A szórakoztatóipari termékeknél az integráció, illetve a sokoldalú felhasználhatóság vált az egyik legfontosabb kulcsszóvá. A korábban csak beszélő digitális személyi asszisztensek egyre nagyobb és okosabb képernyőket kapnak. A Lenovo Smart Display például már nagyobb táblagép méretéhez hasonló, és a Google digitális segítője (a Google Assistant) szolgálja ki, a hangvezérelt képernyőn pedig számtalan kiegészítő információ jelenik meg. Ha például valaki a közelben lévő éttermek iránt érdeklődik, akkor a nevek mellett egy térkép is megjelenik. Hasonló megoldással van jelen a piacon az Amazon is, amely az Echo Show nevű készülékben integrálta a kép- és a hanginformációkat. Viszont a nagy integráció közepette az Echo Show nem játssza le a versenytárs Google tulajdonában lévő YouTube videóit. A Samsung The Wall nevű, lassan már tényleg fal méretű – 146 colos (370 centiméteres) – tévéjének képernyőjét az okosotthonokat működtető rendszerbe lehet bevonni: nemcsak televízióként, hanem multifunkcionális kijelzőként is használható. A dél-koreai óriáscég által az első „moduláris tévéként” reklámozott – azaz káva nélküli –, nemrég bemutatott készülék kijelzőjén szabályozható a kép mérete is: a néző maga döntheti el, éppen mekkorában akarja nézni az adott programot.