Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12abb757-4efe-440b-8c62-774b0c0ed537","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kamu cikk egy állítólagos titkos iPhone-akcióról szól, de semmi nem igaz belőle, csak lehúzzák pénzzel az embereket. ","shortLead":"A kamu cikk egy állítólagos titkos iPhone-akcióról szól, de semmi nem igaz belőle, csak lehúzzák pénzzel az embereket. ","id":"20181227_Kamu_Indexcikkel_veri_at_az_embereket_egy_adathalasz_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12abb757-4efe-440b-8c62-774b0c0ed537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09e9369-1b92-4d6b-b2d2-eb4d350d9518","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_Kamu_Indexcikkel_veri_at_az_embereket_egy_adathalasz_oldal","timestamp":"2018. december. 27. 12:26","title":"Kamu Index-cikkel veri át az embereket egy adathalász oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Januártól indul az úgynevezett jármű szolgáltatási platform, a rendszerben - a tesztüzem után - ingyen lekérdezhetőek lesznek a gépjárművek adatai.\r

\r

","shortLead":"Januártól indul az úgynevezett jármű szolgáltatási platform, a rendszerben - a tesztüzem után - ingyen lekérdezhetőek...","id":"20181226_Ingyen_lekerdezhetoek_lesznek_a_gepjarmuvek_adatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09f6d5c-a7b7-4e39-89b8-97e759a0d360","keywords":null,"link":"/cegauto/20181226_Ingyen_lekerdezhetoek_lesznek_a_gepjarmuvek_adatai","timestamp":"2018. december. 26. 15:22","title":"Ingyen lekérdezhetőek lesznek a gépjárművek adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4c672a-3d55-4916-b733-1b22cbeeb347","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalomkorlátozást csak kora délután oldották fel teljesen a Balaton felé vezető oldalon.","shortLead":"A forgalomkorlátozást csak kora délután oldották fel teljesen a Balaton felé vezető oldalon.","id":"20181227_kepek_reggeli_tomegkarambol_m7_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b4c672a-3d55-4916-b733-1b22cbeeb347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45dd1d3f-bfdb-4676-a36d-e9dec62e47c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_kepek_reggeli_tomegkarambol_m7_autopalya","timestamp":"2018. december. 27. 15:33","title":"Képek jöttek a reggeli tömegkarambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a 3-as metró is. Éjszakai járatok is indulnak. ","shortLead":"Még a 3-as metró is. Éjszakai járatok is indulnak. ","id":"20181228_Metro_HEV_villamos_minden_jarni_fog_szilveszter_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8e5283-23c4-4949-b65d-8cc18711e593","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Metro_HEV_villamos_minden_jarni_fog_szilveszter_ejjel","timestamp":"2018. december. 28. 05:10","title":"Metró, HÉV, villamos, minden járni fog szilveszter éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök üzent is az egyik őt bíráló műsorvezetőnek. ","shortLead":"A török elnök üzent is az egyik őt bíráló műsorvezetőnek. ","id":"20181227_Felfuggesztettek_ket_Erdogant_biralo_musort_Torokorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86eb5f4-5aea-4b97-bd9e-2ed2d93d354b","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Felfuggesztettek_ket_Erdogant_biralo_musort_Torokorszagban","timestamp":"2018. december. 27. 12:14","title":"Felfüggesztettek két Erdogant bíráló műsort Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel pedig megszakadt Hillary Clinton 17 éve tartó uralma.","shortLead":"Ezzel pedig megszakadt Hillary Clinton 17 éve tartó uralma.","id":"20181228_Itt_az_uj_nevsor_az_Obama_hazaspart_csodaljak_iden_az_amerikaiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2311079-0095-4260-a099-9b9dd5991b85","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Itt_az_uj_nevsor_az_Obama_hazaspart_csodaljak_iden_az_amerikaiak","timestamp":"2018. december. 28. 10:10","title":"Itt az új névsor: az Obama-házaspárt csodálják idén az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a00f12c-4641-42b8-9f96-fe9686bff63d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csaknem ezer, Dél-Koreába menekült észak-koreai személyes adatait szerezték meg hekkerek – közölte a dél-koreai újraegyesítési minisztérium pénteken.","shortLead":"Csaknem ezer, Dél-Koreába menekült észak-koreai személyes adatait szerezték meg hekkerek – közölte a dél-koreai...","id":"20181228_Kozel_1000_eszakkoreai_menekult_adatat_loptak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a00f12c-4641-42b8-9f96-fe9686bff63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab7a74b-0209-4b59-bf4a-62226ea2134c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_Kozel_1000_eszakkoreai_menekult_adatat_loptak_el","timestamp":"2018. december. 28. 13:53","title":"Közel 1000 észak-koreai menekült adatát lopták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről maga a színésznő beszélt egy vele készült interjúban.","shortLead":"Erről maga a színésznő beszélt egy vele készült interjúban.","id":"20181228_Elkepzelheto_hogy_Angelina_Jolie_politikusnak_all","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d11806-bbed-47be-9984-7d463cc535ac","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Elkepzelheto_hogy_Angelina_Jolie_politikusnak_all","timestamp":"2018. december. 28. 12:04","title":"Elképzelhető, hogy Angelina Jolie politikusnak áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]