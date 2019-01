Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","shortLead":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","id":"20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4743909-72cf-4a83-afd8-4b45a77b2496","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","timestamp":"2018. december. 31. 18:03","title":"Trump lassítja csapatai kivonását Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deb72a8-d42d-4fb4-98bf-c0d0555aa092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszan tartó betegség után, karácsony első napján, életének 93. évében meghalt Nancy Grace Roman csillagász, a NASA egyik legfontosabb terveztője és első vezető beosztású női kutatója. ","shortLead":"Hosszan tartó betegség után, karácsony első napján, életének 93. évében meghalt Nancy Grace Roman csillagász, a NASA...","id":"20181231_nancy_grace_roman_nasa_hubble_urteleszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3deb72a8-d42d-4fb4-98bf-c0d0555aa092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daee6ad2-77d3-4f5c-b424-7c6c9bdec8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_nancy_grace_roman_nasa_hubble_urteleszkop","timestamp":"2018. december. 31. 11:03","title":"Meghalt a Hubble űrteleszkóp anyja, Nancy Grace Roman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dff08f3-8153-47cb-ac4e-1a225a0b086a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszer már fél 1 körül megjavult, a késések még maradnak.","shortLead":"A rendszer már fél 1 körül megjavult, a késések még maradnak.","id":"20181231_Elromlott_a_forgalomiranyito_rendszer_jobb_ha_meg_sem_probal_Fehervar_fele_vonatozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dff08f3-8153-47cb-ac4e-1a225a0b086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b581906-ac15-457f-ad29-1c3b71261efc","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Elromlott_a_forgalomiranyito_rendszer_jobb_ha_meg_sem_probal_Fehervar_fele_vonatozni","timestamp":"2018. december. 31. 12:01","title":"Elromlott a forgalomirányító rendszer, komoly késések a vasúton Fehérvár felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52090c88-f27f-4a0c-acd1-ff9b2057d3b7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Divatos dolog lett a jövőről beszélni: a téma, amellyel korábban csak szakemberek kisebb csoportja foglalkozott, betolakodott a mindennapi emberek életébe is. Cikkünkben négy, az előttünk álló éveket egyre inkább meghatározó trendet mutatunk be.","shortLead":"Divatos dolog lett a jövőről beszélni: a téma, amellyel korábban csak szakemberek kisebb csoportja foglalkozott...","id":"20181230_Negy_scifi_tema_ami_hamarosan_valosagga_valhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52090c88-f27f-4a0c-acd1-ff9b2057d3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3954e7-6467-4bda-8231-a375369a52cb","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181230_Negy_scifi_tema_ami_hamarosan_valosagga_valhat","timestamp":"2018. december. 30. 19:15","title":"Négy sci-fi téma, ami hamarosan valósággá válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helytelen lakossági tüzelés a légszennyezettség egyik fő forrása - közölte a Tisztifőorvos. ","shortLead":"A helytelen lakossági tüzelés a légszennyezettség egyik fő forrása - közölte a Tisztifőorvos. ","id":"20181230_Karacsonyfa_lakossagi_tuzeles_egetes_tisztifoorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74447771-a332-4237-acdb-db9792dfcfec","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Karacsonyfa_lakossagi_tuzeles_egetes_tisztifoorvos","timestamp":"2018. december. 30. 19:37","title":"Ezért ne égesse el a karácsonyfát az ünnepek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ön a kilencben, vagy az egyben lesz?","shortLead":"Ön a kilencben, vagy az egyben lesz?","id":"20181231_Vigyazzon_mit_fogad_meg_tizbol_kilenc_ember_nem_tartja_be_ujevi_elhatarozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff280c3-fd5a-439b-a749-5e96cc3c84ec","keywords":null,"link":"/elet/20181231_Vigyazzon_mit_fogad_meg_tizbol_kilenc_ember_nem_tartja_be_ujevi_elhatarozasat","timestamp":"2018. december. 31. 14:14","title":"Vigyázzon, mit fogad meg, tízből kilenc ember nem tartja be újévi elhatározását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új támogatási forma jelent meg, a tartósan beteg gyermeküket otthon ápolókat segíti az állam.","shortLead":"Új támogatási forma jelent meg, a tartósan beteg gyermeküket otthon ápolókat segíti az állam.","id":"20190101_Ad_is_el_is_vesz_a_kormany_a_gyermeket_neveloktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b0ac2-1af1-4b0b-b4bf-9fb75ec12550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Ad_is_el_is_vesz_a_kormany_a_gyermeket_neveloktol","timestamp":"2019. január. 01. 14:13","title":"Ad is, el is vesz a kormány a gyermeket nevelőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"És emellett igen: ez a remény éve volt. Meg a fiataloké.","shortLead":"És emellett igen: ez a remény éve volt. Meg a fiataloké.","id":"20181231_Nagy_Ivan_Zsolt_Az_ev_amikor_Orban_Viktor_elveszitette_helyet_a_tortenelemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f52beb-da8c-4917-8213-2607c9cd27aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Nagy_Ivan_Zsolt_Az_ev_amikor_Orban_Viktor_elveszitette_helyet_a_tortenelemben","timestamp":"2018. december. 31. 11:20","title":"Nagy Iván Zsolt: Az év, amikor Orbán Viktor elbukta a történelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]