannak benne hasonló körítéssel.","shortLead":"A Genius oldalán és mobilos alkalmazásaiban a szövegekhez magyarázatok, háttér információk, kulisszatitkok és...","id":"20181221_angol_tanulashoz_dalszoveg_filmszoveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5910b40-df54-4a94-971b-3dbe299b4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cb1cf2-9655-4127-86c2-0f75007fe5d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_angol_tanulashoz_dalszoveg_filmszoveg","timestamp":"2018. december. 21. 11:03","title":"Angolul tanul(na)? Akkor ezt az alkalmazást ne hagyja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség szerint a 2008-as ingatlanválság során elszenvedett privát veszteségeit a Nissan-ra tolta. Ghosnnak esélye sem maradt arra, hogy óvadék ellenében szabadlábra kerüljön. ","shortLead":"Az ügyészség szerint a 2008-as ingatlanválság során elszenvedett privát veszteségeit a Nissan-ra tolta. Ghosnnak esélye...","id":"20181221_Majdnem_kiengedtek_vegul_uj_vadakkal_ujra_letartoztattak_Ghosnt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c80dde4-0bb6-4887-b49b-e66d34859b2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Majdnem_kiengedtek_vegul_uj_vadakkal_ujra_letartoztattak_Ghosnt","timestamp":"2018. december. 21. 10:43","title":"Majdnem kiengedték, végül új vádakkal megint letartóztatták Carlos Ghosnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc3065e-3712-42ea-89f1-f89929e51a5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyártó videóval bizonyítja, miért.","shortLead":"A gyártó videóval bizonyítja, miért.","id":"20181221_Eldolt_hivatalosan_is_karacsonyi_filmme_nyilvanitottak_a_Die_Hardot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc3065e-3712-42ea-89f1-f89929e51a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83719f2b-f52a-4763-8222-3ffe4c116622","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Eldolt_hivatalosan_is_karacsonyi_filmme_nyilvanitottak_a_Die_Hardot","timestamp":"2018. december. 21. 11:41","title":"Eldőlt: hivatalosan is karácsonyi filmmé nyilvánították a Die Hardot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kegyetlenség bugyrai.","shortLead":"A kegyetlenség bugyrai.","id":"20181221_Ryan_Reynolds_porul_jart_a_beoltozos_karacsonyi_bulin_es_ezt_foto_bizonyitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19808b93-b186-4fa7-8330-b47e9d2e446c","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Ryan_Reynolds_porul_jart_a_beoltozos_karacsonyi_bulin_es_ezt_foto_bizonyitja","timestamp":"2018. december. 21. 12:34","title":"Ryan Reynolds pórul járt a beöltözős karácsonyi bulin, és ezt fotó bizonyítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f944ef2f-a010-43e1-8508-b2de9e65f7c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából készült 11-11: Memories Retold főleg látványvilága miatt szokatlan, ugyanis festményszerű képeken mutatja be az emberiség egyik legsötétebb időszakát. Ráadásul nagyszerű története van. ","shortLead":"Az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából készült 11-11: Memories Retold főleg látványvilága miatt...","id":"20181221_11_11_memories_retold_ps4_xbox_one_pc_haborus_jatek_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f944ef2f-a010-43e1-8508-b2de9e65f7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3b034-392a-4092-b2a5-9b0ac13d7021","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_11_11_memories_retold_ps4_xbox_one_pc_haborus_jatek_teszt","timestamp":"2018. december. 21. 15:03","title":"Nem mindennapi látvány: ebben a játékban átélheti a világháborút, szó szerint festői környezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ezt firtató kérdésre határozott nem volt a válasz.","shortLead":"Az ezt firtató kérdésre határozott nem volt a válasz.","id":"20181221_fradi_ftc_hosszu_katinka_uszas_iron_swim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b3157f-2ad9-4b3b-97fb-62ab9d9043a7","keywords":null,"link":"/sport/20181221_fradi_ftc_hosszu_katinka_uszas_iron_swim","timestamp":"2018. december. 21. 18:57","title":"Cáfolja a Fradi a Hosszú Katinkáról szóló pletykát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f","c_author":"G. Szabó Dániel","category":"gazdasag","description":"Sok szó esett már arról, hogy a múlt hét szerdán megszavazott közigazgatási bíróságokról szóló törvény sérti a jogállami elveket, a hatalmi ágak elválasztását és a Fidesz erejét növeli. Ebben az írásban arról lesz szó, hogy ez a törvény a gazdaságnak is ártani fog.","shortLead":"Sok szó esett már arról, hogy a múlt hét szerdán megszavazott közigazgatási bíróságokról szóló törvény sérti...","id":"20181221_A_kozigazgatasi_birosagok_a_gazdasagra_is_veszelyesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583148ae-c14a-4417-8ef7-d5908072cdd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_A_kozigazgatasi_birosagok_a_gazdasagra_is_veszelyesek","timestamp":"2018. december. 21. 11:30","title":"G. Szabó: A közigazgatási bíróságok a gazdaságra is veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84727f3-4b65-4d48-9ca3-9e0d09c1b342","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 174 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti jura időszak elejéről származó, megkövesedett virágos növényt azonosítottak kínai kutatók.","shortLead":"Több mint 174 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti jura időszak elejéről származó, megkövesedett virágos növényt...","id":"20181221_elso_viragok_megjelenese_a_foldon_jura_nanjinganthus_dendrostyla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84727f3-4b65-4d48-9ca3-9e0d09c1b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3995281c-2546-4491-b290-b42c2e675cd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_elso_viragok_megjelenese_a_foldon_jura_nanjinganthus_dendrostyla","timestamp":"2018. december. 21. 10:33","title":"50 millió éves tévedésre derült fény a virágokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]