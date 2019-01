Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","shortLead":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","id":"20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4f89e3-3bc8-4f6b-8c3b-9ccae36b2e18","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","timestamp":"2018. december. 31. 21:54","title":"Macron: A 2018-as népharag arról tanúskodott, hogy nem adtuk fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4964ef-0c21-4460-95d8-aabfe3a18a7e","c_author":"Illényi Balázs","category":"elet","description":"Társadalmi ügyek támogatása és a reprezentálás mellett ruhapróbák, közéleti botrányok és politikai feladatok is kijutnak a first ladyknek. Legutóbb Michelle Obama mesélt erről, de aligha akadt first lady a világon, aki ezeket megúszta volna.","shortLead":"Társadalmi ügyek támogatása és a reprezentálás mellett ruhapróbák, közéleti botrányok és politikai feladatok is...","id":"201851__michelle_obama__first_ladyk__szerepalmok_szerepzavarok__stilusgyakorlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4964ef-0c21-4460-95d8-aabfe3a18a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35ab427-2e84-4abe-9349-ab616cf3fd19","keywords":null,"link":"/elet/201851__michelle_obama__first_ladyk__szerepalmok_szerepzavarok__stilusgyakorlat","timestamp":"2018. december. 31. 10:00","title":"Elnökfeleségek: szerepálmok és szerepzavarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1dd941-d1fa-402e-aedb-956a54769fac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista beszámol 2018 legfontosabb eseményeiről.","shortLead":"A humorista beszámol 2018 legfontosabb eseményeiről.","id":"20181231_A_valosagot_mi_irjuk__Bodocs_Tibor_elkeszitette_egy_kozteves_hirado_parodiajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e1dd941-d1fa-402e-aedb-956a54769fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e774fbf0-1f3b-49f5-ae14-0e2924f4f939","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_valosagot_mi_irjuk__Bodocs_Tibor_elkeszitette_egy_kozteves_hirado_parodiajat","timestamp":"2018. december. 31. 16:26","title":"\"A valóságot mi írjuk\" - Bödőcs Tibor elkészítette egy köztévés híradó paródiáját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b691201-fe93-4244-9491-dea03e83bbb1","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Bármennyire várták, az e-könyv nem forgatta fel fenekestül a könyvpiacot és az olvasási szokásokat.","shortLead":"Bármennyire várták, az e-könyv nem forgatta fel fenekestül a könyvpiacot és az olvasási szokásokat.","id":"201846__digitalis_konyvek__szetvalo_trendek__elmenyvadaszat__lapra_szerelve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b691201-fe93-4244-9491-dea03e83bbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febb9e24-b518-4b0f-a4da-f6975b594ed0","keywords":null,"link":"/tudomany/201846__digitalis_konyvek__szetvalo_trendek__elmenyvadaszat__lapra_szerelve","timestamp":"2018. december. 31. 09:00","title":"Buta termék maradt az e-könyv, és nem is csinált forradalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4391fce1-4f9f-4a58-96a0-a5605f92b9e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két halálos baleset is történt éjjel.","shortLead":"Két halálos baleset is történt éjjel.","id":"20190101_Halalra_gazoltak_egy_not_az_M0ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4391fce1-4f9f-4a58-96a0-a5605f92b9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74462c8-272f-4bcf-b597-1edccfb30444","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_Halalra_gazoltak_egy_not_az_M0ason","timestamp":"2019. január. 01. 09:23","title":"Halálra gázoltak egy nőt az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"’89 előtt sem volt Nagy Imrének szobra a Parlamenttel szemben, mostantól újra nem lesz. K1Gy és O1G rendszere közti rövid átmenetet hívjuk liberális demokráciának.","shortLead":"’89 előtt sem volt Nagy Imrének szobra a Parlamenttel szemben, mostantól újra nem lesz. K1Gy és O1G rendszere közti...","id":"20181231_Gomperz_Vanszorgunk_a_forradalomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abde928c-b436-4f35-bd08-382883901a09","keywords":null,"link":"/velemeny/20181231_Gomperz_Vanszorgunk_a_forradalomba","timestamp":"2018. december. 31. 10:15","title":"Gomperz: Vánszorgunk a forradalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced5f9ba-380f-47fb-b882-59b4da15bddc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eseményen ott van Orbán Viktor miniszterelnök is","shortLead":"Az eseményen ott van Orbán Viktor miniszterelnök is","id":"20190101_Soha_nem_latott_ovintezkedesekkel_keszulnek_a_brazil_elnok_beiktatasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ced5f9ba-380f-47fb-b882-59b4da15bddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3b121-a18a-4160-804a-316ceb9d95ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Soha_nem_latott_ovintezkedesekkel_keszulnek_a_brazil_elnok_beiktatasara","timestamp":"2019. január. 01. 15:42","title":"Soha nem látott óvintézkedésekkel készülnek a brazil elnök beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hajlíthatók okostelefon, repülő mesterséges intelligencia, az embert a megszólalásig utánozni képes mesterséges intelligencia. Csupán néhány dolog, amit a 2018-as év hozott nekünk. Az év végéhez közeledve most összeszedtük nyolc bejelentést, ami valamiért fontos volt az elmúlt egy évben.","shortLead":"Hajlíthatók okostelefon, repülő mesterséges intelligencia, az embert a megszólalásig utánozni képes mesterséges...","id":"20181231_az_ev_legerdekesebb_talalmanyai_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6013c02b-5c25-4be3-8979-77527730e17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_az_ev_legerdekesebb_talalmanyai_2018","timestamp":"2018. december. 31. 08:03","title":"8 találmány, ami meghatározta 2018-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]