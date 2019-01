Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c26faed2-1371-4c26-8120-5bec9fb0998a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post beszámolója szerint több száz olyan weboldal létezik, amelynél az üzemeltetőnek lehetősége van arra, hogy még akkor is elmentsen minden begépelt üzenetet, ha azt el sem küldte a felhasználó.","shortLead":"A The Washington Post beszámolója szerint több száz olyan weboldal létezik, amelynél az üzemeltetőnek lehetősége van...","id":"20190102_poszt_bejegyzes_elmentese_liveagent_quality_unit_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c26faed2-1371-4c26-8120-5bec9fb0998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bca6ed3-435e-46c7-bcad-be07010079ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_poszt_bejegyzes_elmentese_liveagent_quality_unit_facebook","timestamp":"2019. január. 02. 08:03","title":"Elkezdett valamit írni a Facebookon, de inkább törölte? Ne fogadjon arra, hogy tényleg törlődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro elnök beiktatására érkezett Brazíliavárosba.","shortLead":"A miniszterelnök a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro elnök beiktatására érkezett Brazíliavárosba.","id":"20190101_Orban_Viktor_Braziliabol_kivant_boldog_uj_evet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05271aff-c731-4821-82ee-bafd3dd02c77","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Orban_Viktor_Braziliabol_kivant_boldog_uj_evet","timestamp":"2019. január. 01. 08:25","title":"Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigeteki elnök korábban egy szobalányt molesztált, amit aztán meggyónt, de a büntetést sérelmezte.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki elnök korábban egy szobalányt molesztált, amit aztán meggyónt, de a büntetést sérelmezte.","id":"20181231_Duterte_megint_a_katolikus_egyhazat_ekezte_majd_bevallott_egy_szexualis_zaklatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c06b43a-af0b-47d2-bc68-6741301d9d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Duterte_megint_a_katolikus_egyhazat_ekezte_majd_bevallott_egy_szexualis_zaklatast","timestamp":"2018. december. 31. 14:45","title":"Duterte megint a katolikus egyházat ekézte, majd bevallott egy szexuális zaklatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint felvirágozhat az ország. Persze ennek van egy fontos feltétele.","shortLead":"A kormányfő szerint felvirágozhat az ország. Persze ennek van egy fontos feltétele.","id":"20190101_Brexit_Rossz_vagy_szornyu_ev_johet_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13372aca-61c7-4559-943f-be8a0eae8d90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Brexit_Rossz_vagy_szornyu_ev_johet_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2019. január. 01. 15:22","title":"Brexit: \"Rossz vagy szörnyű\" év jöhet az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt autóversenyző csütörtökön lesz 50 éves. ","shortLead":"A volt autóversenyző csütörtökön lesz 50 éves. ","id":"20190102_Hivatalos_applikacioval_unneplik_Michael_Schumacher_50_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a292bf9-f0c4-4e99-8395-a87fb0c8675e","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Hivatalos_applikacioval_unneplik_Michael_Schumacher_50_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 02. 08:59","title":"Hivatalos applikációval ünneplik Michael Schumacher 50. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2b9a72-1211-4e89-85b8-5aaad709a899","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. ","shortLead":"A gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. ","id":"20190102_Egy_elgazolt_noe_az_M3ason_talalt_holttest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2b9a72-1211-4e89-85b8-5aaad709a899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4fddfa-98ac-435b-a2ee-9bbce0c32f88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Egy_elgazolt_noe_az_M3ason_talalt_holttest","timestamp":"2019. január. 02. 08:42","title":"Egy elgázolt nőé az M3-ason talált holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5040234f-819d-4f2d-8820-d70ac54feaa1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ország első babája Miskolcon született.","shortLead":"Az ország első babája Miskolcon született.","id":"20190101_Vanda_lett_az_ev_elso_babaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5040234f-819d-4f2d-8820-d70ac54feaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732ed963-0f43-49ab-a16b-dd3f573dffad","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Vanda_lett_az_ev_elso_babaja","timestamp":"2019. január. 01. 08:42","title":"Vanda lett az év első babája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csaknem háromezer riasztást kaptak a mentők szilveszter éjjelén.","shortLead":"Csaknem háromezer riasztást kaptak a mentők szilveszter éjjelén.","id":"20190101_Szemserulest_is_okozott_pirotechnikai_eszkoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934281af-d679-46df-b8c0-6d3e85be8018","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Szemserulest_is_okozott_pirotechnikai_eszkoz","timestamp":"2019. január. 01. 09:47","title":"Szemsérülést is okozott pirotechnikai eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]