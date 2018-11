Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sérülékenységre bukkantak a népszerű CMS, a Wordpresshez tartozó egyik pluginnál. A kiberbiztonsággal foglalkozó hazai blog szerint legalább 4-500 magyar oldalon telepítették a problémás modult, amelyet kihasználva szenzitív adatokhoz lehet hozzáférni. ","shortLead":"Komoly sérülékenységre bukkantak a népszerű CMS, a Wordpresshez tartozó egyik pluginnál. A kiberbiztonsággal foglalkozó...","id":"20181114_cms_wordpress_wp_gdpr_compliance_plugin_modul_serulekenyseg_adatlopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b8ab3d-436d-4256-aeed-fd4ae4326738","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_cms_wordpress_wp_gdpr_compliance_plugin_modul_serulekenyseg_adatlopas","timestamp":"2018. november. 14. 11:33","title":"400-500 magyar weboldal került bajba, szélesre tárt hátsó bejárat van a kódjukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","shortLead":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","id":"20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac8d564-8a33-4a67-bbef-0e1be77adb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","timestamp":"2018. november. 14. 11:18","title":"Hét kölyökkutyát vert agyon baltával egy nő Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b095f-d0c7-4bce-a5cd-a4e76964193a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarország vatikáni nagykövete a Twitteren is osztja igéit. ","shortLead":"Magyarország vatikáni nagykövete a Twitteren is osztja igéit. ","id":"20181113_Habsburg_Eduard_kozlekedesi_tanacsok_Roma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d06b095f-d0c7-4bce-a5cd-a4e76964193a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d310623e-ceb5-41c5-afe6-4645261ea64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_Habsburg_Eduard_kozlekedesi_tanacsok_Roma","timestamp":"2018. november. 13. 14:57","title":"Kapott már közlekedési tippet egy Habsburgtól? Itt a vissza nem térő alkalom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel egy évtizede tarol az Airbnb Magyarországon, Budapest belvárosában egyre többen adják ki ilyen célra lakásukat. De azok száma is nő, akik rossz tapasztalatokat szereztek. \r

","shortLead":"Közel egy évtizede tarol az Airbnb Magyarországon, Budapest belvárosában egyre többen adják ki ilyen célra lakásukat...","id":"20181113_Az_ingyen_takarito_csaladtagokon_bukhat_el_az_airbnbzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2acb7fc-e753-40a9-ba9f-bdeb79ce3a46","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Az_ingyen_takarito_csaladtagokon_bukhat_el_az_airbnbzes","timestamp":"2018. november. 13. 11:52","title":"Az ingyen takarító családtagokon bukhat el az airbnb-zés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix felveszi a kesztyűt az ázsiai konkurenciával, és egy minden eddiginél olcsóbb előfizetői díjat vezet be. Malajziában már tesztelik, mennyire életképes az új üzleti modell.","shortLead":"A Netflix felveszi a kesztyűt az ázsiai konkurenciával, és egy minden eddiginél olcsóbb előfizetői díjat vezet be...","id":"20181114_netflix_elofizetes_streaming_szolgaltatas_elofizetoi_csomag_azsia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b7e317-fa76-4a0c-b00b-f481d55232f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_netflix_elofizetes_streaming_szolgaltatas_elofizetoi_csomag_azsia","timestamp":"2018. november. 14. 18:13","title":"Jóárasította a havi előfizetését a Netflix, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ef509f-1cc9-410e-81b2-93c8cea460ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 21 országból 104 személyt szállítottak Törökországba ugyanerre hivatkozva.","shortLead":"Eddig 21 országból 104 személyt szállítottak Törökországba ugyanerre hivatkozva.","id":"20181114_83_orszagbol_452_gulenista_kiadasat_keri_Torokorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68ef509f-1cc9-410e-81b2-93c8cea460ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e12730-ac0f-41b1-8dea-ae3c02bc46fc","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_83_orszagbol_452_gulenista_kiadasat_keri_Torokorszag","timestamp":"2018. november. 14. 21:52","title":"83 országból 452 \"gülenista\" kiadását kéri Törökország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP döntött a főpolgármesteri előválasztás menetrendjéről, Puzsér Róbert független jelölt kérését is figyelembe vette. Online is lehet majd szavazni, ám előtte személyesen kell regisztrálni. A szavazást február 3-án zárják, délután lesz az eredményhirdetés. ","shortLead":"Az MSZP döntött a főpolgármesteri előválasztás menetrendjéről, Puzsér Róbert független jelölt kérését is figyelembe...","id":"20181113_Puzsernak_is_engedett_az_MSZP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d676c9-d95b-4733-ad9f-43099890e803","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Puzsernak_is_engedett_az_MSZP","timestamp":"2018. november. 13. 14:47","title":"Puzsérnak is engedett az MSZP a főpolgármesteri előválasztás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c244a58e-a3eb-4469-b3f1-46cad4eb096e","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztata betegségeiről sokan tartják úgy, hogy azok csak az ötven felettieknél fordulhatnak elő, holott ez óriási tévedés. De milyen egészségügyi problémákról van szó? Mik a tünetek? Mi okozza őket? Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan, a prosztatával kapcsolatos betegségekről beszélgettünk, amelyekről a fiatalabb férfiaknak is tudniuk kellene.","shortLead":"A prosztata betegségeiről sokan tartják úgy, hogy azok csak az ötven felettieknél fordulhatnak elő, holott ez óriási...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c244a58e-a3eb-4469-b3f1-46cad4eb096e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2018. november. 14. 07:28","title":"Férfias gondok: nem csak az idősebbek „privilégiuma” a problémás prosztata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"}]